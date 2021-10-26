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|В Москве прикончили (вместе с семьей) банкира Яхонтова, размотавшего "Смоленский банк"
15:05 27.10.2021
В Москве убили банкира вместе с женой и ребенком
В квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка,
Мужчину зарезали, 39-летнюю жену и 8-летнего сына задушили.
Несколько лет назад глава семейства возглавлял столичный филиал "Смоленского банка". Кредитное учреждение лопнуло: средства исчезли. В 2016 году в отношении Яхонтова возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве кредитного учреждения и об особо крупной растрате. В 2019 году банкир был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы. Освободился он совсем недавно.
По версии следствия, высокопоставленные сотрудники московского филиала банка, среди которых был Яхонтов, обвинялись в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей, а также преднамеренном банкротстве.