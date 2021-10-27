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Тайваньская карта становится козырем, - Е.Пустовойтова
00:51 28.10.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 27.10.2021

Политика "одного Китая" потеряла для США практическое значение

В отношениях между США и остальным миром произошел сдвиг, который внес в международную обстановку некий новый смысл.

"Мы не хотим холодной войны с Китаем, – утверждает Джо Байден. – Вашингтон будет и далее придерживаться в отношении КНР политики "одного Китая"". При этом "Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если остров подвергнется атаке". Это как? Если Тайвань – это Китай (что подразумевается доктриной "одного Китая"), то как могут США поддерживать одну часть Китая против другой его части? Ничего не проясняет и заявление Ллойда Остина: "Никто не хочет, чтобы напряженность переросла в открытый конфликт, и это точно не президент Байден, и нет никаких причин, чтобы это произошло. Мы будем продолжать помогать Тайваню со всем необходимым для их самообороны. Мы и далее будем сконцентрированы на этом".

То есть Вашингтон предлагает Пекину согласиться с аннексией тайваньской части Китая, поскольку "это не причина для открытого конфликта". Для того и запросил дополнительные военные полномочия у конгресса американский президент.

Демократы в конгрессе выступают за то, чтобы Байден "показал мускулы", если Китай нападет на Тайвань, причем "даже если любая военная акция против Китая будет представлять риск ядерной войны". Не хочу "холодной" войны, потому что хочу "горячую"? Подсуетились и республиканцы, подготовив проект закона о предотвращении вторжения на Тайвань, который разрешает применение вооруженных сил "для защиты острова" в случае нападения армии КНР. Если проект станет законом, Байдену уже не надо будет разглагольствовать на предмет "одного Китая".

Уже больше года силы специального назначения и морская пехота США находятся на Тайване и натаскивают тайваньскую морскую пехоту на своих китайских соплеменников. Союзники США в Брюсселе отчаялись понимать намерения Вашингтона, так что генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на прямой вопрос о возможном вмешательстве альянса в конфликт, если Тайвань подвергнется нападению.

Последний американский морской пехотинец покинул Тайвань в 1972 году. Тогда США перестали официально признавать гоминьдановскую Республику Китай с правительством в Тайбэе, признав Китайскую Народную Республику с правительством в Пекине. Официально признали ее и США, и Британия, и Австралия, и большинство западных государств, которые сегодня внушают своим гражданам, что Тайвань – независимое государство.

Загляните в пункт 12 Шанхайского коммюнике, подписанного 28 февраля 1972 года американским президентом Ричардом Никсоном, и у вас не останется сомнений в том, что западные политики лгут. "Соединенные Штаты признают, что все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива утверждают, что существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая. Правительство Соединенных Штатов не оспаривает эту позицию. Оно подтверждает свою заинтересованность в мирном урегулировании тайваньского вопроса самими китайцами. Имея в виду эту перспективу, оно подтверждает конечную цель вывода всех американских войск и военных объектов с Тайваня..."

Политика "одного Китая" не была изобретением КНР, она стала совместным решением КНР и США. Однако за последние 20 лет западные правительства и их СМИ ввели общественность в заблуждение, заставив думать, что Тайвань является независимым государством. Для чего? США печатают доллары, на которых держится мировая торговля, обеспечивающая Америке мировое господство. Однако вся эта долларовая конструкция сейчас не без помощи Китая все больше кренится на бок. И какие тут прежние договоры, если конструкцию уже нечем, кроме армии, подпереть?

Небольшой Тайвань – это 18-е место в мире по ВВП и 24-е по инвестициям и внешней торговле. Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) выпускает около 56 процентов полупроводниковых микросхем. Для сравнения: второе место в мире у Global Foundries (США), и это всего 9,4 процента. Микросхемы Тайваня получают такие гиганты электроники как HiSilicon, MediaTek, Realtek, NVIDIA, Qualcomm, Xilinx, Applе, Intel и... китайская Huawei, крупнейшая в мире телекоммуникационная компания. Оторвав от Китая Тайвань, Штаты тут же смогут подпереть свой high-tech за счет полупроводникового удушения Китая.

Помогают в этой борьбе американцам сами китайцы. Те, что живут на Тайване уже много веков, и те, что бежали туда вместе с Чан Кайши в 1949 году. В январе 2020 года на парламентских выборах Тайваня победила Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Ее лидер Цай Инвэнь одержала уверенную победу на выборах президента. Партия выступает за самостоятельность Тайваня, и она давно была бы объявлена, если бы не Пекин. Между тем администрации Байдена хочется побыстрее разыграть тайваньскую карту.

Сотня американских морских пехотинцев на Тайване – это мелочь. Прошло больше 70 лет после войны в Корее, а более 28 тысяч американских солдат все еще находятся на юге Корейского полуострова. Это третий по величине после Японии и Германии американский военный контингент за пределами США. Американскими военными базами напичкана Япония – ближайший сосед по Восточно-Китайскому морю.

Готовясь отправить в Поднебесную нового посла, Джо Байден предложил в этом качестве Николаса Бернса (Nicholas Burns). На утверждении в комитете сената по международным отношениям Бернс был красноречив: "Китай не олимпийская власть (понятно, что мировой Олимп должен принадлежать Соединенным Штатам. – Е.П.). У Китая есть много сильных сторон... но есть и слабости, которые США могут использовать к своей выгоде... У Китая мало друзей. У него нет реальных союзников, тогда как у Вашингтона 29 союзников и множество партнеров по договорам". Поэтому политика "одного Китая" потеряла для США практическое значение.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635371460
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