 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"ТаджВласти боятся освобождения журналиста Исмоилова, потому что он пообещал и далее вскрывать недостатки"
11:57 28.10.2021

Восемь лет назад, 28 октября 2013 года, таджикский журналист Мухаммадюсуф Исмоилов был приговорен к 10,5 годам лишения свободы по обвинению в "вымогательстве" и "мошенничестве".

За это время в Таджикистане принято три закона об амнистии, но его приговор был сокращен всего один раз на один год и четыре месяца. И сейчас тоже пока неясно, будет ли применен в отношении Исмоилова новый закон об амнистии. Его родственники уверены, что власти боятся освободить его, так как он сказал, что раскроет все их недостатки. Сами власти этот вопрос не комментируют.

Махтобби Абдуллаева, жена Мухаммадюсуфа Исмоилова, говорит, что такая ситуация очень сильно повлияла на ее мужа: "Он очень надеялся, что на этот раз будет освобожден по амнистии и вернется к детям. Но в тюрьме ему сказали, что он не будет помилован и ему придется отбыть оставшийся срок".

Исмоилов в беседе с женой сказал, что власти не хотят освобождать его за то, что после освобождения он возобновит журналистскую деятельность и будет писать критические статьи.

"Он такой человек, который не может держать в себе правду. И в тюрьме он всегда говорил, что когда выйду, буду писать про то и про то, показывать недостатки. Вот после таких его откровений его не хотят выпускать", - сказала Абдуллоева.

Мухаммадюсуф Исмоилов содержится в колонии №3 Худжанда. Ему 63 года, он инвалид второй группы, у них с Абдуллоевой двое детей.

Исмоилова, который писал критические статьи про должностных лиц Аштского района, суд Матчинского района приговорил 28 октября 2013 года к 10,5 годам лишения свободы. Исмоилов назвал тогда этот приговор безосновательным и сказал, что это возмездие властей за его критические статьи. Власти же тогда сказали, что он был арестован в 2013 году при получении 400 сомони от женщины.

По версии следствия, таджикский журналист угрожал женщине раскрыть конфиденциальную информацию о ней, если она не заплатит за его молчание.

Но один из ключевых свидетелей задержания и ареста журналиста, который не пожелал называть своего имени, сказал 25 октября Радио Озоди, что Исмоилов каждый раз при очередной амнистии надеется, что власти освободят его. "Потому что власти заявили тогда, что для запугивания заключат его на короткий срок в тюрьму, а затем отпустят. Мы даже и не думали, что его посадят на такой большой срок", - сказал он.

Еще в 2015 году основные истцы и свидетели по делу Мухаммадюсуфа Исмоилова заявили, что предъявленные ему обвинения являются "результатом инсценировки властей". Тогда они пытались заставить обвинение пересмотреть дело и смягчить приговор Исмоилову, но затем остановились на полпути. Позже они признали, что отказались от своих показаний под давлением властей.

За все это время власти сократили тюремный срок Исмоилову лишь один раз, в октябре 2019 года, на 1 год, 4 месяца и 20 дней. Тогда же было заявлено, что срок тюремного заключения журналиста истечет 4 августа 2022 года.

Мухаббат Джураева, юрист Национальной ассоциации независимых СМИ из Худжанда говорит, что если власти бы захотели, то в соответствии с действующим законодательством страны нет никаких препятствий как для его освобождения, так и для сокращения срока его тюремного заключения или перевода его в колонию-поселение.

"Исходя из статьи 49-й Уголовного кодекса Таджикистана, в случае возмещения ущерба виновным, суд может изменить сроки заключения и смягчить приговор. Также возможно после отбытия половины срока заменить режим на более легкий, в колонию- поселение", - сказала она.

Руководство тюрьмы № 3 в 2019 году в ответ на письмо Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана – НАНСМИТ, заявили, что смягчить приговор в отношении Исмоилова "невозможно". Но позже пообещали, что после того, как ущерб потерпевшей стороне будет возмещен, его переведут в колонию-поселение.

Мирзо Салимпур, основатель и главный редактор веб-сайта Bomdod, базирующегося в Праге, в феврале прошлого года заплатил 5 тыс сомони за перевод Исмоилова в такую колонию, однако условия содержания осужденного журналиста остались неизменными. Тогда власти отказались от каких-либо комментариев.

Независимые правозащитные организации, занимающиеся вопросами свободы прессы, назвали приговор Исмоилову "чрезвычайно суровым". Они говорят, что такой приговор – это наглядный пример как таджикские власти борются с журналистами, пишущими правду, и которых бросают в тюрьму за публикацию критических статей.

Верховный суд Таджикистана также посчитал приговор слишком "суровым" и рекомендовал областному суду по Согдийской области пересмотреть дело и сократить срок содержания Исмоилова под стражей. Однако правление облсуда оказалось другого мнения, назвав предложение Верховного суда "необоснованным".

Это уже второе тюремное заключение журналиста Мухаммадюсуфа Исмоилова. Первый раз он был арестован в 2011 году за публикацию критической статьи под названием "Ашт превращается в руины" по обвинению в "клевете, оскорблении, вымогательстве и местничестве" и содержался тогда под стражей в течение 11 месяцев.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635411420
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