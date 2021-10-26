Криво, дорого, но патриотично. Молдова начала закупку российского газа у Польши

13:50 27.10.2021 Польша потирает руки: Молдавия нашла замену "Газпрому"

В Кишиневе впервые закупили газ не у России, но "энергонезависимость" может дорого обойтись республике



Мария Безчастная

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Александр Фролов



Молдавия начала закупки газа у Польши после провала переговоров с "Газпромом" о заключении нового газового контракта. В понедельник, 25 октября молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о поставке пробной партии в объеме 1 млн. кубометров "голубого топлива". Это стало первой в истории Молдавии закупкой газа из альтернативных источников, а не у России. При этом Кишинев планирует продолжить переговоры с "Газпромом" о получении энергоносителей по "справедливой цене".



Напомним, что срок действия долгосрочного контракта между Молдавией и "Газпромом" истек еще 30 сентября. С тех пор стороны ведут переговоры о его продлении, которые пока не приносят результата. Москва настаивает на том, чтобы Кишинев погасил долг в размере 709 миллионов долларов (с учетом просрочки), а также готова предоставить стране скидку в 25% к текущим рыночным ценам. Молдавские же власти заявили, что признают долг только после независимого аудита, а также требуют скидку по контракту в 50%. Проблема долга за поставки газа в Приднестровье остается за скобками, так как эта задолженность достигла уже 8 млрд. долл., но Кишинев не считает, что должен платить за поставки газа непризнанной республике.



Сейчас Кишиневу приходится покупать газ у "Газпрома" по 790 долларов за тысячу кубометров, и он надеется снизить эту цену до 200−300 долларов. В прошлом году, когда цены на энергоносители находились на исторически низких уровнях, Молдавия платила всего 148 доллар за тысячу кубометров. Но с тех пор рыночная стоимость нефти и газа выросла до рекордных показателей.



Из-за конфликта с "Газпромом" и дефицита газа в стране пришлось объявить чрезвычайное положение. Поэтому молдавские власти активизировали поиски альтернативных источников "голубого топлива" и остановили свой выбор на Польше. При этом цена такой поставки может составить около 1,1 тысячи долларов за тыс. куб. с учетом котировок на бирже. "Газпром" же предлагал поставлять до 5 млн. кубометров в сутки по цене текущего контракта, 790 долларов. То есть польские поставки в любом случае будут намного дороже.



По оценкам экспертов, для прохождения нынешнего отопительного сезона Молдавии нужно еще около 700 млн. куб. газа, и при таких ценах это обойдется почти в миллиард долларов с учетом всех издержек. Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд. куб. м (с Приднестровьем - около 2,9 млрд куб. м), которые республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.



Понятно, что один миллион кубометров польского газа проблемы Молдавии не решит, но, как говорят власти страны, они, прежде всего, хотели протестировать возможность альтернативных поставок, а также поддержать необходимый уровень давления в ГТС, и сделали это.



Однако, как считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, Польша не сможет удовлетворить потребность Молдавии в газе. Зато она сможет перепродавать Кишиневу все тот же российский газ, но уже с большой переплатой. Примерно так сегодня удовлетворяет свои энергетические потребности Украина, которой приходится покупать российский газ у европейских компаний с большой наценкой.



- Знаете, раньше существовали несправедливые и обидные стереотипы по поводу жителей Молдавии, и сейчас руководство страны, в том числе закончившая Гарвард президент Майя Санду, делает все, чтобы им соответствовать. Сложно удержаться от иронии, потому что закупка миллиона кубометров газа у Польши - это чистой воды клоунада. Думаю, и в "Газпроме" воспринимают это с юмором, потому что это не переговорная позиция, а чушь по нескольким причинам.



Первая - Польша сама является энергодефицитной страной. Она не обеспечивает себя в полной мере необходимыми энергоресурсами, в том числе и газом. Да, десяток лет назад некоторые "мудрые" эксперты говорили о том, что Польша начнет с помощью американцев добывать сланцевый газ и станет крупным поставщиком. Но очень скоро стало ясно, что это нереально, и подобных взглядов придерживаются только самые экзальтированные представители экспертного сообщества. Факт в том, что Польша вынуждена покупать газ за рубежом.



