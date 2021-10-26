Армения и Азербайджан будут искать мир по российской карте, - И.Джорбенадзе

01:18 28.10.2021

Армения и Азербайджан будут искать мир по российской карте

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уже в начале ноября Баку и Ереван при посредничестве Москвы могут договориться о демаркации границы и открытии Зангезурского коридора.



Сигналы всем, кто пытается влиять на ситуацию в регионе, Кремль разослал не случайно.



В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что 8–9 ноября в Москве ожидается трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, по итогам которой стороны подпишут два важных документа. Один из них касается процесса делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном "при посредничестве России", второй - разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.



Надо думать, что к встрече (если она действительно состоится) серьезно готовились все три стороны: предварительно в январе текущего года была создана рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. В ней участвуют эксперты в области железнодорожного и автомобильного транспорта, комбинированных перевозок; безопасности; пограничного, таможенного, ветеринарного и иного контроля.



Правда, в мае работа трехсторонней группы была приостановлена из-за вооруженных инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Позже она возобновилась, и ее результатами, как надо полагать, будут руководствоваться Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев.



Отметим также, что официально информация о встрече лидеров трех стран пока не подтверждена. "В случае, если такая договоренность будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Скорее всего, утечка информации о предстоящей трехсторонней встрече была умышленной. Здесь же отметим, что затягивание процессов демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана, а также открытия Зангезурского (он же Сюникский или Мегринский) транспортного коридора остаются существенными препятствиями для урегулирования ситуации в регионе.



Фото с сайта [a href="http://svop.ru">Совета по внешней и оборонной политике[/a>

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Напомним, что упомянутый коридор призван соединить основную территорию Азербайджана с его Нахичеванской автономией и далее Турцией, а также стать важным звеном транспортных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг. При этом Турция сможет отправлять свои товары в Центральную Азию более коротким путем. Армения, в свою очередь, также не останется внакладе - она получит железнодорожное сообщение с Ираном и, что еще важнее, восстановит его с Россией - впервые за 30 с лишним лет (до войны с Абхазией оно осуществлялось по территории Грузии).



Все эти схемы выведут, в итоге, весь регион на Китай и Европу, а также страны Ближнего Востока. Наконец, Россия тоже получит железнодорожный путь в Армению, к чему она давно стремится.



Казалось бы, в выигрыше оказываются все. Однако процесс открытия Зангезурского коридора встречает определенные препятствия. В Армении его отождествляют с угрозой территориальной целостности и, поскольку маршрут будет проложен вдоль армяно-иранской границы, то и с "нарушением коммуникационного суверенитета Ирана".



Впрочем, судя по выступлениям Никола Пашиняна, окончательно позиция официального Еревана тут еще не сформирована - армянский премьер то выступает категорически против открытия коридора, то дает менее определенные комментарии на этот счет.



Что касается армянской оппозиции и даже "нейтральной общественности", то с их стороны критика Зангезурского коридора звучит резко. Так что противники Пашиняна вполне могут использовать эту проблему, попробовав обвинить премьера в том, что он подписал "очередной капитулянтский акт".



СС0 Public Domain

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Позиция других вовлеченных стран такова: Баку настаивает на делимитации границы, подписании мирного соглашения с Арменией и открытии коридора, Анкара увязывает положительное решение всех этих вопросов с восстановлением отношений, в том числе и дипломатических, с Арменией, а Москва заявляет, что требуется создать условия для долгосрочного урегулирования в регионе.



Президент РФ Владимир Путин подчеркнул при этом, что Россия сделала все возможное для прекращения войны: "Наши миротворцы достойно исполняют свой долг. Уже свыше 50 тысяч беженцев вернулось к своим родным местам".



"Самое главное сейчас - подчеркнул Путин, - это окончательно урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь … нам больше никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Почему? … Да потому, что карты в Генштабе российской армии находятся. Карты, которые показывают, как проходила граница между советскими республиками в советский период. … Там есть вещи, которые требуют взаимных компромиссов. Где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять".



Это звучит как прозрачный намек, что при демаркации границы вполне можно обойтись без участия Турции. Вряд ли это понравилось ее президенту Реджепу Эрдогану, который в последнее демонстрирует бурно растущие международные амбиции.



Как бы то ни было, Путин полагает, что "это можно сделать". Правда, в Москве все же не исключают сотрудничества в рамках многостороннего формата Минской группы ОБСЕ (ее сопредседателями являются Россия, США и Франция, участниками - Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция, а также сами Азербайджан и Армения). Хотя весьма похоже, что упоминание Минского формата было не более чем дипломатическим жестом вежливости, и вопрос будет все же решаться "на троих".



Фото с сайта [a href="https://cis.minsk.by/">Исполкома СНГ[/a>

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Есть также те, кто полагают, что в этом вопросе теоретически можно обойтись и без России. Заведующий кафедрой картографии и геодезии Бакинского госуниверситета профессор Магсад Ходжаманов высказал изданию Haqqin.az мнение, что Баку и Ереван могли провести демаркацию и делимитацию армяно-азербайджанской границы самостоятельно, без содействия третьей стороны. Однако, по его словам, противоречия между ними настолько велики, что понадобилось содействие нейтрального арбитра.



Теперь дело упирается в вопрос о том, какие именно карты будут использованы при уточнении границы. Профессор Ходжаманов пояснил, что речь идет о копиях советских топографических карт, находящихся в Генштабе Вооруженных сил РФ. Азербайджан это вполне устраивает, поскольку Карабах тогда везде был обозначен как часть его территории.



У Армении, понятное дело, противоположное мнение. Как пишет издание Lragir, "несложно предположить, какую „версию" карт предложат русские". И расшифровывает: "Заявления Путина о „долгосрочном урегулировании" на базе трехстороннего заявления и компромиссах при делимитации говорят о намерении абсорбции после Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) территорий Армении, с предложением Баку вторгнуться на территорию Армении".



Тем не менее Россия демонстрирует, что намерена гасить все противоречия, и дальше выполняя роль "модератора" в армяно-азербайджанском конфликте. При этом если географические карты, о которых упомянул Путин, вызывают протесты у Армении, то долгое пребывание в конфликтной зоне российских миротворцев не может устроить ни Азербайджан, ни Турцию.



В этой ситуации Ереван, согласившись на делимитацию - демаркацию границы в соответствии с картами времен СССР, выиграет хотя бы потому, что Азербайджан не сможет иметь правовых претензий на армянские территории. Но и Баку, в свою очередь, также должен не перегибать палку и пользоваться сверх меры своими военными успехами.



Даже если встреча трех лидеров не состоится в первой декаде ноября, ей все равно так или иначе суждено случиться. Причем, с учетом того, что "ключ" находится в руках России, сигналы всем, кто так или иначе пытается влиять на ситуацию в регионе, Кремль разослал не случайно.



Ирина Джорбенадзе

26 окт. 21