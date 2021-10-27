Украина вернется к воровству транзитного газа. Иначе никак, - О.Самофалова

23:13 28.10.2021 Зима украинскую власть не пугает



Ольга Самофалова



Пока Европу раздирает от энергетического кризиса, руководство Украины обещает, что страна спокойно пройдет отопительный сезон. Такую уверенность украинским властям вселяют накопленные в подземных хранилищах почти 19 млрд кубов газа. Однако эти цифры лукавые.



"Газа достаточно, 18,7 млрд (кубометров) в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем", – заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.



Однако в реальности у "Нафтогаза", который является главным поставщиком для населения, имеется дефицит газа на зиму. Дело в том, что сам "Нафтогаз", как поставщик газа населению, закачал в ПХГ в этом сезоне всего 4,5 млрд кубометров газа из необходимых девяти миллиардов кубов, поясняет член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.



"Нафтогаз" должен был купить 9 млрд кубов в Европе и закачать их в ПХГ, но не купили столько. В апреле-мае там ждали, что цена упадет, в июне думали, что это спекулятивный пик цены, который сдуется, но в июле поняли, что цена "сорвалась", – рассказывает собеседник.



Остальной газ, который находится в ПХГ, либо нельзя оттуда доставать, либо принадлежит частным компаниям. Так, по словам Корольчука, 6 млрд кубов – это буферный технический газ, еще 3 млрд кубов – это резервный газ поставщика "последней надежды" (страховочный газ), еще 3,5 млрд кубов принадлежит иностранным компаниям, плюс около 2 млрд кубов – "Укрнафте" и другим частным компаниям плюс спорный газ.



Таким образом, у "Нафтогаза" перед отопительным сезоном образовался дефицит в 4,5 млрд кубов газа. Как украинская компания намерена закрыть эту дыру? По словам Корольчука, "Нафтогаз" собирается купить 3 млрд кубов газа у иностранных компаний, которые хранят его в ПХГ, за 44 млрд гривен, или по 560 долларов за тысячу кубометров. Эти деньги уже найдены, их заплатит "Нафтогазу" "Оператор ГТС" авансом в счет использования газотранспортной инфраструктуры, говорит эксперт.



Но этого все равно недостаточно: остается дефицит в балансе на 1,5 млрд кубов, что является большой дырой, считает Корольчук. По его словам, острая необходимость в этом газе появится у "Нафтогаза" ближе к январю или февралю, и тогда он захочет купить его у частных украинских компаний. "Когда дойдет до покупки, встанет вопрос цены. Потому что для украинских частных компаний – это большой объем. Они добывают на Украине всего 5 млрд кубометров в год, плюс 1,1 млрд кубов – "Укрнафта", – рассказывает украинский эксперт.



Обычно украинские частные компании отправляют добываемый газ в магистральную трубу, чтобы "Оператор ГТС" дальше распределил этот газ в соответствии с контрактами – на условный трубный завод, на сахарный завод, разным мелким потребителям. Но когда к середине зимы "Нафтогаз" окажется без газа, "весь этот газ частных компаний завернут и отправят населению или на тепловые электростанции", считает эксперт.



Украинский премьер-министр лукавит, успокаивая граждан страны, что зимой гарантированно будет свет и тепло. При стечении ряда факторов Украине грозит настоящий энергетический кризис с веерными отключениями электричества и несанкционированным отбором российского газа из транзитной трубы.



В этом плане заявление главы "Укртрансгаза" в начале октября выглядит более честным. По его словам, накопленных в хранилищах 18,7 млрд кубов должно хватит на отопительный сезон, но если не будет форс-мажоров.



Предпосылки для развития событий по критическому сценарию еще как имеются.



"Кроме реального дефицита газа в балансе "Нафтогаза", еще одна проблема заключается в том, что Украина впервые прокачивает по транзитной трубе так мало газа – будет примерно 45 млрд кубов за год. Это отражается на давлении в системе, которое снижается", – говорит Корольчук. Плюс из ПХГ уже начали отбирать газ, и к февралю или даже к январю, если первая половина зимы будет морозной, хранилища похудеют. Чем меньше газа остается в хранилищах, тем ниже давление, а и тем больше ограничений по ежесуточному отбору газа.



