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|Экс-пресс-секретут президента Жээнбекова возглавил информ-политику кыр-преза Жапарова
11:44 27.10.2021
Бывший пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова назначен замминистра культуры КР© Фото / пресс-служба МКИСМП КР
Эсенгул уулу в 2016–2020 годах работал в правительстве. Теперь он будет курировать информационную политику.
Чынгыз Эсенгул уулу назначен заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, сообщила пресс-служба министерства.
Коллективу его представил начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Алмаз Исанов. Новый заместитель будет курировать информационную политику вместо Ильяза Балташева, который снят с должности.
Эсенгул уулу в 2016 году стал пресс-секретарем премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. С 2017-го работал главой пресс-службы правительства. Ушел с должности после октябрьских событий 2020 года, когда премьер-министр Кубатбек Боронов подал отставку.
Ранее Эсенгул уулу работал в Общественной телерадиокорпорации (КТРК), в пресс-службах Министерства транспорта и коммуникаций, МИД.