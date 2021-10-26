КырТаможню возглавил потомственный мошенник Бакиев-Кубанычбеков. Проще сразу - в тюрьму

11:03 27.10.2021

27 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Кто он, новый глава Таможенной службы, и при чем тут Бакиев



Адилет Кубанычбеков назначен на должность председателя Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение подписал накануне глава кабмина Акылбек Жапаров.



Редакция 24.kg собрала пять интересных фактов о новом главном таможеннике страны.



Сменил фамилию

Биографию Адилета Кубанычбекова в ведомстве пока не предоставили. Но из собственных источников редакции стало известно, что новый глава ГТС 1981 года рождения, окончил Международный университет Кыргызстана.



Будучи студентом - ныне Адилет Кубанычбеков - носил фамилию Бакиев.



К сбежавшему президенту Курманбеку Бакиеву Адилет Бакиев-Кубанычбеков отношения не имеет, хотя тоже родом из Джалал-Абадской области. Они просто однофамильцы.



Адилет Кубанычбеков родился 1 января 1981 года.



Сфера деятельности - логистика

До вчерашнего дня Адилет Кубанычбеков возглавлял логистический центр Silk Way. Официальное название ОсОО "Индустриал парк "Силк Вэй". Комплекс расположен в Чуйской области вблизи кыргызско-казахстанской границы. Под этот, как его называют в кабмине, национальный проект выделено 70 гектаров земли, на которых планируется разместить производственные и складские помещения.



В июле, еще до открытия, логистический центр посетил теперь уже бывший глава ГТС Самат Исабеков.



И еще семь компаний

Кроме "Силк Вэя", где теперь уже председатель Таможенной службы до сих пор числится директором и соучредителем, по данным сайта Factcheck.kg, у Адилета Кубанычбекова есть еще несколько фирм. Это стройкомпания "Силк Вэй", где среди учредителей, помимо нового председателя ГТС, есть граждане Лю Ин и Лю Кан.



Еще одно ОсОО "Кыргызэнергосбыт" занимается распределением электроэнергии. Учредителями этой фирмы записаны отец главного таможенника Кубанычбек Бакиев, некий Калбеков Сапарбек Бакиевич (очевидно, родственник) и упомянутый выше Лю Ин. Последний также является соучредителем Кубанычбекова в ОсОО "Силк Вей Терминал". В компании "Кыргызнефть" Адилет Кубанычбеков единственный владелец.



Сообщается, что все компании появились не ранее 2018 года.



24.kg обнаружило еще одну компанию, учредителем которой является Адилет Бакиев - производственный кооператив "Молдо Калбек". Эта фирма прекратила деятельность.



А кто отец?

Отец Адилета Кубанычбекова - Кубанычбек Бакиев был заместителем генерального прокурора в 2008 году. Позже его привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Дело в отношении Бакиева возбуждали дважды: сначала в 2009-м, но тогда его заволокитили и прекратили. Возобновили в 2014 году. Тогда же экс-замглавы надзорного органа объявили в розыск, нашли только год спустя. Однако дело вновь прекратили в связи с болезнью.



Сейчас отец таможенника выдвигается в депутаты как одномандатник по Джалал-Абадскому округу № 14.



25 полных тезок

У нового председателя Гостаможенной службы как минимум 25 полных тезок. По крайней мере именно столько Кубанычбековых Адилетов Кубанычбековичей зарегистрировано в списке избирателей на портале https://tizme.gov.kg.



На сайте Налоговой службы мы нашли 15 налогоплательщиков с такими же ФИО.



скриншот с сайта Налоговой службы

Фото скриншот с сайта Налоговой службы. В базе данных числится 15 полных тезок Адилета Кубанычбекова