Посольский скандал едва не обезглавил турецкую дипломатию, - И.Субботин

00:13 28.10.2021

27.10.2021



Министра Чавушоглу заподозрили в открытом демарше перед Эрдоганом

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турецкий МИД едва не лишился своего руководителя на фоне скандала с желанием президента Реджепа Тайипа Эрдогана выслать 10 иностранных послов. Шеф дипломатического ведомства Мевлют Чавушоглу, как сообщили западные СМИ, пригрозил уйти с должности, если глава государства санкционирует удар по зарубежным дипмиссиям, призвавшим Анкару освободить бизнесмена Османа Кавалу из заключения. Офис Эрдогана отрицает правдивость сообщений.

О том, что министр иностранных дел Турции пригрозил уйти в отставку из-за посольского скандала, сообщило Deutsche Welle. По этим данным, Чавушоглу, который находился в Южной Корее в тот момент, когда Эрдоган выступил с угрозой признать послов 10 стран персонами нон грата в отместку за их "вмешательство во внутренние дела", призвал главу государства отложить принятие решения до заседания кабинета министров, чтобы переговорить по этому поводу очно. "Если послов объявят персонами нон грата, я буду вынужден покинуть министерство", – цитируют СМИ высказывания шефа турецкой дипломатии. Вероятно, министру удалось оказать воздействие на президента. Посольскому кризису был дан обратный ход.



Высылка за поддержку Кавалы грозила послам США, ФРГ, Дании, Финляндии, Франции, Голландии, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии. Все они были вызваны в дипведомство Турции после публикации совместного заявления по поводу необходимости освободить бизнесмена и мецената, задержанного в 2017 году в стамбульском аэропорту по обвинению в причастности к попытке государственного переворота. Кроме того, Кавале инкриминировали причастность к акциям протеста, которые проходили еще в 2013 году. В феврале 2020 года местные судебные органы приняли решение оправдать и освободить Кавалу, но в тот же день прокуратура снова санкционировала арест. На Западе считают дело политически мотивированным.



Несмотря на то что автор сообщения о несостоявшейся министерской отставке журналист Хилал Кейлю имеет многолетний опыт работы дипломатическим обозревателем в ведущих изданиях Турции, его последний материал в Анкаре квалифицировали как преднамеренную дезинформацию. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что сообщение было полностью сфальсифицировано. "Если бы вашей задачей действительно было освещать (ситуацию. – "НГ"), вы бы отказались от этой так называемой новости и извинились, – заявил чиновник. – Вы не только распространяете фейковые сообщения, но и отравляете турецко-германские отношения".



Кризис с послами привел к активизации критиков Эрдогана внутри Турции. Так, председатель Хорошей партии Мераль Акшенер на днях заявила, что президент республики проводит внешнюю политику, оторванную от реальности: "Это (процесс над Османом Кавалой. – "НГ") перестает быть внутренним делом, когда страна не выполняет постановления Европейского суда по правам человека. Внешняя политика должна вызывать доверие". По ее словам, дипломатический курс, который взят главой государства, становится слишком персонализированным и "биполярным".



По ряду сообщений, в ситуацию вокруг "посольского" скандала пришлось вмешаться и функционерам президентской Партии справедливости и развития (ПСР), которые выразили опасения, что курс на высылку глав дипмиссий может привести к ослаблению связей Турции с западными странами. Они также предлагали некоторую форму компромисса, которая смогла бы удовлетворить и турецкое руководство, и западные государства.



Не исключено, что определенную роль в смягчении последствий скандала сыграла и усиленная подготовка к личной встрече между Эрдоганом и его американским коллегой Джозефом Байденом. Несмотря на то что изначально ее планировалось провести в рамках предстоящего саммита "двадцатки" в Риме (30–31 октября), как накануне сообщил турецкий лидер, скорее всего переговоры пройдут на полях климатической конференции ООН в Глазго (стартует 1 ноября). "На ней, конечно, самой важной темой станет ситуация с F-35", – уточнил он, имея в виду те истребители, которые турецкой стороне так и не удалось получить из-за введенных США санкций в отместку за сделку по приобретению российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.



Как пояснил "НГ" бывший депутат турецкого парламента и старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир, ряд сообщений свидетельствует о том, что между президентской администрацией и Министерством иностранных дел предпринимались согласованные усилия, чтобы найти формулу, которая помогла бы повернуть вспять взрывоопасный курс на высылку. "Несмотря на то что концентрация Эрдоганом власти в рамках исполнительной президентской системы серьезно ослабила турецкую бюрократию, кризис с послами показал, что все еще существует некоторая способность внести конструктивный институциональный вклад в беспорядочное принятие решений Эрдоганом", – сказал аналитик. Именно усилия турецкой бюрократии, похоже, предотвратили дипломатический разрыв, к которому двигалась страна "из-за эмоциональных и непредсказуемых решений президента", подытожил собеседник "НГ".