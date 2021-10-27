 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Расшифрован геном загадочных Таримских мумий - это коренные синьцзянцы!Расшифрован геном загадочных Таримских мумий - это коренные синьцзянцы!
13:53 28.10.2021

Ученые раскрыли геномное происхождение Таримских мумий. Фото

CentralAsia (CA) - Ученые Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия) решили загадку происхождения знаменитых Таримских мумий, найденных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в начале XX века. Их возраст свыше от 3,8 тыс. лет. Полногеномный анализ ДНК человеческих останков раскрыл, что древние люди принадлежали обособленной популяции, а не мигрантам, прибывшим с юга Сибири, севера Афганистана или гор Центральной Азии, как считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Таримские мумии, датируемые ранним бронзовым веком, с момента своего обнаружения породили множество споров в научном сообществе. Внешний облик хорошо сохранившихся тел сильно отличался от всего того, с чем ученым приходилось иметь дело раньше. Антропологические характеристики указывали на европеоидное и монголоидное происхождение, волосы, часто заплетенные в косы, имели рыжий или русый оттенок. Кроме того, необычными были войлочная и тканая шерстяная одежда, в которую были облачены мумии. Найденные артефакты указывали на разведение крупного рогатого скота, овец и коз, культивирование пшеницы, ячменя и проса и даже изготовление кефирного сыра.

Только сейчас технологии позволили расшифровать ДНК плохо сохранившегося для исследований материала 18 таримских мумий, а также пяти предположительно современных им людей, живших на соседней Джунгарской равнине. Ученые полностью восстановили их геномы и сравнили их между собой.

Исследователи проанализировали ДНК 13 мумий, датируемых 2100-1700 годами до нашей эры, из Таримского бассейна на юге Синьцзяна и пяти мумий 3000-2800 годов до нашей эры в северной части Джунгарского бассейна. Считается, что эти мумии представляют собой самые ранние человеческие останки, обнаруженные в Синьцзяне на сегодняшний день. Оказалось, что джунгарские мумии являлись степными пастухами из Алтае-Саянских гор на территории нынешней южной Сибири, а таримские были местными. Кроме того, молочные белки, обнаруженные в отложениях на зубах семи Таримских мумий, указывают на то, что это население, вероятно, полагалось на молочное животноводство.

В совокупности эти результаты противоречат предыдущим гипотезам миграции и предполагают, что генетически таримская популяция была изолированной, хотя поддерживала тесные связи с другими пастухами и фермерами в регионе. Они делали сыр из молока жвачных животных, используя кефирное брожение, чему, вероятно, научились от потомков афанасьевцев. Они также хоронили с ветками хвойника, что практиковалось также у культур Центральной Азии. Уникальные черты таримской культуры развились в суровых условиях пустыни Такла-Макан и ее речных оазисах.

Ученые получили полногеномные данные для 18 из 33 попыток индивидуумов с помощью полногеномного секвенирования или обогащения ДНК для панели из примерно 1,2 млн однонуклеотидных полиморфизмов (1240 тыс. панельных SNP) (дополнительные данные 1A ).

По словам ученых, в целом, эндогенная ДНК хорошо сохранилась с минимальными уровнями загрязнения. Чтобы изучить генетические профили древних популяций Синьцзяна, исследователи сначала вычислили основные компоненты современных евразийских и американских популяций, на которые ученые спроецировали таковые из древних людей.

Источник - centralasia.media
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