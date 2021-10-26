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КазПрез Токаев разнес "цифровизаторов" Казахстана
20:08 27.10.2021

Токаев подверг критике работу ответственных за цифровизацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию, Zakon.kz.

По его словам, пишет Акорда, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.

Задача не в том, чтобы просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн. "Цифра" должна сократить само количество госуслуг и связанных с ними запросов, ответов, согласований. Государственные услуги должны быть комплексными и проактивными. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью, – считает президент.
Токаев поручил правительству совместно с НПП "Атамекен" провести ревизию всех оказываемых госуслуг и обеспечить их цифровую оптимизацию. С практической точки зрения он выделил две наиболее проблемные сферы – строительство и земельные отношения.

Говоря о ситуации в строительной отрасли, глава государства заявил о необходимости поэтапного перехода от бумажных документов к цифровому формату при подготовке технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации и государственной экспертизы.

В земельной сфере, как полагает президент, цифровизация поможет решить проблемы с прозрачностью распределения земель и очередями.

Касым-Жомарт Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного кадастра недвижимости и ввести данную информационную систему в промышленную эксплуатацию не позднее первого полугодия 2022 года.

Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрять для определения качества строительных работ. Основные строительные компании осваивают огромный объем государственных средств для строительства жилья, школ, больниц, дорог и других важных объектов большой социальной значимости. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую "ни в какие ворота не лезет", вызывает большие сомнения. Это приводит к возмущению граждан. Поэтому Правительство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему и использовать цифровые инструменты, – сказал глава государства.

Источник - zakon.kz
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