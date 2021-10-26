Все китайное становится явным, - "Къ"

16:01 27.10.2021

Серверы по технологии Huawei могут получить доступ к российскому госзаказу



"Ситроникс" подал заявку на включение серверов, произведенных по технологиям Huawei, в реестр отечественного оборудования Минпромторга. Он открывает вендорам доступ к госзакупкам. У "Ситроникса" большие планы на рынок: компания осенью запустила выпуск оборудования и планирует нарастить производство до 30 тыс. серверов ежегодно, что составляет примерно 20% от всего российского рынка. Отечественные вендоры обеспокоены возможностью включения таких серверов в реестр. По их мнению, это подорвет идею импортозамещения.



Источник "Ъ" в правительстве рассказал, что "Ситроникс" (входит в АФК "Система"), осенью запустивший производство серверного оборудования по технологии китайской Huawei, подал заявку на включение продукции в реестр отечественного оборудования Минпромторга. Эту информацию на встрече с журналистами 25 октября подтвердил глава Huawei в Евразии Дэниел Чжоу.



В "Ситрониксе" "Ъ" сообщили, что "рассматривают возможность получения статуса отечественной продукции на выпускаемое оборудование", но отказались уточнить, сколько процентов произведенной в России электронно-компонентной базы (ЭКБ) используется при сборке серверов, указав лишь, что "серверы обладают степенью локализации, достаточной для признания их отечественными".



В Торгово-промышленной палате РФ (там оборудование должно пройти экспертизу перед его включением в реестр) подтвердили, что заявка поступила.



О планах "Ситроникса" локализовать производство серверов Huawei в России стало известно в апреле (см. "Ъ" от 23 апреля). Тогда стороны представили планы за год выпустить 2,5 тыс. серверов. В перспективе "Ситроникс" рассчитывает ежегодно выпускать до 30 тыс. единиц серверного оборудования, говорят в компании. По данным IDC, в 2020 году в России всего было продано около 150 тыс. серверов. Объем инвестиций в проект с учетом затрат на разработку, приобретение лицензионных прав и капитальными вложениями превысил 500 млн руб.



Huawei долго оставалась в числе лидеров российского рынка серверов. Согласно оценкам IDC, по итогам 2020 года производитель был третьим после Dell и Hewlett Packard Enterprise (HPE) по поставкам серверного оборудования в РФ в денежном выражении. Но во втором квартале 2021 года на первое место впервые вышла российская Yadro с долей 19% в денежном выражении, затем идут Dell (18,8%) и HPE (16,9%). Huawei же опустилась на четвертую строчку с долей 10,4%.



Если произведенное по технологиям Huawei оборудование войдет в реестр Минпромторга, оно может существенно потеснить российские серверы в госзаказе, опасаются эксперты и участники рынка.



"Неясно, где в этом проекте российские технологии. Я не понимаю, есть ли там российская материнская плата и в целом компоненты. Также остается вопрос, планируют ли они выпуск серверов с российским процессором",- говорит гендиректор "Норси-Транса" Сергей Овчинников.



Локализация, которая выглядит скорее открытием российского представительства глобальной корпорации, не приводит к трансферу технологий, считает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский: "В основе этого оборудования лежат программно-аппаратные решения Huawei, а не российских компаний. Если оно войдет в реестр, это приведет к разочарованию российских компаний в политике импортозамещения, а впоследствии еще к большей технологической зависимости".



По сути, Huawei просто передала партнеру техническую документацию продукта и сейчас поставляет все компоненты для пайки и сборки серверов из Китая, продукция российских поставщиков не используется в производстве, утверждает топ-менеджер российского производителя электроники: "Если они войдут в реестр, это будет полный абсурд. Зачем нанимать инженеров, заниматься разработкой, если можно пойти к китайцам и взять их технические документы".



Никита Королев, Юлия Степанова, Татьяна Исакова