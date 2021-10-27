Популярную кыр-блогершу Мамытбек (женщина) - закрыли в СИЗО. Оказалась мошенницей

13:56 28.10.2021

Блогер и активистка Гульзат Алымкулова, известная как Гульзат Мамытбек, водворена в СИЗО-1, сообщили 28 октября редакции "Сводка.АКИpress" в пресс-службе ГУВД Бишкека.



В рамках следствия она будет находиться в следственном изоляторе до 25 ноября. Такое постановление вынес Первомайский районный суд.



Ранее в милицию обратились 7 граждан, которые обвинили Мамытбек в мошенничестве. По их словам, она пообещала "сверхприбыль за короткий срок", но, получив от граждан деньги, обещанного не выполнила и скрылась. Сумма ущерба составила более 110 тыс. долларов.



Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП по ст.204 ("Мошенничество") УК КР.



Выяснилось, что подозреваемая в начале февраля 2020 года покинула Кыргызстан. 8 июня того же года блогеру заочно предъявили уведомление о подозрении по факту мошенничества, а 13 июля ее заочно заключили в СИЗО-1.



8 августа 2020 года расследование в отношении Мамытбек было приостановлено, потому что женщину объявили в розыск.



25 октября подозреваемая прибыла в Кыргызстан. Сотрудники УВД Первомайского района задержали ее и доставили в милицию. Задержанную водворили в ИВС ГУВД Бишкека.