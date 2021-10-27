Цены в России скачут к революции. А правительство в домике. В Белом..., - А.Гришин

09:13 28.10.2021 ЦЕНЫ В РОССИИ СКАЧУТ К РЕВОЛЮЦИИ. А ПРАВИТЕЛЬСТВО В ДОМИКЕ. В БЕЛОМ

Даже официальная статистика, которая обычно далека от реальности, не может игнорировать проблему подорожания продуктов питания в нашей стране. А это значит, что ситуация не просто серьезная, а уже запредельная. И ее опасность можно оценить в 9-10 баллов по 12-балльной штормовой шкале.



– И что смотрите так осуждающе? – продавщица за прилавком небольшой частной мясной лавки нависла надо мной, как ценовой приговор кошельку. – Думаете, мне нравится, что цены так скачут? Я сама замучилась отвечать всем на жалобы и претензии и переписывать ценники уже два раза в неделю.



Восстание ценников

Цены не просто скакнули. Они словно задались целью перекрыть все рекорды прыгунов в высоту. Скажем, сало еще в начале сентября стоило, в зависимости от сорта, от 490 до 550 рублей. А теперь – от 560 до 630. Мясо с сентября скакнуло процентов на 15-20. Тот чеснок, что стоил 230 рублей в конце лета – начале осени, сейчас красуется с ценником 300 руб. за кг. И такая картина – практически по всему ряду продовольственных товаров.



Мои знакомые, работающие в крупнейших сетевых супермаркетах, каждый (каждый!) рабочий день начинают со сверки и переписывания ценников. И дело тут не только и не столько в акциях, когда товар можно приобрести со скидкой или две единицы по цене одной. А в росте цен. В ежедневном режиме.



То, что происходит на прилавках в отечественной торговой сети, трудно назвать иначе как вакханалией цен. Росстат рапортует о росте стоимости на какие-то десятые процента, в крайнем случае на минимальное количество процентов. Плюньте и разотрите. В топку Росстат. Он нам сообщает, что очищенные и обработанные зерна овса обойдутся покупателю в 80 рублей за килограмм, а на стойках в "Пятерочке" я вижу за такие деньги полукилограммовую пачку таких хлопьев, из которых можно сварить утреннюю кашу. И это, извините, супермаркет далеко не премиум-сегмента, а самый что ни на есть "народный" магазин.



Куриные яйца стоили чуть более 60 рублей. Сейчас можно еще найти непонятного происхождения за 75, а нормальные – уже ушли за 90 р. за десяток. Нормальная свинина, которую покупали за 200 с хвостиком еще летом, сейчас уже пляшет вокруг 400 рублей. Курятина со 160-200 рублей подскочила до 300-400. Если даже по официальной статистике за неделю с 5 по 11 октября цены на картофель поднялись на 4,4 процента, на помидоры – почти на 10%, на огурцы еще больше (10,85%), то представьте, насколько они подпрыгнули в реальности. 120 рублей за килограмм резиновых помидор – это далеко не предел. Картошка стоила 140 рублей в 3-килограммовой упаковке в той же "Пятерочке", а сейчас – почти 180. Ребята, а вы уверены, что это действительно всего лишь 4% роста?



Что самое интересное – раньше было два оправдания. Первое – ослабление рубля. Дескать, много продуктов у нас по импорту завозится. Рубль ослаб, закупки в долларах остались такими же, поэтому приходится тратить больше рублей. Странное дело – рубль уже месяца три потихоньку укрепляется, а цены скачут бешеным аллюром.



Было и второе объяснение – перед сезоном поступления урожая нового сезона цены всегда подскакивают, а потом снижаются. Урожай уже месяца два как собран. Но никакого сезонного снижения цен не происходит. Те же свекла, морковь, которые только-только собрали, не хотят падать в цене после стремительного взлета. Никакого сезонного падения цен на овощи, корнеплоды и фрукты в этом году не было и нет. И уже не будет. Наоборот, рост резко усилился после выборов, как будто до них цены специально придерживали по какой-то негласной договоренности. Бред, конечно, потому что они и до выборов росли. Но тогда они это делали все же относительно плавно, как и на протяжении практически всех последних лет, а тут – словно началось извержение ценового вулкана.



Профицитом сыт не будешь

И ладно, если бы этот рост цен на продукты сопровождался увеличением доходов населения. Но ничего подобного не происходит. Наоборот, реальные доходы падают и падают. Извините, но ситуация все ближе к тем самым проклинаемым 90-м, когда полки магазинов ломились от изобилия, а нищий народ глядел на эти витрины с улицы, сглатывая слюну. Мы так гордились, что ушли от этих 90-х, а вот теперь, похоже, приближаемся к ним снова.



Да, у нас очередной профицит бюджета, у нас рекордные доходы государства. Только люди кормят свои семьи по утрам и вечерам не профицитом, а макаронами, мясом, сыром, курочкой.



А в это время производители круп пообещали еще рост цен на 10-20%. И за несколько дней до того крупнейшие производители мяса и колбасной продукции тоже выступили с аналогичным заявлением. Цена на сосиски скакнет еще процентов на 20. Грубо говоря, это еще плюс 100 рублей к тому беспределу, что творится на прилавках сейчас.



И, заметим, эти "железные" ребята всегда выполняют свои обещания – в отличие от правительства и депутатов. Это последние могут обещать перед выборами молочные реки с кисельными берегами. Помните, как жестко они были настроены перед выборами? Как обещали навести порядок с мигрантами и т. д.? А прошли выборы, и амнистируют 300 тысяч иностранных гастарбайтеров, положивших с прибором на русские законы. И уже готовят чартерные поезда, а в республики Средней Азии выехали врачи из России, чтобы обеспечить нашу страну "здоровыми мигрантами". Где те обещания? Выборы закончены – забудьте. Хоть бы кто вякнул хотя бы ради приличия.



