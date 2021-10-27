 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.10.2021
01:27  Языковая политика в Казахстане: миф о Вавилонской башне в действии, - Петр Своик
01:18  Армения и Азербайджан будут искать мир по российской карте, - И.Джорбенадзе
01:14  Газовая ОПЕК. Проект реален? - И.Валентинов
01:03  Китайский транзит в Европу застопорился, - "НГ"
01:02  Дожили. Москвичи создают отряды самообороны для защиты от мигрантов, - "СП"
00:55  Туркмения превратилась в антисоветскую сказку, - Дм.Бавырин
00:51  Тайваньская карта становится козырем, - Е.Пустовойтова

00:19  L"Express: "Небольшой всплеск" или волна, почти повсюду в Европе растет число случаев Covid-19
00:18  Отсутствие Си Цзиньпина и Путина на саммитах в Риме и Глазго на руку Байдену, - "НГ"
00:17  США, Китай и Тайвань: тень военного конфликта, - В.Овчинский
00:16  Сексизм, расизм, капитализм: кто кого эксплуатирует в XXI веке? Читая Хайди Хартманн
00:14  Как Китай восстановил свои законные права и статус в ООН
00:13  Посольский скандал едва не обезглавил турецкую дипломатию, - И.Субботин
00:04  Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке. Как ее потеснили российские наемники?
00:03  Россия продолжает подстрекать сепаров Шотландии, - The Times
00:00  Китайская месть: в Европе остановятся тысячи предприятий
Среда, 27.10.2021
20:08  КазПрез Токаев разнес "цифровизаторов" Казахстана
19:32  КазКНБ издает "Хроники отечественной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах" и "Государственная граница"
17:54  Туркменский посол в Казахстане Реджепов стал, одновременно, и послом в... ЮАР. Однохренственно..
17:35  Казахстан впал в зависимость от импортного картофеля
17:15  Без работы могут остаться 300 тысяч казахстанцев. Цена "рисовой" воды, - "Э-К"
17:07  Война с хохло-"байрактарами" неизбежна, - "СП"
17:06  Смогут ли США избежать войны с Китаем? - Джон Феффер
17:05  "В Сибири шла ядерная война". Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
16:10  Таджикистан не намерен признавать новое афганское правительство
16:01  Все китайное становится явным, - "Къ"
15:12  Афганистан и Центральная Азия: Кыргызстан превратился в нового геополитического "игрока"? - Э.Осмонбетов
15:05  В Москве прикончили (вместе с семьей) банкира Яхонтова, размотавшего "Смоленский банк"
14:11  Засуженная, но не сломленная рос-гимнастка Дина Аверина в 14-й раз выиграла ЧМ
14:00  Россию вынуждают окончательно решить украинский вопрос, - Д.Стешин
13:57  Звереем. Массовые драки студенток в Атырау (видео)
13:50  Криво, дорого, но патриотично. Молдова начала закупку российского газа у Польши
13:48  Туркмены могут помочь казахам в деле реконструкции этнокостюма, в особенности тюбетейки, - Н.Нуртазина
12:54  Фески отброшены: Эрдоган сцепился с Западом всерьез, - М.Магид
11:44  Экс-пресс-секретут президента Жээнбекова возглавил информ-политику кыр-преза Жапарова
11:16  Цены перегреты. В Китае острый дефицит кокса, - "Къ"
11:11  Пиар на балалайках. Дарига Назарбаева подарила каз-детишкам 160 домбр
11:03  КырТаможню возглавил потомственный мошенник Бакиев-Кубанычбеков. Проще сразу - в тюрьму
10:52  Как в песок... Таджикистан снова ищет денег на дострой Рогунской ГЭС
10:03  Отныне у президента Узбекистана будут официальные символы - знак и штандарт
10:02  Ярлык получен. ГосДеп США одобрил выборы УзбПрезидента
09:30  Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве, - Тимур Шерзад
09:24  КырГКНБ: Задержаны действующий и бывший замминистра сельского хозяйства Марсбек уулу Илич и Амангелди Исаев
08:58  Жертва мезальянса. Из Японской императорской фамилии исключили принцессу Мако
08:53  Реформы, исламисты, энергокризис. Чего еще ждут избиратели от победителя Мирзиеева? - Б.Панниер
08:49  Миграционную политику РФ свели к деньгам, - Е.Трифонова
08:45  Алармистские сценарии будущего. Ч. 1. Эвакуация, - Владимир Семенко
08:34  В Мангистаумунайгазе сменился генеральный директор Вместо Лю Цзиньчэна назначен Даулетжан Хасанов
00:38  Старая-новая "Рухани жангыру": как идет духовная модернизация в Казахстане, - В.Щекунских
00:34  Эрдоган завершил один громкий конфликт и начал новый, - Г.Петров
00:26  Шейхи травят принцев. В саудовских интригах применили "российский яд", - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайская месть: в Европе остановятся тысячи предприятий
00:00 28.10.2021

Валерий Михайлов

Проблемы связаны отнюдь не только с пандемией. Они в не меньшей, а возможно, и в большей степени порождены действиями Запада, считает эксперт.

Межотраслевая группа европейских предприятий по производству и использованию металлов выступила с предупреждением о катастрофических последствиях дефицита китайского магния и призвала к принятию мер против неминуемого риска остановки производства в Европе, пишет обозреватель РИА Новости.

Поскольку Евросоюз почти полностью (на 95 процентов) зависит от Китая в обеспечении своих потребностей в магнии, европейские отрасли, производящие и использующие алюминий, чугун и сталь, а также их поставщики сырья уже страдают от дефицита. В дальнейшем же проблема через производственно-сбытовые цепочки угрожает распространиться на тысячи европейских предприятий и подвергнуть риску миллионы рабочих мест, включая такие ключевые сектора, как автомобилестроение и строительство.

