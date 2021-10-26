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Дожили. Москвичи создают отряды самообороны для защиты от мигрантов, - "СП"
01:02 28.10.2021

Новая Москва станет вторым Бирюлево
Жители столицы создают отряды самообороны для защиты от мигрантов
Вера Жердева
Новая Москва станет вторым Бирюлево

Материал комментируют:
Александр Брод Александр Михайлов

Жители Новой Москвы создают так называемые группы самообороны, чтобы провожать возвращающихся с работы женщин до дома, и готовы патрулировать улицы, потому что это, по их мнению, единственный способ обезопасить близких. Они жалуются, что в вечернее время страшно ходить по улицам из-за поведения мигрантов. Якобы приезжие после окончания рабочего дня ходят группами в нетрезвом состоянии, пристают к женщинам, ночами слышны звуки, похожие на выстрелы, а по утрам на асфальте видны следы крови. Почти как в Чикаго в годы "сухого закона". А управа и полиция с ситуацией не справляются.

Ситуация и правда, непростая: оптово-продовольственный рынок "Фуд Cити", крупнейший в Европе строительный рынок с издевательским в контексте событий названием "Славянский базар" и многочисленные стройки, на которых работают трудовые мигранты, создают значительную нагрузку на социальную сферу. Только на "Фуд-Сити" официально работает 20 тысяч человек. А сколько неофициально? Живут они в общежитиях или в "резиновых" квартирах, куда набивается по два десятка человек. Многие приезжают семьями. Да еще дорога в миграционный центр в Сахарово проходит через жилой район Прокшино. А пропускная способность центра - 7,5 тысяч человек в день. И не все они законопослушны.

Глава Сосенского поселения Кирилл Бармашев рассказывает, что за последние полтора месяца было совершено изнасилование и две попытки, заявления поданы в полицию. По его словам, мигранты часто пристают к женщинам, но после каждого такого случая в полицию не набегаешься, да и веры в то, что случаи расследуют, не осталось. Жители Сосенского поселения Новой Москвы отправляли письмо на имя президента России, в котором просили навести порядок с мигрантами, которых в этом поселении проживает уже 44% - почти половина населения. Ждут ответа.

Но как только в сети стала распространяться информация о том, что горожане самоорганизуются, власти опомнились. В Новой Москве была проведена впечатляющая своим размахом полицейская операция. По словам очевидцам, полицейские проверяли документы при выходе из метро "Прокшино" и на перекрестках в ЖК "Испанские кварталы", находящемся далее от метро в сторону оптово-розничного продовольственного центра "ФудСити". По улицам начали ходить патрули с собаками. В деревне, находящейся между "Испанскими кварталами" и "ФудСити", была появилась конная полицию.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод усматривает опасность в том, что жители готовы защищать себя самостоятельно. Он считает, что отряды самообороны как неформальное образование ни к чему хорошему не могут привести, как и любой самосуд: могут возникнуть столкновения с мигрантами или людьми, которых примут за мигрантов. С той и с другой стороны могут пострадать невиновные люди, а это недопустимо.

В соцсетях мнения разделились. Вот что пишут пользователи:

- Прекрасное начинание. Этот опыт надо распространять как можно шире! Жить действительно становится невозможно. Молодцы, иных слов нет. А нытики пусть на диванах сидят молча и не лезут в мужские дела с идиотскими предостережениями.

- Мужики молодцы, прям "сумеречный дозор" организовали. Только тогда спрашивается, зачем нам силовички, которые живут на наши налоги, если они не выполняют свои должностные функции?

- Правильно! Люди чувствуют опасность, ей надо противостоять. Власти только потворствуют этому и ничего не предпринимают. Люди решили защищать себя сами.

Некоторые предлагают посмотреть на проблему шире, и бороться не с последствиями, а с причинами, из-за которых возникла эта ситуация:

- Проблема не в мигрантах, а в том, что экономике выгодней нанимать нелегалов, брать их на оклад в 60 "косарей", а на руки платить 20. Вот и вся математика. Пока власть у капитала, любыми способами будут ввозиться мигранты. И чем они менее образованы и дики, тем лучше, потому что тем меньше у них прав.

- Пока "честные" и "благородные" люди делают втихую свои дела и зарабатывают деньги, эти смешные "нищеброды" бьются друг с другом из-за разной ерунды, типа цвета кожи и веры. Главное, чтоб не отвлекались, а то вдруг задумываться начнут.

- Прежде нужно точно понимать, кто враг. Тот, кого притащили из аула кирпич класть, или тот, кто тащит себе рабов, чтоб тусоваться красиво?

Есть и те, кто опасается, что инициатива жителей Новой Москвы обернется большой бедой:

- Боевые отряды нацистов… Все ближе и ближе к Германии 30-х…

- Ну что же… Возвращаемся к истокам - "Россия для русских"?

- Если властям наплевать на проблему с мигрантами, то рано или поздно они дождутся вот таких групп самообороны, а далее начнется тот самый "Русский бунт" - бессмысленный и беспощадный. Там уже не будут выяснять кто прав, а кто виноват.

Люди вспоминают конфликт с мигрантами в Бирюлево - спальном районе на юге Москвы, который разгорелся в октябре 2013 года. Местных жителей давно уже раздражало большое количество мигрантов, которые не слишком старались соблюдать нормы поведения, принятые в мегаполисе. Управа района на жалобы реагировала отписками. Убийство жителя района переполнило чашу терпения и спровоцировало массовые беспорядки. Начались они со стихийных митингов, а закончились погромами с лозунгом: "Мы русские, мы дома!". К недовольным местным жителям присоединились футбольные фанаты и националисты. Сотни человек штурмовали торговый центр "Бирюза" и местную овощебазу, строили баррикады и рубились с омоновцами. Погромщики пустили в ход бутылки, палки, дымовые шашки. В стычках пятеро сотрудников правоохранительных органов были ранены.

Стихийный бунт был страшен. Но, что важно: проблема возникла не на пустом месте. Гнев и раздражение копились годами при попустительстве местных властей.

Общество отличается от стада способностью к самоорганизации. А она всегда связана с какими-либо угрозами. Совместно люди борются с пожарами, наводнениями, саранчой. Это элемент объединения гражданского общества. В данном случае, оно таким образом затыкает бреши, потому что полиция не справляется. Помните взрывы домов в Москве на Каширке? Тогда жители тоже объединялись, по очереди дежурили во дворах, обходили территорию, проверяли чердаки и подвалы. Создание подобных отрядов - укор власти, которая не может обуздать поток мигрантов. Мы понимаем, что люди приезжают, чтобы заработать, им надо семьи кормить. Но мы также знаем и то, что, когда их много, они привносят свои обычаи и привычки в местный уклад, пытаются установить свои порядки, навязывая их местным жителям. В чужой монастырь со своим уставом не суются. А мигранты делают именно это.

Что до реакции властей - если вы против, чтобы граждане сами себя защищали, обеспечьте им безусловную безопасность. Причем уверения, что все на самом деле хорошо, - бесполезны. Если человек чувствует страх за себя и своих близких, он будет действовать самостоятельно, чтобы ликвидировать опасность. Теперь полиция и "Росгвардия" должны действовать совместно с жителями.

Если государство не сможет обеспечить эту спайку - ему грош цена, считает ветеран спецслужб Александр Михайлов.

Между тем число мигрантов в 2021 году может увеличиться почти на 400 тысяч человек. В 2022 году, по предварительным подсчетам, в страну должны въехать еще 200 с лишним тысяч человек.

Источник - svpressa.ru
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