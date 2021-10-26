 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Война с хохло-"байрактарами" неизбежна, - "СП"
17:07 27.10.2021

"Байрактары" убивают русских на Донбассе, а Кремль терпит
Как Россия может защитить жителей Юго-Востока Украины?

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Александр Дудчак
Алексей Леонков

Украина впервые использовала турецкий беспилотник "Байрактар" в боевых действиях на Донбассе. Видеозапись атаки на позиции армии ДНР распространили журналисты. Позже Генштаб ВСУ подтвердил применение летательного аппарата турецкого производства "по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного".

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как он "ловит" цель - предположительно гаубицу Д-30, а через некоторое время по орудию наносится удар. ВСУ утверждало, что "Байрактар" не пересекал линию соприкосновения. Однако наблюдатели обратили внимание, что данные телеметрии, попавшие на видео говорят о том, что дрон был глубоко над территорией ДНР.

При этом меморандум Трехсторонней контактной группы предполагает запрет полетов боевой авиации и беспилотников (за исключением БПЛА, используемых мониторинговой миссией ОБСЕ) "вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км". Таким образом ВСУ вновь нарушили Минские соглашения.

По некоторым данным, ради демонстративного применения "Байрактара" Киев подставил своих военных. По приказу они заняли населенный пункт Старомарьевка, находящийся в серой зоне, и стали таким образом мишенью для артиллерии ДНР. В результате, украинская 93-я бригада понесла потери. По артиллерии ДНР, наносившей ответные удары, и отработал "Байрактар".

Теперь турецкие дроны могут применяться ВСУ все чаще. Украина подписала договор на поставку "Байрактаров" еще в 2019 году, а сейчас запланировано строительство центра по их ремонту и модернизации возле города Васильков. За это Зеленский поблагодарил Реджепа Эрдогана, назвав проект "реальной поддержкой суверенитета и независимости Украины".

Реакция Москвы была обтекаемой. Дмитрий Песков назвал важной тему военно-технического сотрудничества Киева и Анкары. При это он оговорился, что российской стороне "не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины".

Тем временем, за минувшие сутки по территории ДНР и ЛНР украинскими военными было выпущено более 110 снарядов. Также появилась информации, что ВСУ накануне успели развернуть у Старомарьевки понтонную переправу через реку Кальмиус. Данных об уничтожении переправы армией ДНР пока не поступало.

Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем Арсений Колбасов готов лично помочь жителям Донбасса справиться с новыми угрозами.

- Про ПВО говорить не буду - я все-таки пилот. С моей, пилотской точки зрения, лучший способ противодействия "Байрактарам" - разбомбить с аналогичного беспилотника их пункт базирования. Гипотетически - кронштадтскому "Ориону" данная задача вполне по зубам. Практически - "Орион" под Донбасс, конечно, никто не даст. Жареный петух таки клюнул, ДНР и ЛНР нужно срочно затыкать дыру, особенно - в кадрах. Лично сам готов "продаться" за звание младшего лейтенанта.

Военный эксперт Алексей Леонков допускает, что после атаки "Байрактаров" Россия закроет небо над народными республиками.

- Новая военно-политическая реальность уже наступила. Беспилотники могут применяться как в разведывательном, так и в ударном варианте и если у обороняющейся стороны очень плохо с ПВО, дроны становятся хорошей заменой тактической авиации.

Такое мы все наблюдали в Нагорном Карабахе, где система ПВО была фактически развалена, а ее организация была делегирована командирам батарей и расчетов, которые во время боевых действий слабо между собой общались. Сплошного радиолокационного поля в Нагорном Карабахе не было. Поэтому противник знал откуда залетать и как уничтожать. В результате разрозненная ПВО была подавлена и уничтожена.

"СП": Как бы такое не началось на Донбассе…

- Там может наблюдаться похожая последовательность событий. В Нагорном Карабахе "Байрактары" первые две недели работали в качестве разведчиков, целеуказателей. Их главной задачей было обнаружение комплексов ПВО для их последующего уничтожения с помощью артиллерии и ракет. Кадры, как все это происходило, мы все видели.

После уничтожения ПВО "Байрактары" - получили превосходство в воздухе и началась методическая работа по уничтожению наземных огневых средств. В воздухе одновременно находилось до сотни БПЛА, часть из которых работала в качестве разведчиков, часть в качестве ударных беспилотников, а часть в качестве барражирующих боеприпасов - так называемых дронов-камикадзе.

"СП": Они со своей работой справлялись, кажется, недолго…

- Пока не появились новейшие российские комплексы ПВО "Тор-М2КМ" и С-300, которые немного проредили ряды "Байрактаров". А потом появились комплексы РЭБ "Поле-21", которые после включения делали так, что ни один БПЛА не мог залетать на территорию Нагорного Карабаха. Операторы теряли связь с ними, после чего дроны становились хорошей мишенью.

"СП": Эта техника может появиться и на Донбассе?

- Не раз говорилось, что в противовоздушной обороне ДНР и ЛНР есть существенные бреши. Их комплексы ПВО - ЗРК "Стрела-2", "Стрела-10", "Оса" не достают до высот, на которых летает "Байрактар". Также они не могут создать вдоль всей линии боевого соприкосновения сплошное радиолокационное поле. Есть сведения, что комплексы ПВО прикрывают только Луганск и Донецк, а остальные населенные пункты остаются без прикрытия.

Россия могла бы объявить территорию народных республик бесполетной зоной, развернув комплексы С-400 в Ростовской и Воронежской областях. В этом случае полеты "Байрактаров" станут бесполезны. Как только они будут пересекать линию соприкосновения или будут пытаться вести огонь по позициям защитников Донбасса, С-400 может их выбивать. Тем более, что стоимость ракеты С-400 и "Байрактара" соизмерима.

По мнению политолога Александра Дудчака, политических методов для противодействия агрессии Киева уже не осталось.

- Киевский режим чувствует свою полную безнаказанность. Его агрессия стимулируется Вашингтоном, другими странами НАТО. Турция поставляет "Байтакары". Была информация, что они уже летали над Донецком, незамеченные средствами ПВО.

"СП": Может стоит как-то надавить на Турцию и перекрыть канал поставки их БПЛА?

- Это не метод. Ну, не будет "Байрактаров", будут израильские беспилотники. В конце концов они сделают свои собственные дроны.

"СП": Атака "Байрактаров" случилась в нарушение Минских соглашений, запрещающих БПЛА, за исключением дронов наблюдения ОБСЕ, даже приближаться к линии соприкосновения. Есть, по-вашему, какие-нибудь политические методы решения вопроса?

- Уговорами эту проблему не решить. Нужно использовать военные методы. ВСУ должны получить по морде. Непонятно, почему нужно сдерживаться, выражать обеспокоенность, призывать мировое сообщество, страны Запада заметить то, что творится на Донбассе. Всем все давно понятно. ОБСЕ играет на стороне Киева. Вплоть до того, что миротворческие структуры используются для доставки минометных расчетов.

С террористами договариваться бессмысленно. Украина сейчас - это террористическое государство. Они даже на своей территории действуют как террористы. Преследуют людей по политическим и экономическим мотивам. Призывать Киев к чему-то можно бесконечно. Это бьет по престижу России. У людей будут сомнения. Зачем получать российские паспорта, если большая Родина не может их защитить?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635343620
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