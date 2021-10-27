Замдекана Ташкентского педа пытался изнасиловать и выкинул из окна студентку

13:50 28.10.2021

Студентка Пединститута рассказала, что замдекана пытался ее изнасиловать, а затем выбросил из окна. Защитит ли ее государство?



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Студентка Ташкентского государственного педагогического университета рассказала, что замдекана пытался ее изнасиловать, а затем выбросил из окна. Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии, у нее перелом таза, гематомы, ушибы и сотрясение мозга. На ноги она встанет нескоро…



Эту страшную историю опубликовал проект против насилия NeMolchi.uz, куда обратилась Камилова Муштари-бону, студентка 3 курса Ташкентского государственного университета имени Низами (Пединститут). Муштари рассказала, что 18 октября 2021 года пришла к заместителю декана по делам молодежи Е. К. (инициалы изменены), чтобы взять у него характеристику и рецензию для подачи на конкурс на премию Зульфии.



Он попросил ее подождать. Со слов девушки, когда другие люди покинули кабинет, замдекана, ссылаясь на усталость, попросил ее заварить ему кофе. Она отвернулась, чтобы это сделать, а он закрыл дверь изнутри и выключил свет. Муштари заподозрила неладное и связалась с лучшим другом, попросив его быстро приехать. Затем она хотела выйти из кабинета, но заместитель декана схватил ее и начал укладывать на диван, стоящий в кабинете.



Беспредел за закрытыми дверями



Она сопротивлялась и кричала, по ту сторону двери был молодой человек, который стучал в дверь. Муштари удалось вырваться, она подбежала к окну и позвала на помощь. После этого, как сообщает девушка, замдекана начал выталкивать ее из окна. Она упиралась, но он переборол Муштари и она упала на асфальт. Затем он закрыл окно, опустил жалюзи и открыл дверь. Молодой человек схватил замдекана и вместе с ним спустился вниз, к девушке. Собравшимся вокруг людям замдекана сказал, что она сама выпрыгнула и предложил сам отвезти ее в больницу.



Муштари положили на заднее сиденье, парень сел вперед на пассажирское. По пути в больницу замдекана позвонил матери и сказал, что девушка упала, ее везут в больницу. На светофоре парень решил пересесть назад и, воспользовавшись паузой на пересадку, замдекана сказал Муштари, чтоб она сообщила, что упала сама, когда протирала окно. В противном случае, по словам девушки, он угрожал ее отчислить. В этот момент молодой человек пересел на заднее сиденье и спросил у девушки, что случилось. Она прошептала ему, что ее сбросили насильно, после чего парень позвонил матери и рассказал, что произошло.



Позже врачи скажут, что, если бы пострадавшую привезли немного позже, ее шансы на спасение свелись бы к нулю. У Муштари перелом таза, гематомы, ушибы и сотрясение мозга. На ноги она встанет нескоро… Что будет с ее планами? Девушка занималась вышивкой национальной одежды, имеет много медалей, грамот и благодарностей. В ННО "Истикболли авлод" говорят, что она была одной из лучших учениц в их кружках. Никто из знакомых не может поверить, что с ней произошла такая трагедия.



Что происходит сейчас



Пока следствие опрашивает свидетелей. По словам родных девушки, люди со стороны замдекана предлагали взятку за изменение показаний. Замдекана рассказывает, что она суицидница. Воспользовавшись эпидемиологической ситуацией, весь ее факультет, включая преподавателей, перевели на обучение онлайн. При этом факультеты, расположенные в другом здании, учатся очно. Зачем администрация так сделала? Что пытается скрыть руководство вуза?



По словам студенток Пединститута, администрация говорит, что Муштари выпала, когда стояла возле окна. Некоторые девушки на условиях анонимности сказали, что приставания со стороны отдельных преподавателей случаются. Но все боятся отчисления, поэтому молчат, а администрация игнорирует такое поведение.



22 октября проект NeMolchi.uz отправили историю Муштари в отдел по делам женщин при МВД Узбекистана. К сожалению, до сих пор официальной информации по делу нет. Неизвестно, какие меры приняты в отношении замдекана, по какой статье возбуждено дело.



В Узбекистане нет защиты от домогательств



По законодательству Узбекистана очень сложно доказать факт домогательств: слова девушки против слов домогателя. И следствие верит последнему. Даже если домогательство удастся доказать – никакого наказания в Узбекистане за это не предусмотрено. Также, как и за попытку изнасилования.



Смелая Муштари открыто рассказала свою историю. Она хочет справедливости, и чтобы такого не повторилось ни с одной студенткой. Защитит ли ее наше государство? Когда женщины Узбекистана будут защищены законами и правосудием? Когда руководство учебных заведений начнет бороться с домогательствами, а не покрывать такое поведение?



Редакция АН Podrobno.uz надеется, что правоохранительные органы прокомментируют данный случай. Также мы готовы опубликовать позицию замдекана по случившемуся.