 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.10.2021
17:54  Туркменский посол в Казахстане Реджепов стал, одновременно, и послом в... ЮАР. Однохренственно..
17:35  Казахстан впал в зависимость от импортного картофеля
17:15  Без работы могут остаться 300 тысяч казахстанцев. Цена "рисовой" воды, - "Э-К"
17:07  Война с хохло-"байрактарами" неизбежна, - "СП"
17:06  Смогут ли США избежать войны с Китаем? - Джон Феффер
17:05  "В Сибири шла ядерная война". Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
16:10  Таджикистан не намерен признавать новое афганское правительство

16:01  Все китайное становится явным, - "Къ"
15:12  Афганистан и Центральная Азия: Кыргызстан превратился в нового геополитического "игрока"? - Э.Осмонбетов
15:05  В Москве прикончили (вместе с семьей) банкира Яхонтова, размотавшего "Смоленский банк"
14:11  Засуженная, но не сломленная рос-гимнастка Дина Аверина в 14-й раз выиграла ЧМ
14:00  Россию вынуждают окончательно решить украинский вопрос, - Д.Стешин
13:57  Звереем. Массовые драки студенток в Атырау (видео)
13:50  Криво, дорого, но патриотично. Молдова начала закупку российского газа у Польши
13:48  Туркмены могут помочь казахам в деле реконструкции этнокостюма, в особенности тюбетейки, - Н.Нуртазина
12:54  Фески отброшены: Эрдоган сцепился с Западом всерьез, - М.Магид
11:44  Экс-пресс-секретут президента Жээнбекова возглавил информ-политику кыр-преза Жапарова
11:16  Цены перегреты. В Китае острый дефицит кокса, - "Къ"
11:11  Пиар на балалайках. Дарига Назарбаева подарила каз-детишкам 160 домбр
11:03  КырТаможню возглавил потомственный мошенник Бакиев-Кубанычбеков. Проще сразу - в тюрьму
10:52  Как в песок... Таджикистан снова ищет денег на дострой Рогунской ГЭС
10:03  Отныне у президента Узбекистана будут официальные символы - знак и штандарт
10:02  Ярлык получен. ГосДеп США одобрил выборы УзбПрезидента
09:30  Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве, - Тимур Шерзад
09:24  КырГКНБ: Задержаны действующий и бывший замминистра сельского хозяйства Марсбек уулу Илич и Амангелди Исаев
08:58  Жертва мезальянса. Из Японской императорской фамилии исключили принцессу Мако
08:53  Реформы, исламисты, энергокризис. Чего еще ждут избиратели от победителя Мирзиеева? - Б.Панниер
08:49  Миграционную политику РФ свели к деньгам, - Е.Трифонова
08:45  Алармистские сценарии будущего. Ч. 1. Эвакуация, - Владимир Семенко
08:34  В Мангистаумунайгазе сменился генеральный директор Вместо Лю Цзиньчэна назначен Даулетжан Хасанов
00:38  Старая-новая "Рухани жангыру": как идет духовная модернизация в Казахстане, - В.Щекунских
00:34  Эрдоган завершил один громкий конфликт и начал новый, - Г.Петров
00:26  Шейхи травят принцев. В саудовских интригах применили "российский яд", - "НГ"
Вторник, 26.10.2021
23:31  Умер 13-й президент Южной Кореи генерал Ро Дэ У
22:59  УкрАрмия начала применять турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе
20:05  КырСпикеру Мамытову не дали зарегистрироваться кандидатом в депутаты. Проспал сроки
19:51  КазХоккейКлуб "Барыс" тратит на зарплаты почти 3 миллиарда тенге. Оно того стоит?
18:31  Помимо щенка и лошадки Аркадаг наградил Каз-2-преза орденом "Bitaraplyk"
18:27  Суданный день. Нищета и родо-племенная рознь развалили страну, - М.Беленькая
18:17  США могут оставить Персидский залив без оружия, - И.Субботин
18:11  Китай объявил о грядущем дефиците редких металлов, - "НГ"
17:24  Не прошло и полгода. Уволено разом все руководство КыргызТаможни
17:17  В КирПравительстве восстановили ранее разогнанное ввиду ненужности Минцифры. Министр прежний - киндер-обормот Догоев
14:49  Суд Амстердама признал крымское "скифское золото" собственностью Украины
14:45  Финт ушами. Эрдоган отменил высылку западных послов
14:39  Умер казахский академик-филолог Серик Кирабаев
12:38  Дряхлый монстр НАТО, - И.Титов
12:32  Чем будут заниматься китайские космонавты в ходе трехмесячной экспедиции?
12:29  Враг не дремлет. Шпионские страсти в Поднебесной, - К.Батанов
10:40  Афган-трип. Лавровско-талибские мирные загогулины, - А.Латов
10:29  Жапар-хан переподчинил себе 40 кыргызских беков/акимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Засуженная, но не сломленная рос-гимнастка Дина Аверина в 14-й раз выиграла ЧМ
14:11 27.10.2021

Россиянка Дина Аверина в 14 раз стала чемпионкой мира по художественной гимнастике. Турнир проходит в Китакюсю (Япония). Она оказалась лучше всех в упражнениях с обручем.

За свое выступление российская спортсменка получила 27,750 балла. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько (25,950) В тройке лучших также оказалась итальянка София Раффаэли (25,850).

Сестра Дины Арина завоевала всего 24,950 балла. Она стала шестой.

Победа одержана после скандала, произошедшего на Олимпиаде в Японии. Тогда сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотых наград. Команда Болгарии опередила россиянок в групповом многоборье, а Дина Аверина уступила израильской спортсменке Линой Ашрам в личном многоборье. Многие специалисты заявили, что россиянок попросту засудили.

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635333060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект по совершенствованию системы госуправления
- А. Мамин обсудил с заместителем Премьер-Министра Венгрии М. Варгой перспективы расширения сотрудничества двух стран
- О повышении базовой ставки до 9,75%
- Хорошего врача найти трудно: Ашимбаев раскритиковал казахстанских медиков
- В Мажилисе обсудили вопросы улучшения процессов оказания государственных услуг
- Трудное детство в Туркестане
- Бауыржан Байбек проверил исполнение предвыборных обещаний в Алматинской области
- Е. Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки
- За счет реализации национального проекта "Жасыл Қазақстан" будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  