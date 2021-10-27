Год правления Садыра Жапарова: грабли и... вилы, - Т.Ибраимов

08:12 28.10.2021

27 октября 2021, Бишкек, Тамерлан ИБРАИМОВ специально для 24.kg

Год правления Садыра Жапарова. Если слушать подхалимов, то получишь грабли



23 октября Садыр Жапаров дал свою первую большую пресс-конференцию в статусе полноправного главы государства. Он подвел итоги прошедших с октябрьских событий двенадцати месяцев и, судя по риторике, считает, что после смены власти жизнь в стране заметно улучшается.



Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов тоже подвел итоги первого года правления Садыра Жапарова и рассказал о них 24.kg.



А что в реальности

- Прошел год, как в Кыргызстане сменилась власть. За это время Садыр Жапаров поменял уже третий состав правительства.



Запущена волна нескончаемых бюрократических перестановок, а также массового изменения законодательства, включая Конституцию. Однако реальных результатов, влияющих на улучшение жизни людей, пока немного.



Темпы роста цен практически на все в Кыргызстане опережают среднемировые и являются одними из самых высоких в странах СНГ. Объективно население страны стало беднее, чем два года назад.



Справедливости ради надо отметить, что не только Кыргызстан пострадал за последнее время. Весь мир находится в кризисе. Однако в нашей стране этот процесс идет особенно болезненно.



Экономика в Кыргызстане восстанавливается самыми медленными темпами в регионе. Для сравнения, темпы роста экономик в 2021 году: Таджикистан - 8,7 процента, Узбекистан - 6,3 процента, Казахстан - 3,4 процента, Кыргызстан - 0,1 процента.



Поэтому решение проблем и проведение реформ у нас должно идти гораздо быстрее, чем есть сейчас.



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Пока же из очевидных результатов работы правительства можно отметить, пожалуй, только два - Кумтор и кустуризацию.



Оба эти направления предполагают процесс отъема. Забирать всегда легче, чем создавать новое. В первом случае забрали рудник у канадцев, во втором - отнимают деньги у предполагаемых олигархов и коррупционеров.



Пишу "предполагаемых" коррупционеров, потому что за редким исключением судебных решений по ним пока нет, а все делается на уровне "сознался, заплатил, отпустили".



Кумтор, будущее которого неясно

По Кумтору сейчас трудно прогнозировать, чем все закончится. Сложно сказать, что в конечном итоге получит Кыргызстан - большой объем дополнительных финансовых вливаний или развал рудника и многомиллионные штрафы.



Есть еще и третий вариант - новые договоренности по разделению долей на руднике.



Насколько это будет выгодно Кыргызстану и что получит от этого народ, пока также сложно сказать. Есть вероятность, что споры затянутся на годы.



Пока же можно констатировать, что надежды на то, что если забрать Кумтор, то он один прокормит всю страну, уже не столь привлекательны даже для самых наивных обывателей.



Кустуризация и индульгенция

Процесс кустуризации поразительно напоминает индульгенцию. Если кто не помнит, то несколько веков назад римско-католическая церковь широко практиковала отпущение грехов за оплату.



Впервые индульгенция появилась в XI веке, и со временем некоторые сметливые служители церкви стали фактически торговать индульгенциями за деньги, продавая их направо и налево, ориентируясь только на толщину кошелька грешника.



Существует даже средневековая легенда, по которой однажды к доминиканскому монаху и инквизитору Иоганну Тецелю обратился аристократ с просьбой простить ему грех, который еще не совершен, но произойдет в ближайшем будущем. Тот согласился при условии, если за это заплатят немедленно. Аристократ заплатил, но когда Тецель выехал из города, тот догнал его и жестоко избил, сказав монаху, что именно этот грех он и имел в виду.



Злоупотребление индульгенциями вызывало резкое неприятие у большинства людей, но вполне терпимо воспринималось частью клерикальной элиты и теми, кто имел возможность "искупить" свои многочисленные грехи за банальный денежный откуп.



Практику выдачи индульгенций отменили в Европе в средние века. Процесс кустуризации в Кыргызстане пока продолжается.



Видимый эффект

Следует отметить, что практически единственный видимый эффект от захвата Кумтора и кустуризации - это эмоциональный всплеск "торжества справедливости", которым охвачена определенная часть населения.



Однако нельзя долгое время опираться только на эмоции. Нужны ощутимые показатели.



Более того, если кустуризация и дальше будет вызывать вопросы по законности, то ощущение справедливости этого процесса также будет под большим вопросом. Все это вскоре может дать обратный эффект, который крайне негативно скажется на имидже и авторитете власти.



Времени всегда мало

Следует отметить, что пока у Садыра Жапарова остается относительно широкая поддержка населения. Есть социальный запрос и на кардинальные изменения. Таким образом, сегодняшнее положение в стране пока еще благоприятно для проведения реформ. Но учитывая, что реформы бывают разными, и в том числе болезненными, то разочарование населения и сужение социальной поддержки может быстро уменьшать окно возможностей для реформ.



Поэтому нужны ощутимые, а не выдуманные результаты работы правительства по различным вызовам. Условно их можно поделить на пять направлений:



экономическое;

технологическое;

институциональное;

геополитическое;

эпидемиологическое и связанное с другими катастрофами.

По каждому из этих направлений нужны ясные и конкретные планы, а главное - практические работы.



Современная политическая история Кыргызстана показывает, что времени на проведение реформ всегда мало и заканчивается оно почему-то в самый неожиданный для власти момент.



Неадекватная оценка ситуации, почивание на обманчивых лаврах, склонность слушать подхалимов и желание избавиться от альтернативного мнения обычно приводили к плачевному результату.



У правительства Садыра Жапарова пошел второй год работы. По меркам Кыргызстана это немало. Остается надеяться, что власть хорошо понимает сложность стоящих задач, необходимость их энергичного решения, а главное то, как их решать.