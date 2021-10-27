В Узбекистане создали дистанционно управляемый пулемет (видео)

13:48 28.10.2021

В Узбекистане создали крупнокалиберный дистанционно управляемый пулемет, сообщает Минобороны РУз.



Для начала на одном из предприятий Государственного комитета по оборонной промышленности разработана конструкторская и техническая документация на изделие.



На их основе был разработан опытный образец боевого модуля, оснащенного крупнокалиберным пулеметом, современными электронно-оптическими приборами наблюдения и наведения.



Начался процесс заводских испытаний этого оружия. Также может быть установлен на военную технику.



