Засуженная, но не сломленная рос-гимнастка Дина Аверина в 14-й раз выиграла ЧМ

14:11 27.10.2021

Россиянка Дина Аверина в 14 раз стала чемпионкой мира по художественной гимнастике. Турнир проходит в Китакюсю (Япония). Она оказалась лучше всех в упражнениях с обручем.



За свое выступление российская спортсменка получила 27,750 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько (25,950) В тройке лучших также оказалась итальянка София Раффаэли (25,850).



Сестра Дины Арина завоевала всего 24,950 балла. Она стала шестой.



Победа одержана после скандала, произошедшего на Олимпиаде в Японии. Тогда сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотых наград. Команда Болгарии опередила россиянок в групповом многоборье, а Дина Аверина уступила израильской спортсменке Линой Ашрам в личном многоборье. Многие специалисты заявили, что россиянок попросту засудили.