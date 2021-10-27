Отсутствие Си Цзиньпина и Путина на саммитах в Риме и Глазго на руку Байдену, - "НГ"

00:18 28.10.2021

США хотят мобилизовать своих партнеров против авторитарных режимов

Владимир Скосырев

27.10.21



Президент США Джозеф Байден считает, что нужно провести его встречу с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы стабилизировать отношения двух держав. Но раз Си ограничил свои поездки, то переговоры состоятся в виртуальном формате до конца года, объявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что в отличие от лидера Китая хозяин Белого дома прилетит на саммит G20 в Риме и конференцию по климату в Шотландии. СМИ в Америке и Гонконге отмечают, что решение глав КНР и России остаться дома из-за COVID-19 выгодно США. Это позволит им сплотить государства, настроенные против Пекина и Москвы.

Поскольку Байдену и Си "невозможно встретиться лично, то самое лучшее – это виртуальный обмен мнениями. В эпоху интенсивной конкуренции между США и Китаем интенсивная дипломатия на высшем уровне жизненно необходима для управления этими отношениями", – объяснил Салливан на брифинге.



То есть, следуя логике чиновника, Вашингтон искренне стремится к нормализации. Но тут и кроется подвох. Как пишет газета South China Morning Post, в Глазго при обсуждении проблемы выбросов углекислого газа Китай может подвергнуться суровой критике. Ведь многие солнечные батареи, которые снижают выбросы, выпускаются именно в Синьцзяне. А Запад обвиняет Пекин в использовании принудительного труда в этом автономном районе. Собственно, Салливан сам подтвердил, что такие обвинения будут выдвигаться. "Мы можем без всяких экивоков занять сильную позицию против рабского труда", – провозгласил он.



Что касается G20, то на этой встрече будет обсуждаться много вопросов, включая состояние мировой экономики, ядерная проблема Ирана. Но Вашингтон нисколько не смягчил тон своих атак на Китай в преддверии саммита. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Тайвань маяком демократии, который Пекин хочет погасить.



Сураб Гупта, сотрудник Института китайско-американских исследований в Вашингтоне, говорит, что решение Си не ездить в значительной степени вызвано пандемией. Но есть и другие факторы. "Китай до улучшения отношений с Америкой не хочет, чтобы все видели, как Си сидит рядом с Байденом. Может, разговор будет сердечным, а потом США вернутся к прежней жесткой линии. Это означало бы потерю лица для Си дома. Он не хочет участвовать в игре, где правила диктует Вашингтон", – поясняет Гупта.



Зарубежные аналитики также указывают, что после начала пандемии только два китайских чиновника высокого ранга ездили за границу. Это член Политбюро КПК Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И. В политической жизни страны домашние события перевешивают международные. Тем более что в следующем году состоится ХХ съезд партии, на котором Си Цзиньпин, вероятно, будет переизбираться на третий срок на пост генерального секретаря КПК. "До ХХ съезда число поездок будет очень маленьким", – предсказывает Гай Сент Жак, бывший посол Канады в Китае.



До пандемии Си ежегодно посещал больше стран и находился за рубежом дольше, чем президенты США. И охотно принимал гостей дома. В 2011 году, когда Си был зампредседателя КНР, гостем был сам Байден, тогда вице-президент. А теперь он общается с иностранными лидерами, не выходя из-за рабочего стола, говорит Жан-Пьер Кабестан, профессор Университета баптистов в Гонконге. Это, по его словам, "ослабляет мягкую силу Китая и его месседж, обращенный к миру".



По сведениям Wall Street Journal, последним заграничным вояжем Си была Мьянма в январе 2020 года. А в марте он принимал в Пекине президента Пакистана. С тех пор не принимал ни одного иностранного руководителя. Но когда этот длительный период самоизоляции кончится, Си обнаружит, что внешний мир изменился, а его имидж потускнел. Недавние опросы Исследовательского центра Pew, а также корпорации Gallup показали низкий уровень международного доверия к Си и китайскому руководству. Когда-то британцы оказали Си особый пиетет, позволив ему проехать в карете королевы Елизаветы II, запряженной лошадьми. Теперь он вряд ли может рассчитывать на фанфары в западных государствах. Утешением, правда, может служить то, что главе китайского государства не придется отвечать на враждебные вопросы репортеров.



Большинство лидеров стран G20 ездили за границу в 2021 году. Президент РФ Владимир Путин тоже ездил и принимал заграничных гостей. Но когда председатель КНР выйдет из самоизоляции, то, по прогнозам западных экспертов, первым пунктом назначения станет Москва. Ведь Си, став главой государства, первой посетил Россию.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель Департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "В Китае введены строгие ограничения для поездок всех граждан в связи с коронавирусом. Си Цзиньпин, будучи главой государства, не хочет их нарушать. Никакого скрытого политического подтекста здесь нет. Журналисты преувеличивают значение личного общения. Те, кто выступает против Китая, будут продолжать против него выступать, а те, кто хочет сотрудничать, будут сотрудничать.



При Байдене, правда, действительно произошла определенная консолидация союзников США. Но не благодаря личному общению президента с ними, а из-за того, что по сравнению со своим предшественником он несколько изменил подход. Предсказать, когда Си возобновит свои турне за границу, невозможно".