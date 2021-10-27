Фески отброшены: Эрдоган сцепился с Западом всерьез, - М.Магид

12:54 27.10.2021 Всадит ли Анкара ятаган в спину Вашингтону

Михаил Магид

27 окт. 21



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал исчерпанным конфликт, вследствие которого послы десяти государств - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - должны были покинуть страну.



После того как посольства заявили о соблюдении Венской конвенции о дипломатических сношениях, Эрдоган пошел на попятный, но подчеркнул, что ожидает от иностранных дипломатов большей осторожности в высказываниях.



Напомним, из-за чего сыр-бор. Иностранные дипломаты потребовали от руководства Турции освободить бизнесмена и правозащитника Османа Кавалу. Он борется за права этнических и религиозных меньшинств, выступает за мирное и компромиссное решение турецкого-курдского конфликта.



Осман Кавала происходит из семьи торговцев табаком. После смерти отца он возглавил семейное предприятие Kavala Companies. Этот бизнесмен финансирует множество различных культурных проектов и правозащитных инициатив. Уже четыре года он находится в тюрьме по обвинению в финансировании общенациональных протестов в Турции, начавшихся в Стамбуле в парке Гези в 2013 году, а, так же, в неудачной попытке военного переворота в 2016 году. Сам Кавала отрицает все обвинения и остается под стражей, пока над ним идет судебный процесс.



В совместном заявлении от 18 октября послы 10 стран призвали "к справедливому и быстрому решению дела Кавалы и к его срочному освобождению". Европейский суд по правам человека два года назад так же потребовал немедленного освобождения Кавалы, указав, что нет обоснованных подозрений в том, что тот совершил преступления, в которых его обвиняют. В ответ Эрдоган заявил: "Я дал необходимые распоряжения нашему министру иностранных дел и сказал, что нужно сделать: эти десять послов должны быть немедленно объявлены персонами нон-грата, разберись с этим немедленно".



Требование президента Турции пока что не исполнено. Быть может, МИД отложит его. Но если оно все-таки будет реализовано, это станет самым серьезным дипломатическим кризисом между турецким государством и западным миром за последние несколько десятилетий.



Сложно сказать, финансировал ли Кавала протесты против режима Эрдогана в 2013 году, но вот к чему он, с высокой вероятностью, не имеет никакого отношения, так это к попытке военного переворота в 2016 году. Скорее всего, его арестовали не за это, а потому что турецкое государство хочет ликвидировать любые попытки неправительственных организаций и влиятельных бизнесменов финансировать оппозиционную или неавторизованную президентом общественно-политическую активность.



В том же ряду стоит и преследование влиятельного и богатого руководителя религиозной и благотворительной организации Хизмет, Фетуллаха Гюлена, и самой его организации, которая, обладая огромным капиталом, финансирует различные образовательные проекты и СМИ (наряду с коммерческой деятельностью в финансовой сфере). Такие конфликты демонстрируют противостояние Эрдогана с неподконтрольными ему олигархами. В Турции подавляющее большинство СМИ уже давно перешли под контроль связанных с правительством Эрдогана лиц.



Но почему правительство так остро отреагировало на заявления послов? В конце концов, западные дипломаты регулярно высказываются о правах человека в разных странах. С другой стороны, Турция - важный военно-политический партнер США и ряда европейских государств по НАТО. Наконец, Америка и Евросоюз являются ключевыми экономическими партнерами Турции: на них приходится около трети внешнеторгового оборота этой страны. Зачем рисковать столь ценными связями?



Критики Эрдогана внутри страны говорят, что призыв к высылке послов - это очередная попытка президента отвлечь внимание общества от экономических трудностей. Кемаль Киличдароглу, лидер ведущей оппозиционной партии РНП (Республиканская народная партия), сказал в связи с этими событиями, что Эрдоган "стремительно тащит страну к пропасти" и что "причина этих шагов заключается не в защите национальных интересов, а в создании искусственных оснований для разрушения экономики". Лидеру РНП вторит заместитель руководителя другой оппозиционной группировки - Хорошей партии - Явуз Агиралиоглу: "Мы уже смотрели этот фильм. Немедленно вернитесь к нашей реальной повестке дня и основной проблеме этой страны - экономическому кризису".



Схожие мнения высказывают специалисты по международной политике и экономике. Эмре Пекер из лондонской консалтинговой компании Eurasia Group отметил, что угроза высылки послов в период экономических трудностей была "в лучшем случае непродуманной, а в худшем - глупым гамбитом для укрепления падающей популярности Эрдогана. Эрдогану приходится проецировать власть вовне по внутриполитическим причинам". Сонер Кагаптай из Вашингтонского института ближневосточной политики написал в Твиттере: "Эрдоган считает, что он может выиграть следующие турецкие выборы, обвиняя Запад в нападении на Турцию - несмотря на плачевное состояние экономики страны".



Экономические проблемы очень велики. Дипломатический кризис совпал по времени с очередным падением турецкой национальной валюты - лиры. Это случилось после того, как Центральный банк страны, под давлением президента Турции, снизил процентные ставки на 200 пунктов. Кроме того, Эрдоган уволил трех влиятельных чиновников ЦБ, выступавших против его политики снижения ставок. Совокупность этих мер стала причиной очередного витка инфляции. Лира достигла нового исторического минимума, подешевев на 1,6% до 9,75 за доллар и международные финансовые институты напрямую связывают случившееся с финансовой политикой Эрдогана. До сих пор в этом году лира потеряла почти четверть своей стоимости.