А сколько надежд было на ФАС? Как минимум раз в год эта служба грозится пресечь картельные сговоры, бороться с диктатом, навести порядок в ценообразовании… Но ведь если действительно наведут, чем они тогда станут заниматься?



А что в итоге? Лишь стандартное и давно уже ставшее жалким дежурное объяснение-заклинание про инфляцию. Но инфляция ведь обычно случается от избытка денег в экономике. А у нас этих денег, наоборот, жуткий дефицит.



Есть еще заверения, что правительство в курсе, что оно следит и отслеживает. Что именно отслеживает? Рост цен, конечно. За что ему большое спасибо. И мы теперь знаем, что, по официальным данным, за год с сентября 2020-го картофель подорожал на 59%, морковь – на 48%, сахар – на 45%, яйца – на 32%, гречневая крупа – на 34%, подсолнечное масло – на 27%. Спасибо, мы это, и намного больше, знали и раньше, хоть и не в процентах.



Что нужно сделать

Глупо спрашивать за цены в магазинах с министра спорта или министра культуры в нашем правительстве. Тем более, когда в нем есть профильные министры – сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников и, конечно, министр финансов Антон Силуанов. Впрямую диктовать ценовые параметры в условиях капиталистической экономики, как этого требуют коммунисты, безусловно, бред чистой воды. Но есть же множество иных путей.



Производители мяса клянутся и божатся, что виной всему рост цен на импортные корма и т. д. Агрохолдинги на чем свет стоит клянут неурожай и прочие неприятности. У всех есть оправдания. А у нас нет. Ни оправданий, ни денег.



Что можно было бы сделать? Выделить, например, производителям мяса дотации на закупку кормов. Агрохолдингам дали технику в льготный лизинг, но этого явно мало. В Евросоюзе сельхозпроизводство дотируется в таких масштабах, что нам и не снилось.



Мы можем выделять на полевые работы горючее для техники по специальным государственным ценам из созданного для этого специализированного фонда. Гарантировать аграриям покупку их продукции еще до сева по твердой фиксированной цене. Знаете, когда Столыпин своими реформами переселял крестьян в Сибирь, там все было продумано: кто будет сеять сколько гречихи и сколько пшеницы, кто ее закупит, у кого поставят маслобойню, кто, заведя коров, станет снабжать эту маслобойню сливками. Налаживалось не только производство, но и гарантированный сбыт. Так почему бы не увеличить дотации, но только, например, на условиях, что эта продукция пойдет не на экспорт, а на внутренний рынок?



И не только давать, но и брать. Обязательствами сдачи части урожая по фиксированной цене, заградительными пошлинами на экспорт продукции. Специалист не я, а у министров в штате множество экспертов, профессионалов, специалистов, которые знают такие способы, что нам, простым грешным, и не снились. Но даже мне понятно, что не используется и десятая доля из инструментального багажа, если можно так выразиться.



Да что уж там, сколько было разговоров про талоны на продукты для людей с низкой покупательной способностью. Сколько дискуссий, сломанных копий, обещаний. Сколько обговаривалось нюансов, какие это должны быть продукты, чьего производства, где выдаваться в обмен на талоны. Везде работает эта система, в США, в странах Европы, а у нас так дальше разговоров дело и не сдвинулось. И разговоры, как по команде, сразу утихли. Так где система выдачи продуктов неимущим?



Роста доходов не обещают. Значит, его и не будет (его не было и когда обещали). А рост цен обещают и дальше. Значит, он будет еще больше, чем прогнозируют.



А правительство молчит, как рыба об лед. Ни одного ответа ни на один вопрос. Ни одного предложения о решении. Тогда есть еще один вопрос: господа, вы там чем заняты? Отчеты об исполнении бюджета составляете?



Что с того?

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что правительство не отдает отчета в серьезности ситуации, потому что находится в плену показателей макрофинансовой стабильности.



– Я, например, слежу за развитием обстановки с нацпроектами и вижу не очень эффективные действия властей в этой области. Вы спросите, как это связано? А у нас все взаимосвязано. Возможно, деньги для их реализации зарабатываются хорошо, но тратятся они очень плохо. Реализация нацпроектов – это новые рабочие места, повышение производительности и так далее. Это повышение доходов населения. Но карманы у народа не наполняются. Потому что деньги из федерального центра направляются в регионы, а оттуда возвращаются в бюджет. Смотрите, глава Счетной палаты Алексей Кудрин ежегодно отчитывается, что, мол, в бюджет вернули триллион рублей, два триллиона и так далее. Наша финансовая система работает как дренаж, оставляя экономику без денег. И это уже вопрос не просто цен или экономики, а обман электоральных ожиданий. Эта макрофинансовая западня уже спровоцировала рост электорального недовольства, а 2024-й год все ближе и ближе с каждым днем. Но самое плохое заключается в том, что нынешним инструментарием, который применяется правительством, эту порочную цепь не разорвать.



В рассуждениях Мухина логика не просто есть. Она железная, поскольку практически во всех странах в этом году цены на продовольствие растут невиданными темпами. Но там стараются поддержать и спрос ростом зарплат. А у нас? У нас ничего подобного нет.



Похоже, ответственным за экономику господам в правительстве скоро придется освободить свои кресла для других персон. Если бы это еще наполнило наши кошельки…



Александр ГРИШИН

27.10.21 Источник - tsargrad.tv

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