Туркменский посол в Казахстане Реджепов стал, одновременно, и послом в... ЮАР. Однохренственно..

17:54 27.10.2021

Указ Президента Туркменистана о Реджепове Б.Д.



Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Казахстан (город Нур-Султан) Реджепова Батыра ­Дурдымуратовича одновременно Чрезвычайным и Полномочным ­Послом Туркменистана в Южно-Африканской Республике.



Президент Туркменистана