У кырдепутата Ирсалиева угнали 615 яков и 90 лошадей. Из жизни кыр-ковбоев...

18:40 28.10.2021

Мужчина разбогател на яках экс-депутата Жогорку Кенеша и попал в тюрьму



Turmush - Судебная коллегия Нарынского областного суда оставила в силе решение по жителю, который присвоил имущество.



В областной суд было подано апелляционное заявление адвоката фигуранта дела. Он просил отменить приговор и вынести в отношении его подзащитного оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.



Но областной суд решением от 27 апреля 2021 года оставил приговор районного суда в силе.



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Решением Нарынского районного суда от 22 декабря 2020 года житель Нарынской области был приговорен к 5 годам тюрьмы за присвоение и растрату вверенного имущества. Кроме того, он должен выплатить более 10 млн сомов материального ущерба экс-депутату Жогорку Кенеша Рахатбеку Ирсалиеву.



На скамье подсудимых оказался Б.Таалай, 1969 года рождения, уроженец села Мин-Булак Нарынского района, со средним образованием, семейный, имеет троих детей в возрасте 20, 14 и 6 лет, временно нигде не работающий, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся. Вместе с семьей проживал на участке Коргонду-Жылга в долине Кара-Кужур Нарынского района.



По данным следственных органов, 26 апреля 2016 года, 5 января 2017 года, 3 января 2018 года и 27 августа 2019 года Таалай заключает соглашение с бывшим депутатом Жогорку Кенеша Рахатбеком Ирсалиевым относительно разведения, выпаса скота и получения приплода.



В частности, как говорится в материалах дела Таалай должен был отдавать 50% голов от приплода яков, выпасать лошадей и за это получать по 200 сомов в месяц за одну лошадь.



В итоге, как считает следствие, он присвоил 615 голов яка и 90 лошадей. Ущерб был нанесен на сумму 20 млн 880 тыс. сомов.



В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину признал частично и рассказал, что в 2016 году они решают разводить скот вместе с Ирсалиевым. Осенью того же года начали покупать животных. По его словам, изначально по соглашению он получил 220 голов с обещанием увеличить приплод. Вскоре он получает по соглашению 48 лошадей, за что ему должны были выплачивать зарплату.



В ту зиму, как утверждает Таалай, произошел массовый падеж скота, что привело к убыткам. Зимой 2017 года погибли 62 яка, что, по его словам, создало проблемы с исполнением условий соглашения по разведению скота. О гибели скота потерпевшего он не информировал, никаких актов не составлялось. Кроме того, как говорит он, в соглашение не было прописано, что скот может погибнуть.



Со слов подсудимого, он надеялся, что будущий год будет лучше и в счет приплода он сможет восполнить поголовье скота. В зимнее время сено было дорогим и ему приходилось вывозить корм из дома потерпевшего.



Таалай говорит, что готов возместить ущерб, если его отпустят из-под стражи. По крайней мере, как сказал он, есть варианты решения этого вопроса. Под арестом он находится в течение года и у него не было возможности начать возмещать материальный ущерб.



На судебном заседании 30 ноября 2020 года Таалай признал ущерб на сумму 10 млн 642 тыс. 233 сома. Он просил дать ему время на урегулирование материальных претензий с потерпевшим, а судебное заседание перенести на другой день. Впоследствии на судебных заседаниях что-либо говорить потерпевший отказался.



Свои показания дал и потерпевший Ирсалиев. По его словам, с Таалаем они познакомились в 2015 году. После того, как они договариваются разводить скот, Ирсалиев берет в банке кредит на 6 млн сомов для развития животноводства. На эти средства закупают 200 яков - по средней цене 33 тыс. сомов за голову для отправки в долину Кара-Кужур.



Как рассказывает Ирсалиев, по предложению Таалая яков они привозили даже из Таджикистана. Кроме того, его автомобиль "Тойота Ленд Крузер" был оценен в 22 яка. В итоге Таалаю, согласно соглашению, было передано 222 яка с целью получения дальнейшего приплода.



По лошадям была договоренность следующая - Ирсалиев платит Таалаю по 200 сомов за каждую лошадь. По словам потерпевшего, в 2016-2018 годах он приезжал на жайлоо, чтобы проверить и подсчитать поголовье яков и лошадей. О том, что погибли 63 яка, Таалай ему не говорил. Если бы, как говорит Ирсалиев, животновод своевременно рассказал ему о падеже скота, то он по-человечески понял бы его, но Таалай скрывал данный факт. В ноябре каждого года забирал приплод яков. В октябре 2019 года работники Ирсалиева в течение 3-4 дней проводили подсчет поголовья скота и в итоге была обнаружена недостача.



Ирсалиев 7 октября 2019 года встретился с Таалаем и сообщил, что недосчитался части скота. Решил дать животноводу год и попросил, чтобы тот переписал на него в качестве залога "Тойоту Ленд Крузер", грузовой автомобиль, трактор, сарай, дом в селе. Таалай, по словам Ирсалиева, согласился, но потом отключил мобильный телефон и скрывался. Его задержали 22 октября 2019 года.



Как выяснилось, у Таалая никогда не было собственного дома. На деньги от продажи яков и лошадей он построил в долине Кара-Кужур сарай и дом. Как была потрачена остальная часть денег, неизвестно.



Окончательно экс-депутат оценил материальный ущерб в 10 млн 642 тыс. 233 сома, который просил взыскать с Таалая.



В итоге Нарынский районный суд 22 декабря признал Таалайбека виновным по ст. 205 ч.3 п.1 ("Присвоение или растрата вверенного имущества, совершенные в особо крупном размере") Уголовного кодекса. Он был приговорен к 5 годам тюрьмы.



Кроме того, суд постановил взыскать в пользу Ирсалиева 10 млн 642 тыс. 233 сомов.



* Материалы дела опубликованы в базе данных судебных решений и актов на сайте Верховного суда



Справка



Р.Ирсалиев был депутатом в 2005-2007 годах, с 20 декабря 2007 был депутатом ЖК четвертого созыва, членом комитета ЖК по развитию промышленности, среднего и малого бизнеса, торговли и туризма, транспорту, коммуникациям, строительству и архитектуры.



13 ноября 2008 года на заседании парламента сложил с себя полномочия депутата.



В 1996–2005 годах был директором ОсОО "Строительной фирмы "ЮНИС-Курулуш".



Занимается строительством ГЭС.