Смогут ли США избежать войны с Китаем? - Джон Феффер

17:06 27.10.2021 Смогут ли США избежать войны с Китаем?

Тайвань становится яблоком раздора между двумя державами



Джон Феффер



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Когда Барак Обама баллотировался на пост президента в 2008 году, он хотел положить конец войне в Ираке, чтобы сосредоточить американские войска и ресурсы на конфликте в Афганистане. В августе этого года администрация Байдена наконец вывела оставшиеся американские войска из Афганистана. Трудно не понять, что Вашингтон сделал это для того, чтобы совершить аналогичный военный разворот - на этот раз в сторону Китая.



В конце концов, политика США в отношении Китая сегодня остается столь же провокационной, как и при Трампе. Тарифы и экономические санкции против Пекина в значительной степени остаются неизменными. Мало что было сделано для разрешения споров по вопросам торговли, безопасности и прав человека. Пентагон сокращает количество видов вооружений, которые он использовал на Ближнем Востоке, в пользу боеприпасов, более подходящих для Тихоокеанского театра военных действий. Не так уж много было сделано для сотрудничества по основным глобальным проблемам: пандемии и изменению климата. Байден и китайский лидер Си Цзиньпин почти не разговаривали друг с другом, хотя до конца года планируется виртуальная встреча.



Все это наводит на мысль о продолжении холодной войны, которая с конца правления администрации Обамы установилась в отношениях между США и Китаем. Но недавние события указывают на возможность того, что холодная война может стать горячей.



В начале октября Китай направил в воздушное пространство Тайваня150 самолетов. Хотя Пекин периодически проверяет противовоздушную оборону Тайбэя, это количество вторжений было рекордным. И полеты начались после проведенных за месяц до этого военных учений, которые подозрительно напоминали "пробный прогон" вторжения на остров. Тогда Китай запустил ракеты в море к югу от Тайваня и провел десантную высадку на пляж в южном Китае. Этого было достаточно, чтобы побудить министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву объявить, что его страна готовится к войне и что "мы будем сражаться до конца".



Для тех, кто готов ожидать от Китая худшего, все выглядит так, что Си Цзиньпин расправился с уйгурами на Дальнем Востоке и укрепил контроль над Гонконгом, чтобы теперь он мог сосредоточить свое внимание на главном призе - ускорении "воссоединения" Тайваня с материком. Более резкий национализм Китая и более мощные военные возможности при Си Цзиньпине не являются первыми шагами нового китайского империализма. Но Китайская Народная Республика никогда не рассматривала Тайвань как зарубежную страну, которую нужно завоевать, но в большей степени - как мятежную провинцию, которую нужно покорить.



Проблема заключается не только в Китае. Соединенные Штаты незаметно меняют свою давнюю политику "стратегической неопределенности" в отношении трехсторонних отношений, соединяющих Вашингтон, Пекин и Тайбэй. Соединенные Штаты признали КНР "единым Китаем" и сохраняли свои отношения с Тайванем строго неофициальными. В рамках этой политики Вашингтон не распространил дипломатическое признание на Тайвань, но, тем не менее, направляет в этом направлении большое количество военной помощи.



Администрация Трампа, однако, улучшала отношения с Тайванем. Трамп сам подготовил почву в качестве избранного президента, приняв поздравительный телефонный звонок от президента Тайваня Цай Иньвэня, что стало первым прямым общением между лидерами США и Тайваня за почти четыре десятилетия. В 2020 году министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар и заместитель госсекретаря Кит Крэч стали самыми высокопоставленными американскими должностными лицами, посетившими Тайвань с 1979 года. В том же в 2020 году администрация объявила о продаже оружия острову на сумму более пяти миллиардов долларов. А в 2021 году, в качестве одного из своих последних действий на посту госсекретаря, Майк Помпео отменил запреты на встречи между американскими и тайваньскими дипломатами.



И хотя Байден старался не отвечать на поздравительные звонки с Тайваня, его администрация не отменила указ Помпео. Фактически, американские и тайваньские дипломаты встретились за обедом во Франции в начале мая, что вызвало суровый упрек со стороны Пекина. Посол США в Палау также посетил Тайвань прошлой весной. Тем временем администрация санкционировала свою первую военную продажу Тайваню в августе - гаубицы и аналогичное артиллерийское вооружение стоимостью 750 миллионов долларов. За первые восемь месяцев 2021 года она (администрация Байдена - С.Д.) восемь раз направляла через Тайваньский пролив военные корабли, а американские войска большую часть года проводили учебные занятия с тайваньскими войсками.



Влиятельные голоса за пределами администрации призывают Соединенные Штаты положить конец стратегической неопределенности и более энергично поддержать Тайвань. Ричард Хаасс, глава Совета по международным отношениям, изложил это в выпуске журнала Foreign Affairs за сентябрь 2020 года: "Двусмысленность вряд ли удержит все более напористый Китай с его растущим военным потенциалом".



Некоторые члены конгресса хотят действовать соответствующим образом. На недавнем мероприятии журнала Politico и Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины), и Ами Бера (демократ от Калифорнии) поддержали отказ от "стратегической двусмысленности". А Элейн Лурия (демократка от Вирджинии) недавно присоединилась к своим коллегам-республиканцам в призыве к принятию законодательства, разрешающего президенту применять военную силу для защиты Тайваня.



