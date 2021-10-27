Газовая ОПЕК. Проект реален? - И.Валентинов

01:14 28.10.2021 Газовая ОПЕК?

Можно ли регулировать цены на мировом рынке газа?



Игорь Валентинов

27.10.2021



Российская энергетическая неделя (РЭН), состоявшаяся в середине октября в Москве, подтвердила свой международный статус. Форум объединил 2500 участников более чем из 80 стран. Были обсуждены тенденции общемирового энергетического рынка, его экспортных приоритетов и возможностей.



"Российская энергетическая неделя проводится в четвертый раз, год от года интерес к повестке форума растет и привлекает внимание ключевых игроков ТЭК. Технологические прорывы отрасли, синергия промышленности, науки и бизнеса, появление новых источников энергии – это огромный потенциал для развития экономики России как одного из ключевых игроков глобального энергетического рынка", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков. При этом впервые за время проведения Форума в его темах обозначилась "газовая ОПЕК".



Так, глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сказал, что "рынкам газа, включая сжиженный, и угля не хватает коллективного регулирования", отметив "весьма положительный пример" расширенного регулирования рынка нефти в рамках ОПЕК+*. По его мнению, этот опыт можно перенять в газовой сфере. Идея косвенно была поддержана главой минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым: "То, что происходит на мировом газовом рынке, показывает, что здесь нужно какое-то регулирование. Но что нужно делать в этой сфере, я сейчас не могу сказать".



Российская позиция по этому вопросу, похоже, пока не сформирована. По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, "в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть рациональное зерно".



В то же время Юрий Сентюрин, генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил, что "пока такого решения нет у нас". Как считает эксперт, газовый рынок "в принципе так же регулироваться не может физически и технически". Потому насчет регулирования по аналогии с ОПЕК или ОПЕК+ "таких планов и документов нет". Хотя Ю. Сентюрин и признал, что мировому рынку газа "нужна предсказуемость".



Напомним, Форум стран - экспортеров газа ("газовый ОПЕК") - международная организация, объединяющая 12 крупнейших стран - производителей и экспортеров газа, включая Россию, Катар, Иран, Венесуэлу. Статус наблюдателей имеют семь государств, в том числе Норвегия и Казахстан. ФСЭГ функционирует как консультативная площадка производителей газа, на долю стран - членов организации приходится около 70% мировых запасов газа.



Разговоры о создании аналога ОПЕК идут без малого 20 лет. За это время страны-экспортеры природного газа смогли создать даже две организации, но обе лишь отдаленно напоминают картель, отметил ведущий эксперт инвесткомпании "Арикапитал" Сергей Суверов. "Существует глобальная организация, объединяющая производителей газа - Международный газовый союз. Но практической пользы от нее пока немного. И есть Gas Exporting Countries Forum (GECF) - Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Если спросить участников газового рынка в России об этих профильных общественных организациях, то их реакция будет однозначной - еще одна бесполезная контора", - сказал Суверов, уточнив, что Россия присутствует на обеих площадках.



"В целом "газовая ОПЕК" была бы полезна, поскольку позволила бы сгладить экстремальную волатильность на газовом рынке как, с точки зрения, очень высоких цен, так и очень низких", - считает Суверов. Но дело в том, что проекты в газовой отрасли - масштабные и долгосрочные, предложение газа на рынке не может меняться так же быстро, как изменяется конъюнктура спроса на сырье на биржевых торгах. "Поэтому спотовые цены так сильно колеблются. И, возможно, нуждаются в донастройке", - считает Суверов.



При этом основные импортеры газа (Европа, Китай, Япония, Корея) наверняка будут против создания газового картеля, который отстаивал бы позиции стран-производителей газа, считает Суверов. И такая энергетическая сверхдержава, как США, вряд ли согласится войти в "газовую ОПЕК", так как идея с налогом ОПЕК противоречит национальному антимонопольному законодательству США. Также проблемой для такого картеля является отсутствие единого мирового газового рынка. Есть только региональные рынки газа, которые практически невозможно регулировать. В то время как единый нефтяной рынок все-таки имеется, добавил Суверов.



России точно нет необходимости создавать "газовую ОПЕК", возразил руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.



"Во время кризиса 2008-2009 годов у стран-экспортеров были попытки создать нечто подобное. Даже создали штаб-квартиру в Дохе. Ну, сидят они там с тех пор, а что толку?", - отметил Мищенко. Другое дело, что страны-импортеры газа заинтересованы в создании некоего органа, который бы защищал интересы покупателей и оказывал давление на поставщиков с целью снизить цену на газ. "Недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель призывал страны Европы сплотиться в своих отношениях с Россией", - сказал Мищенко.



По его мнению, энергетический кризис в ЕС показал разбалансированность европейского рынка, его уязвимость. "Европейцы пытаются создать цивилизованный рынок газа, приняли соответствующие законы, в том числе Третий энергопакет, разбивающий рынок на добычу, транспортировку и сбыт. Все это хорошо, но почему-то взяли за аксиому мысль о том, что либерализация рынка даст цену ниже, чем она есть по долгосрочным контрактам. Этого не случилось", - сказал Мищенко.



