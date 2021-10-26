Звереем. Массовые драки студенток в Атырау (видео)

13:57 27.10.2021

Били толпой – появились подробности жесткой драки студенток в Атырау



19 октября в соцсетях была распространена видеозапись, на которой запечатлена драка девушек-подростков, которая вызвала общественный резонанс, передает Zakon.kz.







По данным видеозаписи, сотрудники ювенальной полиции во время проверки установили, что дрались три 15-летние девочки-подростка. Это первокурсницы, которые учатся в одном из колледжей на территории города.

пресс-служба Департамента полиции Атырауской области



По словам девушек, драка началась с того, что они произносили слова, оскорбляющие честь друг друга. Ну а за тяжелыми словами последовала драка.



Родители троих девочек-подростков были вызваны в отдел полиции, в отношении которых составлены административные протоколы по ст. 435 КоАП РК ("Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними"). Собранные документы направлены в Специализированный межрайонный административный суд по делам несовершеннолетних для принятия законного решения.

пресс-служба ДП Атырауской области



Кроме того, стражи порядка провели профилактические беседы и встречи с учащимися колледжа, где обучаются указанные подростки, с участием их родителей и учителей.