А Washington Post призвала - ну, только не опять! - увеличить бюджет Пентагона, чтобы противостоять Китаю.



Несмотря на то, что все это требует дополнительных усилий со стороны Тайваня, Японии и других стран региона, для выполнения своих обязательств в Восточной Азии самим Соединенным Штатам придется вкладывать более значительные средства в силовые активы, особенно в военно-морские силы. Президент, однако, предложил оборонный бюджет, который едва поспевал за инфляцией, хотя и выделил 5,5 миллиарда долларов на "сдерживание в Тихом океане". На двухпартийной основе Палата представителей одобрила более масштабный план расходов, предусматривающий выделение средств на 13 новых кораблей. Это может произвести на Китай большее впечатление, чем даже самые суровые слова.



Отчасти это позерство отражает понятное разочарование тем, что Соединенные Штаты так мало сделали для защиты "окруженных" уйгуров и "осажденных" жителей Гонконга. Через Тайваньский пролив аналитики и законодатели хотят провести более четко видимую красную линию. В отличие от Синьцзяна и Гонконга, Тайвань юридически не является частью материка. Несомненно, Соединенные Штаты будут противостоять агрессии против процветающего, демократического государства, даже если оно не является членом Организации Объединенных Наций и признано только 14 странами (плюс Ватиканом).



Вопрос не в том, должны или не должны Соединенные Штаты вступать в войну с Китаем из-за Тайваня. Вопрос в том, как нам лучше всего избежать такой войны?



Обычный аргумент против любого неминуемого нападения Китая на Тайвань состоит в том, что Пекин знает, что в этом случае он понесет огромный экономический удар - и это помимо неизбежных военных потерь. Проблема с этим аргументом, конечно, заключается в том, что Пекин пережил именно такой экономический шок в 1989 году после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь - и пережил несколько лет, проведенных в тайм-ауте. С тех пор Китай стал более экономически сильным и развил институты, независимые от МВФ и Всемирного банка, которые могут функционировать, по сути, как самостоятельная глобальная экономика. Другими словами, Китай лучше, чем в 1989 году, подготовлен к тому, чтобы выдержать "неодобрение" Запада.



Однако расчет Китая не будет чисто экономическим. Китай может решить, что у него нет другого выбора, кроме как развязать войну через пролив - не столько для того, чтобы форсировать решение вопроса о воссоединении с Тайванем, сколько для того, чтобы избежать полного окружения.



Рассмотрим кинофильм "Битва на озере Чанцзинь". Сегодня это настоящий хит в Китае. Фильм, однако, рассказывает о том, как китайцы не только одержали верх над силами ООН под руководством США в Северной Корее в битве при водохранилище Чосин в 1950 году, но и о Народно-освободительной армии, помогающей прорвать окружение вражеских сил и предотвратить крах Северной Кореи. Если Китай нападет на Тайвань, он может аналогичным образом рассматривать кампанию как оборонительный маневр, направленный на то, чтобы прорваться через окружающие его силы Соединенных Штатов и их союзников.



Таким образом, ужесточение военного сдерживания Китая прямо противоположно тому, что должны делать Соединенные Штаты, если они хотят избежать войны в регионе. Такие проявления силы Пекин не столько отпугнут, сколько его спровоцируют.



Какова же тогда альтернатива?



Первый шаг состоит в том, чтобы объединить широкую коалицию аналитиков и политиков, которые считают, что избавляться от стратегической двусмысленности - ужасная идея. Участники этой коалиции могли бы иметь различные мнения об экономических отношениях с Китаем. Они могли бы быть справедливо обеспокоены событиями в Синьцзяне и Гонконге. Они могли бы быть решительными сторонниками независимости Тайваня. Но их объединяло бы одно - важность предотвращения войны с Китаем.



В последние пять лет правые успешно продвигали политические дебаты в Вашингтоне в явно антикитайском направлении. Пришло время дать им отпор, выступив посредником в создании антивоенной коалиции, в которую войдут представители как можно более широкого круга лидеров общественного мнения.



Вторым шагом является определение конкретной повестки дня американо-китайского сотрудничества. У двух стран нет иного выбора, кроме как сотрудничать в области сокращения выбросов углекислого газа, усиления мер по борьбе с пандемией и сдерживания распространения ядерного оружия. Соединенные Штаты и Советский Союз нашли способы сотрудничества в худшие годы холодной войны. Вашингтон и Пекин имеют гораздо более прочные экономические связи и разделяют глобальную ответственность. Несмотря на разногласия по целому ряду вопросов, Китай и Соединенные Штаты могут работать вместе в интересах взаимной выгоды.



Прекращение двадцатилетней войны в Афганистане в конечном итоге пойдет на пользу Байдену. Но не в том случае, если он начнет еще более дорогостоящий конфликт с Китаем. Обама довольно скоро обнаружил недостатки прыжка с иракской сковородки в афганский огонь. Война с Китаем будет не просто пожаром. Это будет катастрофа, способная изменить мир.



Автор: Джон Феффер - John Feffer - директор исследовательской организации Foreign Policy In Focus (Внешняя политика в фокусе).

Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635343560

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