Если в этот период грянут сильные морозы и, соответственно, вырастет пик потребления газа, украинцы просто не смогут отбирать из хранилищ необходимые объемы.



Приведет ли это к тому, что часть населения Украины останется без газа и тепла? Скорее всего, нет. Потому что у Киева есть транзитная труба.



"Если в подземных хранилищах не хватит давления, чтобы поднять необходимый объем газа, то это будет проблема. У Киева будет два варианта решения. Первый – начать прикручивать газ для украинских потребителей, то есть для промышленности и для населения. Второй вариант – Украина будет не в полном объеме возвращать европейцам российский газ, идущий транзитом", – говорит Корольчук.



По сути, Украина вернется к опробованной некогда схеме – к воровству транзитного газа. Как это возможно?



В отопительный сезон, когда спрос на газ высокий, Украина отбирает часть газа из транзитной трубы для собственных потребителей. Но на границе с Европой Украина должна вернуть весь этот отобранный объем. И помогают в этом подземные хранилища, которые как раз находятся на западе Украины. И здесь возникает проблема с тем, что в середине отопительного сезона давления в ПХГ просто не хватит для того, чтобы рассчитаться с европейцами за отобранный транзитный российский газ.



"Например, Украина должна поставить европейцам 200 млн кубометров российского газа в сутки, а поставит только 180 млн, а 20 млн условно перебросит на следующий день", – говорит Корольчук. Украина просто не сможет поднимать необходимые объемы газа из подземных хранилищ, чтобы выполнить свои контрактные обязательства, добавляет он.



Таким образом, негативный сценарий может оправдаться при сочетании таких факторов, как газовый дефицит в балансе "Нафтогаза", низкое давление в подземных хранилищах и в транзитной трубе, затяжная морозная зима. Плюс нервозности добавляют проблемы с дефицитом угля и обеспечением страны электроэнергией.



Из-за дефицита угля на тепловых электростанциях приходится использовать газ, которого и так не хватает. Это значит, что газ будет расходоваться этой зимой еще быстрей, чем обычно.



Источники в правительстве Украины и украинские эксперты говорят, что существует реальная угроза дефицита электроэнергии и веерных отключений потребителей. По данным Минэнерго Украины на 26 октября 2021 года, запасы угля на ТЭС составляют 578,9 тыс. тонн при требовании к гарантированным запасам в 653,4 тыс. тонн. Это в четыре раза меньше графика накопления, утвержденного Минэнерго. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не работал из-за отсутствия угля.



О серьезности ситуации говорит тот факт, что Украина, скорее всего, начнет импорт электроэнергии из России и Белоруссии уже в ноябре, хотя с политической точки зрения это будет удар по власти. Ранее власти страны на уровне закона запретили такой импорт, но "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что 27 октября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии решено не продлевать на ноябрь 2021 года. Скорее всего, эта схема будет работать всю зиму, вплоть до окончания отопительного сезона в марте-апреле 2022 года.



Резюмируя, если ситуация на Украине будет развиваться по пессимистическому сценарию, то к январю-февралю страна может начать воровать газ из транзитной трубы, спасая своих потребителей, но лишая части российского газа европейцев. До этого, конечно, будут пытаться сократить потребление газа. Например, будут проводить различные акции, призывающие население меньше жечь газа, могут снизить давление при подаче газа или продлить новогодние каникулы в образовательных учреждениях на месяц под соусом борьбы с пандемией. Осенние каникулы в школах, например, продлили на неделю с обучением детей дистанционно.



"Промышленность Украины уже сама закрывается, зачем работать себе в убыток", – говорит Корольчук. Он также не исключает веерные отключения света в стране, то есть когда электричество включается по расписанию.



"Это политическая задача премьера – успокоить население. Мне кажется, что власти готовят почву для того, чтобы когда случится кризис, можно будет сказать, что кто-то другой виноват, например, местные олигархи и Газпром", – заключает украинский эксперт. Источник - Взгляд

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