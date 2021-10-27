Так и лезут... Саида Мирзиеева крепко озаботилась харассментом в Узбе

17:32 28.10.2021

"Это всего лишь верхушка айсберга". Саида Мирзиеева - о харассменте в вузах



"Мы все понимаем, что истории, которые становятся достоянием общественности, всего лишь верхушка айсберга", - заявила замглавы попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Саида Мирзиеева, комментируя инцидент со студенткой педуниверситета. По ее мнению, каждый такой случай должен предаваться гласности, чтобы "виновные не уходили от ответственности".



Заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана Саида Мирзиеева прокомментировала инцидент в Ташкентском государственном педагогическом университете. Студентка этого вуза сообщила о домогательстве со стороны заместителя декана, который вытолкнул ее из окна второго этажа,



"Харассмент в вузах в отношении девушек - большая проблема, - заявила Саида Мирзиеева. - Но мы все понимаем, что истории, которые становятся достоянием общественности, всего лишь верхушка айсберга. За них надо благодарить этих девушек, решившихся рассказать, за смелость и принципиальность".



"А сколько таких историй навсегда похоронены в кабинетах и головах тех, кто просто не смог сказать о беззаконии громко? Сколько историй, в которых обвинили жертву и спустили расследование на тормозах? Сколько преступников вышли сухими из воды только потому, что удалось уговорить или запугать женщину?" - задалась вопросом дочь президента.



Саида Мирзиеева считает, что в Узбекистане необходим "большой проект", в котором свои усилия объединят Сенат, Генеральная прокуратура, МВД и СМИ.



По ее мнению, каждый такой случай должен предаваться гласности, чтобы "виновные не уходили от ответственности".



"Жертвы насилия должны быть уверены, что их услышат и помогут, а насильники - в том, что наказание неизбежно. Тогда не только в вузах никто не посмеет шантажировать угрозой отчисления или другим способом девушек, но и в любом другом месте невозможно будет нарушать закон, прикрываясь своим вышестоящем положением", - заявила она.



Саида Мирзиеева также остановилась на проекте Nemolchi.uz, который осветил этот случай.



"На мой взгляд, деятельность таких СМИ, защищающих права женщин - большая удача и последняя надежда для тех, кто не хочет терпеть несправедливость и сексизм. Хочу заявить, что фонд приветствует и будет поддерживать, в том числе и финансово, такие массмедиа, работающие в данном направлении", - заявила замглавы попечительского совета фонда.



Как мы уже писали, студентка третьего курса ТГПУ Муштари-бону Камилова заявила о домогательстве со стороны заместителя декана факультета "Профессиональное обучение" Богабека Юлдашева, который вытолкнул ее из окна второго этажа, когда она начала кричать о помощи. Инцидент произошел 18 октября. Возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "умышленное средней тяжести телесное повреждение". Подозреваемый был задержан 23 октября.



В Минвузе заявили, что будут приняты "жесткие организационные и дисциплинарные меры" в отношении руководства и должностных лиц педуниверситета. В Минздраве сообщили, что состояние девушки находится на контроле министерства.