К этому добавляются другие трудности. Данные Всемирного банка говорят о том, что в 2020 году более 10 миллионов человек в Турции находились за чертой бедности. В исследовании оппозиционных партий, опубликованном в конце 2020 года, сообщалось о 30 миллионах человек, живущих за чертой бедности, причем около половины из них, по данным оппозиции, ежедневно сталкиваются с недоеданием. Население Турции составляет 85 миллионов.



Нельзя сказать, что правительство не пытается выбраться из кризиса. Низкая процентная ставка ведет к инфляции, одновременно помогая тем самым турецкому экспорту. Международный валютный фонд прогнозирует экономический рост Турции на 9% в этом году. Однако в условиях, когда закручивается инфляционная спираль, быстро растут цены на многие виды товаров, особенно на продукты питания, и это больно бьет по беднейшим слоям населения. В Турции растет массовое недовольство. Рейтинги Эрдогана и его правящей Партии справедливости и развития (ПСР) неуклонно падают.



У президента могут быть намерения отвлечь внимание турецких избирателей от скандальных проблем с экономикой, с помощью разжигания других, более удобных ему скандалов.



В прошлом Эрдоган уже поступал схожим образом, например, когда начался скандал, связанный с его зятем, Бератом Албайраком, бывшим главой Минфина. Оппозиция обвинила его в растрате 130 млрд долларов валютных резервов Турции для поддержания турецкой лиры; тем не менее, лира продолжала падать, в то время как способы проведения этих финансовых операций не были прозрачными.



Чтобы отвлечь в тот момент общество от обсуждения очень неприятного для семьи президента вопроса, Эрдоган объявил 20 марта 2021 года, что Турция выходит из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин. Свой шаг Анкара объяснила "недопустимостью совмещения защиты прав ЛГБТ с культурными и семейными ценностями страны". Это немедленно вызвало бурную реакцию как в самой Турции, так и за ее пределами. Тема ЛГБТ, хотя и имевшая лишь косвенное отношение к конвенции, стала надежной палочкой-выручалочкой, позволив президенту вызвать очередной - на сей раз выгодный ему - скандал и сплотить вокруг себя консервативный электорат. Впрочем, он так же вызвал большое недовольство части турецких женщин, посчитавших, что выход из конвенции, призванной предотвратить насилие против женщин, нанесет удар по их интересам.



Но в любом случае, новый конфликт отвлек страну от истории с зятем президента и пропавшими деньгами. Американский политолог и научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Майкл Рубин считает, что этот фактор продолжает влиять на политику руководства Турции: "Эрдоган потерял или, возможно, даже украл до 130 миллиардов долларов валютных резервов Турции и отчаянно хочет отвлечь общественность [от обсуждения данного вопроса], сплотив националистов вокруг турецкого флага".



Хотя намерение президента Турции выслать 10 послов может быть попыткой отвлечь общественность от экономических трудностей, существует другое объяснение его политики, которое, впрочем, не противоречит первому.



Отношения США и Турции обострились. Между странами накопилось множество проблем. Американцы недовольны тем, что Турция приобрела российские системы ПВО/ПРО С-400, несовместимые с боевыми системами НАТО. Поэтому США заблокировали приобретение Турцией новейших американских самолетов-невидимок f-35. Они опасаются, что Турция научит С-400 бороться с этими новейшими американскими самолетами.



Кроме того, США не нравится политика Турции в области прав человека и турецкие военные операции против курдских вооруженных сил, союзных американцам, на севере Сирии. Эрдоган в ответ пригрозил, что Турция вообще откажется от американской военной техники и купит в России боевые самолеты Су-35. Если это случится, его решение вызовет новый виток напряженности в отношениях между Турцией и Америкой. Хотя не существует формальных способов исключить страну из НАТО, Турция в таком случае может быть исключена из любых совместных военных учений блока и из планирования операций.



После глубокого разочарования Эрдогана тем, что он не смог встретиться с президентом Джо Байденом во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, президент Турции встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. После встречи в Сочи 29 сентября Эрдоган высоко отозвался о Путине, похвалил продолжающееся турецко-российское военное и экономическое сотрудничество, и при этом подверг Байдена острой критике.



Встреча Эрдогана с Джо Байденом должна состояться через несколько дней, в ходе саммита G20, который пройдет с 30 по 31 октября в Риме. В ходе встречи турецкий лидер нуждается в дополнительных козырях. Турция все еще очень нужна американцам - огромное богатое и чрезвычайно мощное в военном отношении государство, прикрывающее южный фланг НАТО. Дальнейшее ухудшение отношений с ней не в интересах США, как и продолжающееся сближение Турции с Россией - геополитическим противником Америки. Нет сомнений - Эрдоган хочет использовать историю с послами, чтобы надавить на Байдена и принудить его больше считаться с турецкими интересами.



Теперь многое зависит от переговоров Байдена с Эрдоганом. Если они закончатся провалом, это может послужить дальнейшему сближению Москвы и Анкары. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635328440

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрят законопроект по совершенствованию системы госуправления

- А. Мамин обсудил с заместителем Премьер-Министра Венгрии М. Варгой перспективы расширения сотрудничества двух стран

- О повышении базовой ставки до 9,75%

- Хорошего врача найти трудно: Ашимбаев раскритиковал казахстанских медиков

- В Мажилисе обсудили вопросы улучшения процессов оказания государственных услуг

- Трудное детство в Туркестане

- Бауыржан Байбек проверил исполнение предвыборных обещаний в Алматинской области

- Е. Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки

- За счет реализации национального проекта "Жасыл Қазақстан" будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест

