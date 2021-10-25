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L"Express: "Небольшой всплеск" или волна, почти повсюду в Европе растет число случаев Covid-19
00:19 28.10.2021

25 октября 2021 г.
Давид Поже | L"Express

(...) "После затишья наступает новая волна Covid-19? Такой вопрос задают себе несколько европейских стран перед лицом более или менее сильного отскока после спада эпидемии. Число заражений в Старом Свете растет третью неделю подряд, предупредили в среду официальные лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвав к осторожности, поскольку в последние месяцы ограничения продолжали ослабевать", - пишет журналист L"Express Давид Поже.

"По данным организации, Европа является единственным регионом в мире, где на прошлой неделе увеличилось количество случаев заболевания (на 7% за семь дней). За констатацией этого факта стоит серьезное неравенство: общее увеличение отчасти связано с ухудшением санитарной ситуации в Восточной Европе, где несколько стран в настоящее время переживают настоящую волну", - говорится в статье.

(...) "В Европе наибольший рост случаев Covid-19 касается Чешской Республики (+ 108% случаев за неделю), Польши (+ 88%) и Венгрии (+ 88%). Несмотря на то, что средний показатель по Европе составляет около 260 случаев за сутки на миллион жителей, этот показатель составляет около 1300 в Латвии, около 1000 в Сербии и более 500 в Болгарии, Словении и Румынии, - отмечает автор статьи. - Кардинально иная ситуация по сравнению с низкими уровнями в конце июля, согласно данным научного онлайн-издания "Наш мир в данных" (Our World in Data).

(...) "Чтобы остановить количество заражений, несколько стран вновь ввели ограничения. Латвия, лидирующая по количеству случаев, в четверг снова ввела карантин сроком на один месяц. Чешское правительство в среду объявило об ужесточении санитарного контроля и ограничений. Болгария сделала выбор в пользу введения санитарного пропуска. Ситуация тем более проблемная, что в странах Восточной Европы очень низкий уровень вакцинации", - говорится далее.

(...) "Продвигаясь еще больше на восток, следует выделить Россию, которая в настоящее время переживает особенно смертоносную волну. Проявлением ее интенсивности стало то, что в субботу страна зарегистрировала новый рекорд смертей и заражений третий день подряд. По данным правительства, в течение 24 часов скончались 1075 человек и 37 678 человек заразились", - сообщает Давид Поже.

"Подобное развитие событий в конечном итоге побудило президента Владимира Путина в среду выпустить указ о введении недели оплачиваемого отпуска с 30 октября по 7 ноября. Это самая пострадавшая страна в Европе, в которой погибло 229 528 человек. Кампания по вакцинации провалилась: полностью вакцинировано менее трети россиян, а среди населения царит сильное недоверие.", - продолжает журналист.

(...) "В других странах Европы эпидемия снова усиливается, хотя и умеренно, но это вызывает опасения. Так обстоит дело в Германии. По данным Института имени Роберта Коха - федерального института Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, в субботу недельный уровень заболеваемости достиг 100 на 100 тыс. жителей, впервые с мая. В середине октября этот показатель составлял 68. За 24 часа институт зарегистрировал 15 145 новых заражений, то есть повышение на 31% за восемь дней", - пишет L"Express.

"С увеличением числа заражений мы наблюдаем ужесточение ситуации во всех возрастных группах, это также касается отделений интенсивной терапии", - заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства здравоохранения Оливер Эвальд.

(...) "Однако власти предупредили, что в течение осени и зимы ситуация может ухудшиться. В Германии, где около 66% населения полностью вакцинировано, зарегистрировано 116 смертей за последние 24 часа, а число погибших увеличилось на 86 случаев в субботу, достигнув 95 077 с начала пандемии. Страна попала в оранжевый список Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)", - говорится далее.

(...) "Недалеко от нее ушла Австрия, где правительство решило проявить твердость перед лицом роста числа случаев. На этой неделе число заражений превысило отметку в 3000 человек, такого уровня не было с конца марта. Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг предупредил в пятницу вечером, что, если рост продолжится, то рассматривается радикальная мера: карантин для непривитых. "Пандемия еще не отражается в зеркале заднего вида, - подчеркнул он. - Мы находимся на грани пандемии невакцинированных".

(...) "По другую сторону Ла-Манша Великобритания испытывает давление. Уровни заражения являются одними из самых высоких в мире: в четверг вечером было зарегистрировано более 50 тыс. случаев заражения, что происходит впервые за три месяца", - говорится в публикации

(...) "Ситуация похожа на прошлую зиму, которая привела к локдауну. Однако есть одно важное отличие: количество госпитализаций и смертей намного ниже, даже если они растут", - отмечает журналист.

(...) "Все больше и больше ученых в стране также призывают к повторному введению ограничений, таких как использование масок в закрытых помещениях. Премьер-министр Борис Джонсон, снявший ограничения в июле прошлого года, отказывается это сделать. Приоритет правительства: провести кампанию ревакцинации для лиц старше 50 лет и убедить непривитых молодых людей получить свои дозы", - продолжает автор статьи.

"Другие опасения связаны с распространением подварианта Delta "AY4.2" в Соединенном Королевстве. Британские органы здравоохранения заявили в пятницу, что они поместили его под наблюдение. По первым данным, он может стать более заразным, но не более опасным", - указывает издание.

(...) "А что во Франции? Кажется, что период спада закончился. В настоящее время в стране наблюдается небольшой осенний отскок после падения, которого ожидали ученые. Это "небольшой всплеск, а не волна эпидемии", - резюмировал министр здравоохранения Оливье Веран на BFMTV в пятницу, полагая, что сильное восстановление Covid-19 не считается "наиболее вероятным".

"Осторожность по-прежнему остается необходимой, и то, что сейчас происходит в Великобритании, звучит как предупреждение. Поэтому правительство в настоящий момент не рассматривает возможность отказа от санитарного пропуска и в ближайшие дни запустит новую кампанию по соблюдению барьерных жестов", - резюмирует Давид Поже.

Источник: L"Express

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635369540
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