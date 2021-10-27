Грузию основательно затрясло перед вторым туром выборов, - Ю.Рокс

06:47 28.10.2021

В Тбилиси состоялся грандиозный митинг "Грузинской мечты", а в Зугдиди – акция "Национального движения"



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27 окт. 21



Многотысячный митинг на площади Свободы "Грузинская мечта" скромно назвала "итоговым предвыборным собранием сторонников партии".

Правящая "Грузинская мечта" (ГД) провела в Тбилиси на площади Свободы многотысячный митинг своих сторонников. Оппозиционное "Национальное движение" (НД) свою акцию, но в куда меньших масштабах, в тот же день решило устроить в Зугдиди, что в Западной Грузии. Это последние массовые мероприятия двух политических лагерей перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 30 октября. После голосования велика вероятность серьезных потрясений с непредсказуемыми итогами и последствиями.

Категорическая непримиримость, лютая взаимная неприязнь ГМ и НД достигли апогея. Отдельные благозвучные призывы, раздающиеся от обеих партий, преодолеть раскол, отказаться от языка ненависти – это только призывы. Куда с большей охотой представители власти и оппозиции перерезали бы друг другу глотки. Ситуация крайне напряженная и опасная. Более того, взрыв кажется неотвратимым: оппозиция не признает никаких иных итогов выборов 30 октября, кроме своей победы, а власть уступать позиции не намерена ни на йоту. Обе стороны уже сегодня заявляют о неминуемом успехе в ближайшую субботу, и многотысячные митинги являются лишь публичной демонстрацией своих возможностей. Обе партии не особо скрывают, что тратят немалые средства для приезда в Тбилиси своих региональных сторонников, обеспечивая массовость акций.



Оппозиция утверждает, что правящая ГМ выплачивает по 50 лари (около 15 долл.) каждому участнику митинга. С особым раздражением ее представители подчеркивали, что площадь Свободы была перекрыта властями еще накануне, а ближайшие автостоянки "резервировались" полицией для автомобилей из регионов, которые должны были приехать в среду на акцию.



Один из лидеров ГМ, мэр Тбилиси Каха Каладзе, по сути, подтвердил эту информацию, но уточнил, что 50 лари выделяются на питание каждого из участников митинга. По его словам, НД на свои аналогичные мероприятия тратит куда больше. ГМ во чтобы то ни стало нужно было превзойти по масштабности акцию за освобождение экс-президента Михаила Саакашвили, которую НД устроило раньше (см. "НГ" от 14.10.21). Большее количество людей вызвало бы меньше сомнений в итогах субботнего голосования. И, судя по трансляции даже оппозиционных телеканалов, в среду ГМ с этой задачей справилась.



Оппозиция на этот счет успела объявить, что власти в регионах угрожали увольнением бюджетникам и работникам "своих" предприятий при их отказе от участия в массовых акциях или если 30 октября "проголосуют не так, как надо". Конечно, трудно предположить, что категория таких людей фанатично предана "Грузинской мечте", но и утверждать, что все они будут голосовать за нее из-под палки или ради пары-другой долларов, вряд ли стоит.



Перед вторым туром голосования произошли небольшие перегруппировки сил. Оба политических лагеря в попытке не только мобилизовать свои электораты, но и привлечь сторонников других партий предприняли некоторые действия. В частности, кандидаты от НД, участвующие во втором туре выборов, объявили, что в случае победы создадут коалиционные муниципальные правительства в своих городах, и даже распределили должности между представителями различных оппозиционных партий. Вела ли переговоры ГМ с кем-то – не очень понятно. Но в ее активе призыв бывшего премьера Гиоргия Гахария, партия которого почти с 8% голосов заняла в первом туре выборов третье место, к своим сторонникам – ни в коем случае не голосовать за "Национальное движение".



Параллельно выборному противостоянию двух ведущих партий продолжается их схватка вокруг и с участием третьего президента Михаила Саакашвили. Скоро исполнится месяц объявленной им голодовки. Такой продолжительный срок вызывает в обществе определенные сомнения в реальности акции. Но, как не без оснований отметил один из рядовых пользователей Facebook, Саакашвили, вероятно, лишен возможности "фокусничать": он круглые сутки находится под контролем властей, и легко представить, какой поднимется шум, если его заметят хотя бы с одной семечкой.



Правда, не очень понятна ситуация со здоровьем экс-президента. Доктора, которых к нему допускают, сообщают, что он очень плох и нуждается в срочной госпитализации. Врачи пенитенциарной системы уверяют, что с ним все нормально. Власти утверждают, что Саакашвили находится во вполне нормальных условиях, а если решил голодать – то это его личное дело. Власти готовы при необходимости перевести его в тюремную больницу. Сам Саакашвили, некоторое время назад склонявшийся к получению медицинской помощи, теперь наотрез отказывается от тюремной больницы и настаивает на переводе в многопрофильную гражданскую клинику. Против этого власти, ссылающиеся на полученные оперативные данные о том, что сторонники экс-президента готовы устроить ему побег из больницы, с тем чтобы он возглавил уличные протесты. Оппозиция же объясняет, почему Саакашвили отказывается от тюремной больницы – там его якобы поджидает загодя переведенный туда киллер.



Экс-президент при всем этом фактически руководит из заключения протестным движением, высылая на волю через своих адвокатов и посетителей воззвания и инструкции борьбы с "Грузинской мечтой". Он не скупится на громкие заявления о готовности умереть ради светлого будущего страны. Особых ограничений в доступе к Саакашвили, судя по всему, нет. Ежедневно в местной прессе мелькает несколько информаций от различных лиц, встречавшихся с ним. Правда, непонятная ситуация возникла с его украинским адвокатом, которого вовсе не впустили в Грузию. Однако в это же время с Саакашвили, являющимся, как известно, гражданином Украины, встречался омбудсмен этой страны.



Власти Грузии по-прежнему настроены к нему предельно жестко. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Саакашвили отсидит вынесенные ему шесть лет от звонка до звонка и может получить дополнительные сроки за нынешний незаконный переход границы, а также за прежние грехи, решения по которым суд еще не вынес. Он это повторил несколько раз, а в последнее время стал добавлять и то, что никакой экстрадиции в Украину не будет, даже если последует запрос из Киева.



Подобная бескомпромиссность еще больше повышает градус политической напряженности перед выборами 30 октября. Судя по настрою власти, Саакашвили спасет только ее смена. И ситуация вокруг него все меньше нравится населению. В том числе даже некоторым противникам НД. Они считают, что третий президент Грузии не заслуживает такого обращения, – за глаза достаточно того, как зверски обошлись с первым президентом Звиадом Гамсахурдиа, чья жизнь прервалась при неизвестных обстоятельствах в глухой деревне в Западной Грузии.



Ко времени подписания номера в печать митинг ГМ продолжался. Также стало известно о том, что, кроме адвоката Михаила Саакашвили, въехать в Грузию запретили известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, о чем он написал в своем Telegram-канале.