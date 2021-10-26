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Казахстан впал в зависимость от импортного картофеля
17:35 27.10.2021

Николай ИВАЩЕНКО

За восемь месяцев 2021 года страна увеличила импорт картофеля в 2,6 раза. Экспорт при этом упал на 50%.
Такие данные приводит англоязычное издание EastFruit, передает ЭК. Как отмечает портал, в 2020 году Казахстан импортировал поздний картофель из России, а ранний - из Узбекистана. Казахстанский картофель экспортировался в основном в Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

"Однако в 2021 году картофель в России был слишком дорогим - цены почти всегда превышали уровень 2019-2020 годов. Поэтому казахстанским импортерам пришлось искать альтернативу российскому картофелю, и цены на их внутреннем рынке также оставались относительно высокими, что негативно сказывалось на экспорте", - рассказал Андрей ЯРМАК, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В результате Казахстану пришлось ввозить картофель из Пакистана и Ирана. Часть картошки прибыла из Кыргызстана и даже Афганистана - 0,8 тысячи тонн и 1,3 тысячи соответственно. 200 тонн картофеля Казахстан получил из Грузии.

Издание отмечает, что Казахстан импортировал рекордный объем картофеля за последние шесть лет. Выходом из этой ситуации портал называет увеличение посевных площадей раннего картофеля на юге страны, что позволит сдержать рост цен весной.

Ранее ЭК побеседовал с агробизнесменом, который дал неутешительный прогноз: из-за засухи, подорожания дизельного топлива и других факторов после Наурыза картофель будет стоить не менее 500 тенге за килограмм.

Источник - exk.kz
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