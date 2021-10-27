Пиджим. Массовые беспорядки молодежи (казахо-уйгурские драки) в Алматинской области

08:34 28.10.2021

В ночные беспорядки вылилась массовая драка школьников в Алматинской области



В село Пиджим, где ранее в драке пострадал школьник, стянуты полицейские из четырех районов. С участниками конфликта проведена беседа, в селе организовано патрулирование.

Видео ночных беспорядков рассылают в мессенджерах и социальных сетях казахстанцы. В роликах и публикациях в соцсетях сообщается, что события развернулись в селе Пиджим Панфиловского района Алматинской области, передает ЭК.



Причиной происшествия стал конфликт между учащимися.



Instagram-паблик angry_taldyk опубликовал ролик, на кадрах которого видно шествие из нескольких десятков человек. В описании к видео сообщается, что днем 27 октября в ЦРБ Панфиловского района из школы села Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток.



"В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка двух школьников, которая произошла между учениками 9-х и 10-х классов, переросшая в массовую драку, где пострадал подросток", - сообщается в подписи к видео.



Также автор сообщает, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 106 УК РК.



"На охрану общественного порядка задействован личный состав ОП Панфиловского района, а также силы трех ближайших РОП. (...) В поселке организовано пешее патрулирование", - сообщается в паблике.



В комментариях к публикации пресс-служба ДП Алматинской области сообщила, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 106 УК РК "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".



"Все участники конфликта установлены. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь. С гражданами села со стороны акима района, старейшин и начальника ДП Алматинской области проведены встречи и разъяснительная работа. В настоящее время ситуация стабильная и находится под контролем", - рассказали полицейские.



видео тут -

https://exk.kz/news/112356/v-nochnyie-biesporiadki-vylilas-massovaia-draka-shkolnikov-v-almatinskoi-oblasti