Цены на магний в Европе в размере 10-14 тысяч долларов за тонну авторы воззвания называют грабительскими на фоне цены в 2 тысячи долларов в начале года. Они прогнозируют, что к концу ноября запасы магния в Европе окончательно иссякнут, что приведет если не к полному коллапсу, то к очень серьезному обвалу европейской промышленности.

Что случилось на самом деле и в чем причины этого?

Для начала стоит упомянуть, что магний широко используется в металлургической промышленности и машиностроении. Магний - самый легкий конструкционный материал, используемый в промышленных масштабах. Сплавы магния весят вчетверо меньше стали. Кроме того, магний прекрасно обрабатывается. Поэтому основная область его применения - в качестве легкого конструкционного металла в сплавах. В частности, он активно используется в автомобильной и авиационной промышленности.

Китай в последние годы обеспечивал 80-85 процентов всего мирового производства магния. Кстати, Россия, обладающая крупнейшими запасами этого металла в мире, одновременно является ближайшим преследователем КНР, однако вырабатывает его в объемах в 13-15 раз меньше китайских. Производство сосредоточено на предприятиях в Березниках (АВИСМА) и Соликамске ("Соликамский магниевый завод"). И довольно показательно, что после длившихся несколько лет споров и разбирательств по поводу перехода прав собственности на акции соликамского завода Генеральная прокуратура РФ недавно потребовала изъять их в пользу государства, мотивируя это незаконностью приватизации в 1992–1996 годах.

Но вернемся к европейскому дефициту. Потребляя около 17 процентов производимого в мире магния, сама Европа производит его в минимальных объемах, а потому почти полностью зависит от поставок из Китая. Но правительство КНР в сентябре решило закрыть 35 из 50 плавильных заводов, а производство на остальных снизить вдвое. Собственно, это и породило столь сильный дефицит.

И тут самое время задать вопрос голосом Михаила Галустяна: "А кто это сделал?". В смысле: зачем Китай резко сократил производство магния?

Ответ прост: из-за энергокризиса.

Из-за энергокризиса, порожденного западной зеленой повесткой. Из-за того самого "зеленого перехода" к углеродной нейтральности, который Запад навязывает самому себе и остальному миру.

В рамках выполнения этих требования Китай не только пообещал прийти к упомянутой углеродной нейтральности к 2060 году, но и начал активно в данном направлении двигаться. В июле в КНР внедрили новую систему обмена квотами на эмиссию СО2. Еще до того Китай начал активно закрывать угольные шахты - за несколько лет были закрыты многие сотни. А в сентябре страна столкнулась с жесточайшим энергокризисом, с которым пришлось бороться не только путем открытия ранее законсервированных шахт, но и через директивное сокращение потребления электроэнергии.

Кстати, проблема нехватки магния уже достигла Северной Америки. Канадская компания Matalco Inc., производящая заготовки из алюминиево-магниевых сплавов, сообщила своим клиентам на прошлой неделе, что доступность магния "иссякла" и, если дефицит сохранится, ей придется сократить производство и поставки сплавов уже в следующем году.

Евросоюз сейчас ведет переговоры с Китаем, побуждая его увеличить производство магния. Но, конечно же, не предлагая помощь в форме дополнительных поставок энергоносителей: предполагается, что китайцы должны изыскать дополнительную энергию для удовлетворения европейских "хотелок" сами.

Но разве проблема только в магнии?

В прошлом году в мире проявился дефицит микросхем, из-за которого автомобильная промышленность (и не только она) уже понесла и продолжает нести потери, поскольку справиться с нехваткой чипов так и не удается. Совсем недавно мы писали о дефиците совсем другого рода - о нехватке водителей-дальнобойщиков, особенно остро проявившейся в Великобритании. Тут наметилось любопытное продолжение: после вынужденного повышения зарплат дальнобойщикам Британия столкнулась с жестким дефицитом водителей автобусов. Все наслышаны о дефиците угля и газа в той же Европе (и в Юго-Восточной Азии, кстати). К весне в Европе прогнозируется дефицит удобрений. Кроме того, весь мир стоит еще и на пороге дефицита меди - ее запасы на лондонской бирже снизились до рекордно низкого уровня за полвека торгов, а цена за год выросла в полтора раза.

Этот перечень можно продолжать. И все эти проблемы связаны отнюдь не только с пандемией COVID-19. Они в не меньшей, а возможно, и в большей степени порождены действиями Запада. Во-первых, специфическими методами борьбы с кризисом, основанными на эмиссии немыслимых и ничем не обеспеченных объемов мировых валют (прежде всего доллара). Во-вторых, инспирированным Западом "зеленым переходом", который в продвигаемом виде представляет собой не столько заботу о природе, сколько заботу о сохранении экономического превосходства за счет других стран.

На фоне этих действий инфляция, ситуативные дефициты разных товаров и перманентные проявления энергокризиса во всем мире будут становиться все более привычными. Как сегодня становятся все более привычными фотографии полупустых стеллажей в американских супермаркетах, напоминающие прилавки советских магазинов на рубеже 1980–1990 годов.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635368400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект по совершенствованию системы госуправления
- А. Мамин обсудил с заместителем Премьер-Министра Венгрии М. Варгой перспективы расширения сотрудничества двух стран
- О повышении базовой ставки до 9,75%
- Хорошего врача найти трудно: Ашимбаев раскритиковал казахстанских медиков
- В Мажилисе обсудили вопросы улучшения процессов оказания государственных услуг
- Трудное детство в Туркестане
- Бауыржан Байбек проверил исполнение предвыборных обещаний в Алматинской области
- Е. Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки
- За счет реализации национального проекта "Жасыл Қазақстан" будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  