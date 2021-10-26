Цены перегреты. В Китае острый дефицит кокса, - "Къ"

11:16 27.10.2021

Североамериканский уголь захватил Китай

США опередили Россию по поставкам на этот рынок



Североамериканские угольщики в сентябре обогнали российских по объемам поставок коксующегося угля в Китай и стали крупнейшим для КНР источником сырья. По данным китайской таможенной статистики, с начала года экспорт угля из США и Канады в Китай вырос на 870,6% и 92% соответственно. Это стало возможным после запрета импорта австралийского угля, который теперь перенаправляется в другие страны АТР. Российские компании также увеличивают добычу, и Китай в этом году станет для них основным рынком сбыта. Американские и канадские марки по качеству не превосходят российский уголь, но серьезному росту экспорта мешает нехватка транспортных мощностей.



Американские и канадские угольщики активно наращивают долю на китайском рынке коксующегося угля, следует из данных китайской таможенной статистики, которую приводит Argus. По итогам девяти месяцев 2021 года США увеличили поставки на 870,6%, до 7,2 млн тонн, Канада - на 92%, до 6,6 млн тонн. Российские угольщики также показали рост на 77,4%, до 7,7 млн тонн.



При этом в сентябре США, которые год назад вообще не поставляли коксующийся уголь в Китай, вышли на первое место среди экспортеров, поставив 1,46 млн тонн и обогнав Россию (927 тыс. тонн).



Изменения рынка происходят в условиях введенного властями КНР неофициального запрета на импорт австралийского угля. В 2020 году Австралия была абсолютным лидером по экспорту коксующегося угля в Китай, поставив 35,37 млн тонн из 72,57 млн тонн общего импорта. После введения запрета экспортные потоки австралийского угля были направлены в Японию, Южную Корею, Индию, Вьетнам.



Другой крупный поставщик в Китай - Монголия - не может воспользоваться открывшимися рыночными возможностями. Ввоз монгольского угля в Китай за девять месяцев 2021 года снизился на 35,8%, до 10,6 млн тонн. В конце августа, пишет Argus, из-за новых случаев COVID-19 останавливалось движение грузовиков с углем через границу Монголии и КНР. После возобновления таможенного оформления количество проезжающих грузовиков остается ограниченным.



Цены на коксующийся уголь в Китае уже явно перегреты и достигли невероятно высокого уровня.



В отчете ММК о рынке металлургического сырья говорилось, что цены на внутреннем рынке Китая достигли $510–520 за тонну. При этом фьючерсы на коксующийся уголь в последние дни снижаются из-за заявлений китайского правительства о возможных интервенциях, а также его попыток стимулировать внутреннюю добычу.



Добыча угля в России в этом году, по оценке Минэнерго, вырастет на 6%, до 425 млн тонн, а Китай в этом году станет основным рынком для российского угля. "Китай - не самый крупный наш потребитель, хотя по итогам 2021 года он вернет себе этот титул. Наши лучшие импортеры - это Южная Корея, Япония и Китай. У нас присутствует Тайвань, хорошее видение на Вьетнам, перспективы есть и в Африке",- заявил "РИА Новости" директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.



Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин говорит, что США и Канада в прошлом были очень крупными игроками на экспортном рынке коксующегося угля с доставкой морем. После падения цен в 2018 году большое количество производителей из США обанкротились, однако существующие мощности портовой инфраструктуры сейчас позволяют американским компаниям кратно увеличивать поставки. В России, говорит эксперт, к сожалению, возможности инфраструктуры на Дальнем Востоке пока ограничены. "Поэтому основная проблема российских поставщиков, как всегда, нехватка мощностей по экспорту угля. По качеству американские и канадские угли не сильно превосходят российские марки, поэтому вопрос именно в удобстве доставки",- комментирует господин Гришунин.



Евгений Зайнуллин