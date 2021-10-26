Таджикистан не намерен признавать новое афганское правительство

16:10 27.10.2021

Министр иностранных дел Таджикистана категорично высказался о правящем режиме "Талибана"*

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на проходящей в Тегеране министерской встрече стран - соседей Афганистана, прокомментировал возможность признания новых властей страны.

Он заявил, что Таджикистан не намерен признавать правительство "Талибана"* в Кабуле.

Таджикский дипломат отметил, что новое правительство Афганистана пришло к власти путем силы, без учета мнения всего народа, в том числе других этнических групп.

"Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46% от общего населения страны", - заявил Сироджиддин Мухриддин.

Отметим, требование к созданию инклюзивного правительства в Афганистане является основным со стороны стран региона, мировых держав, а также международных организаций к талибам. Новая власть в стране должна быть разнообразна не только с точки зрения этнической составляющей, но в том числе включать различные политические силы.



Представители "Талибана"* в ходе консультаций "московского формата" заявили, что установленное правительство уже является инклюзивным.

Напомним, первая встреча стран - соседей Афганистана прошла 8 сентября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют главы МИД Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также России.



В ходе проходящей в Тегеране встречи стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, чтобы помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических, политических и социальных групп.

* Террористическая организация, запрещенная в России и Таджикистане.