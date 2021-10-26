КазКНБ издает "Хроники отечественной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах" и "Государственная граница"

19:32 27.10.2021

Глава КНБ Карим МАСИМОВ анонсировал издание книг, приуроченных празднованию 30-летия Независимости Казахстана.



Под общей редакцией председателя комитета генерал-лейтенанта Карима МАСИМОВА подготовлены к изданию книги "Хроники отечественной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах" и "Государственная граница", сообщает пресс-служба КНБ РК.



Книги повествуют о службе оперативных работников и пограничников, которые внесли достойный вклад в дело обеспечения национальной безопасности и охраны рубежей нашего государства.



В издания вошло только то, что уже можно было рассекретить. В основе - реальные люди, события и факты, изложенные в строгом стиле документалистики, сопряженной с эмоциями их непосредственных участников.