Отсюда проистекает второй момент - если вы покупаете газ у Польши, вы за него переплачиваете. Может быть, выпускникам Гарварда это понимание недоступно, но если вы покупаете товар у посредника, вы почти наверняка будете платить за него дороже, чем если покупаете напрямую у поставщика. Сложно говорить об этом серьезно, потому что в этой новости одна сторона пытается представить себя хитрой и умелой с точки зрения переговоров, но это создает впечатление трехлетнего ребенка, который пытается впервые сам завязать шнурки.



Кстати, третий важный момент в том, что "Газпром" готов продавать Молдавии газ со скидкой в 25%, и об этом были сделаны официальные заявления. Там есть только одно условие - признать существующий долг в размере 433 миллиона долларов плюс пени, и начать его выплачивать в течение трех лет. Но в Кишиневе делают вид, что этого долга не существует, что это "кремлевские нарративы" или что это приднестровские поставки. Хотя "Газпром" особо подчеркивает, что это долг, образованный без учета поставок Приднестровья, которые остаются за скобками.



"СП": - Если альтернатива "Газпрому" в виде Польши настолько невыгодна, почему Кишинев проявляет такое упорство в переговорах?



- Нужно перейти к глубинной подоплеке происходящего. Молдавия долгие годы форматировала свое законодательство по европейскому образцу, в том числе и газовое законодательство. Так как в Европе уже 12 лет отказываются от нефтяной привязки в долгосрочных контрактах и переходят к спотовой привязке при формировании цены, то и Молдавия потребовала, чтобы ее договор был пересмотрен с учетом спотовой индексации. Понятное дело, требовала она этого не в середине 2021 года, когда "вдруг" открылось, что рынок работает не только в сторону снижения цены, но и в сторону ее повышения.



Суть в том, что Молдавия по собственному требованию перешла на спотовую индексацию, а потом сказала: "Ой, что-то это дорого, мы думали, будет дешевле, давайте, мы будем платить меньше". И отказывается платить по выставленным счетам. Сегодня Молдавия задолжала более 700 миллионов долларов без учета поставок Приднестровью.



Можно сколько угодно делать большие глаза и говорить, что им нечем платить, но в любом контракте есть пункт о порядке разрешения споров, который, как правило, заключается в привлечении третьей стороны. И если в соглашении написано, что Молдавия должна заплатить столько-то, она в итоге эту сумму заплатит. Напомню, что даже Стокгольмский арбитраж в разбирательстве России и Украины, который в итоге оказался крайне скандальным, решение по денежному вопросу вынес в пользу "Газпрома".



Поэтому ситуация со всех сторон выглядит абсурдно. Шансы Молдавии извернуться и ничего не заплатить, ничтожно малы. Есть только шанс лично для Санду затянуть разбирательства и оставить их преемнику. Предполагаю, что какую-то часть долга, например, пени и штрафы, "Газпром" может простить, приняв во внимание сложную экономическую ситуацию.



Но для этого долг сначала нужно признать, а не вести переговоры с позиции: "Мы сейчас поедем к украинцам или полякам и будем с ними договариваться о поставках газа". Кстати, как там поживает Румыния, из которой даже строили газопровод, чтобы получать газ? Очевидно, что-то пошло не так. На самом деле, у Румынии, Польши и Украины есть собственная добыча, но ее недостаточно, чтобы обеспечить свое потребление, не говоря уже об экспорте. Эти три страны похожи и еще кое-чем - основным источником газа, за счет которого они удовлетворяют этот дефицит. И этот источник - Российская Федерация и "Газпром".



Украина сегодня получает газ не напрямую, а через посредников, и вполне могла бы рассказать Молдавии, сколько ей приходится за это переплачивать. Но, скорее всего, это сакральное знание украинские управленцы предпочитают не афишировать. Поэтому даже в случае закупок у Польши или Украины, в Молдавию пойдет все тот же российский газ, только с большой переплатой. Более того, ей, скорее всего, придется заплатить в итоге и по долгу "Газпрома". Поэтому расходы при таком варианте получатся гораздо выше, чем если бы Кишинев сразу признал долг, выплатил и купил газ со скидкой у "Газпрома". Источник - СвободнаяПресса

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