Он допустил, что для ЕС выгодно было бы наладить регулирование рынка СПГ, сжиженного природного газа. Но получилось так, как получилось. "Через биржевые торги проходит лишь часть европейского рынка газа, но эта часть оказалась очень волатильной, отразившись на всем рынке, на ценах на трубопроводный газ. То есть хвост начал вилять собакой", - отметил эксперт. В связи с этим он прогнозирует повторение энергетических кризисов, подобных тому, который развивается сейчас. "Это будет точно происходить на нерегулируемых рынках", - заключил Мищенко.



"Для предотвращения очередного энергетического кризиса необходимо лишь способствовать заключению еще большего количества долгосрочных контрактов и уменьшать долю спотовых продаж", - отметил аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий. Мищенко, в свою очередь, считает, что и после текущего энергокризиса ничего не изменится в европейской структуре потребления, никакой газовый картель создан не будет. "Думаю, власти ЕС ограничатся поиском виноватых среди поставщиков газа, что уже делается, и в первую очередь в отношении России", - сказал Мищенко.



Как известно, мировые цены на газ (трубопроводный и сжиженый) стали, особенно в Европе, максимальными без малого за 70 с лишним лет.



Прежде всего, зашкаливают цены на трубопроводный газ, что уже привело к кризисной ситуации с газо- и энергоснабжением многих европейских стран. Но так как доля РФ в газообеспечении Евросоюза превышает 35%, в Европе предпринимаются попытки, поддерживаемые США, обвинить Россию в ценовых эксцессах. Это неприкрытые попытки политизировать европейские проблемы в плане все того же антироссийского курса, нацеленного как минимум на сохранение санкционного экономического режима в отношении РФ, действующего с весны 2014 года.



Ответ на обвинения в адрес России был дан в выступлении президента РФ Владимира Путина 13 октября на пленарном заседании РЭН "Мировая энергетика: трансформация для развития". "Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков еще раз показали, насколько значима для современного мира стабильная, уверенная работа ТЭКа, снабжение потребителей доступной энергией при минимальном воздействии на окружающую среду. Чтобы обеспечить энергетическую и экологическую безопасность планеты, нужны взвешенные, ответственные действия всех участников рынка - как производителей, так и потребителей, - ориентированные на длительную перспективу в интересах устойчивого развития наших стран, для обеспечения благополучия наших народов", - подчеркнул Владимир Путин.



Что касается причин резкого всплеска цен на газ в Европе нынешней осенью, то глава РФ возложил за это ответственность - и совершенно справедливо! - на европейские структуры, политизирующие вопросы импорта российского газа и переоценивающие возможности возобновляемых источников энергии.



"Россия увеличила поставки газа в регион Евросоюза в 2021г. на 15%", - подчеркнул Путин. А в повышении цен на газ виновата энергополитика европейских стран, так как после прошлогодней холодной зимы в ЕС надеялись на спотовые поставки газа (СПГ), потому не стали пополнять долгосрочные запасы. Так что попытками обвинить Россию в сложившейся ценовой ситуации "Европа просто прикрывает свои ошибки".



Между тем совершенно не исключено, что всплески цен на газ могут повторяться. По мнению представителей стран-экспортеров газа, для минимизации потерь здесь можно было бы обратиться к опыту расширенного регулирования рынка нефти в рамках ОПЕК+. Этот опыт можно было бы перенять в газовой сфере. Но ряд экспертов при этом полагают, что создание газового аналога ОПЕК или ОПЕК+ инициируются, главным образом, для того, чтобы попытаться сократить российскую долю в газоснабжении Евросоюза и/или понизить российские экспортные цены.



Отметим, что дискуссии о формировании "газовой ОПЕК" ведутся с начала 2000-х. Казалось бы, позиции сторон стали сближаться: по завершении переговоров в рамках ФСЭГ в Москве в декабре 2008 г., где министр энергетики Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил, что "имеется возможность" создать на базе ФСЭГ организацию "примерно 10 стран по регулированию мирового рынка газа", в основе которой будут принципы, "действующие в ОПЕК". Но не случилось.



Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман сегодня отмечает: "Теоретически "газовая ОПЕК" могла бы организоваться вокруг поставщиков газа в Европу - РФ, Алжира, Азербайджана, Катара, Нигерии. Основная выгода для производителей - возможность поддерживать цены на комфортном уровне".



Однако, по его оценке, здесь российская позиция больше походит на вежливый отказ в создании "газовой ОПЕК", чем на призыв сесть за стол переговоров и создать жесткую структуру, а не консалтинговый форум.



Другие эксперты также полагают, что Москва тем самым продемонстрировала вежливый отказ. Думаю, ближайшее время покажет, действительно ли нужна такая организация.



* ОПЕК+: действующее с 2017 г. соглашение всех 13-ти стран ОПЕК и 10 других стран-крупных нефтеэкспотеров, включая РФ, Казахстан и Азербайджан, о регулировании добычи и экспорта нефти для предотвращения резких перепадов мировых цен на нефть. Источник - Столетие

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