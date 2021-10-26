Экс-пресс-секретут президента Жээнбекова возглавил информ-политику кыр-преза Жапарова

11:44 27.10.2021

Бывший пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова назначен замминистра культуры КР© Фото / пресс-служба МКИСМП КР



Эсенгул уулу в 2016–2020 годах работал в правительстве. Теперь он будет курировать информационную политику.



Чынгыз Эсенгул уулу назначен заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, сообщила пресс-служба министерства.



Коллективу его представил начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов. Новый заместитель будет курировать информационную политику вместо Ильяза Балташева, который снят с должности.



Эсенгул уулу в 2016 году стал пресс-секретарем премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. С 2017-го работал главой пресс-службы правительства. Ушел с должности после октябрьских событий 2020 года, когда премьер-министр Кубатбек Боронов подал отставку.

Ранее Эсенгул уулу работал в Общественной телерадиокорпорации (КТРК), в пресс-службах Министерства транспорта и коммуникаций, МИД.