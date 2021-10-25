 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 27.10.2021
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Россия продолжает подстрекать сепаров Шотландии, - The Times
00:03 28.10.2021

25 октября 2021 г.
Киран Эндрюс | The Times
"Вмешательство в независимость Шотландии позволяет России усилить расколы в Великобритании"
"Россия пытается "усилить раскол", вмешиваясь в дебаты о независимости Шотландии, предупредил министр обороны Великобритании. Бен Уоллес указал, что режим президента Путина "использует уязвимые места в менее крупных странах", и предположил, что независимая Шотландия, в результате чего страна лишится ядерного средства сдерживания Trident, подвергнет себя повышенному риску атаки", - передает The Times.

"Он также заявил, что выход из Великобритании ослабит способность Шотландии противодействовать терроризму из-за потери доступа к общим разведывательным службам. Уоллес заявил Шотландской парламентской ассоциации журналистов, что недостаточный охват со стороны министерства иностранных дел будет означать, что независимая Шотландия "будет все в меньшей степени способной делиться разведданными", чем это было бы в рамках альянса Five Eyes. "Без разведки вы определенно более уязвимы", - добавил он.

"В прошлом году комитет по разведке и безопасности Вестминстера пришел к выводу, что российское вмешательство в политику Великобритании стало новой нормой, и что есть "заслуживающие доверия комментарии из открытых источников, которые Россия использовала для оказания влияния на кампании в связи с референдумом о независимости Шотландии в 2014 году", - говорится в статье.

"На вопрос, есть ли какие-либо доказательства онлайн-вмешательства, Уоллес сказал: "Я думаю, что мы видели, что Россия и другие страны заинтересованы в усилении раскола в националистических дебатах вокруг Европы, включая Шотландию, - заметил он. - Я не могу говорить о том, что происходит здесь и сейчас, но могу сказать, что есть интерес и даже больше". Он подчеркнул роль России в "коррумпировании политических систем или даже в попытке ослабить страны", включая страны Балтии, и сказал, что Путин не оставляет в покое страны без ядерного оружия... - "иногда совсем наоборот" - ссылаясь на политику Шотландской национальной партии (SNP), нацеленной на сворачивание Trident в течение трех лет после обретения Шотландией независимости".

"Стюарт Макдональд, официальный представитель SNP по вопросам обороны, заявил, что он неизменно ясно высказывался об угрозе, которую Россия представляет для демократических обществ, и обвинил правительство Великобритании в невыполнении своего долга по борьбе с этим риском. (...)

Источник: The Times

Источник - inopressa.ru
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