Без работы могут остаться 300 тысяч казахстанцев. Цена "рисовой" воды, - "Э-К"

17:15 27.10.2021

Без работы могут остаться 300 тысяч казахстанцев - депутаты



Эльдар НУРУЛЛИН



К такому плачевному результату приведет планируемое сокращение рисовых полей в Казахстане на 29 тысяч гектаров с целью экономии воды. На проблему обратили внимание депутаты парламентской фракции партии "Ак жол", передает ЭК.

- По прогнозам специалистов, в среднем около 300 тысяч человек могут остаться без работы. Каким образом вы собираетесь кормить их семьи? - обратились депутаты к заместителю премьер-министра. - Многие сельские семьи являются многодетными. В поисках работы они поедут в город. Готовы ли вы обеспечить их школой, жильем, работой? Или вчерашние сельские труженики будут вынуждены обращаться за помощью к правительству, а молодежь - катить тележки на базаре?



Парламентарии справедливо отмечают, что во время удорожания продуктов питания, пандемии и экономических кризисов имеет важное значение каждое рабочее место, особенно - на селе.



- Согласно письму рисоводов из Алматинской области, они выращивают рис не только для заработка, но и в экологических целях, чтобы их родные земли не превратились в пустыню, солончак, - говорится в депутатском запросе. - Считаем, что наши компетентные госорганы должны искать пути восполнения дефицита воды не только путем сокращения посевных площадей, но и за счет современных технологий ее экономного использования.



Ранее ЭК писал о том, что весной стоимость килограмма картофеля в Казахстане превысит 500 тенге.