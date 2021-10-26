Как в песок... Таджикистан снова ищет денег на дострой Рогунской ГЭС

10:52 27.10.2021

Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестиции в Рогунскую ГЭС

Амир Исаев

Представители ЕБРР выразили готовность продолжать реализацию действующих государственных инвестиционных проектов в Таджикистане



Европейский банк реконструкции и развития и власти Таджикистана обсудили вопросы инвестирования в строительство Рогунской ГЭС, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода провел встречу с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития для стран Центральной Азии Жужанной Харгитай.

Рогунская ГЭС получит финансирование в 281 миллион долларов

Также стороны затронули темы реализации действующих государственных инвестиционных проектов в Таджикистане, поддерживаемых ЕБРР.

Так, представители банка выразили готовность в создании совместных предприятий в свободных экономических зонах, возведении логистических центров.



Также обсуждены вопросы оказания технической помощи для разработки плана действий для внедрения "зеленой экономики", в частности, поддержки частного сектора в направлении производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Также ЕБРР готов поддерживать Таджикистан в создании новых рабочих мест, усовершенствовании интеллектуального потенциала частных предприятий и по другим направлениям.

ЕБРР даст Таджикистану 4 миллиона долларов на "зеленые" технологии



Ранее ЕБРР выделил средства в размере 35 миллионов евро на повышение устойчивости и эффективности энергетического сектора Таджикистана.