Украина - ржавый нож, которым непременно ударят, - Игорь Стрелков

00:11 29.10.2021

Стрелков дал жесткий прогноз по турецким беспилотникам Bayraktar в Донбассе

"Украина - ржавый нож, который выкинут после использования"



Украина впервые применила в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 и отутюжила артиллерийскую позицию Народной милиции ДНР в районе Гранитного Донецкой области. Ждет ли Донбасс в ближайшем будущем полномасштабное наступление украинских войск и почему Россия так вяло реагирует на происходящее - ведь с недавних пор на этой территории проживают граждане с российскими паспортами? Свою версию событий изложил Игорь Стрелков, бывший министр обороны Донецкой народной республики.



- Скажите, насколько было ожидаемо, что Украина рано или поздно применит Bayraktar TB2, который им продали турки? Тот же Азербайджан прошлой осенью победил Армению именно за счет турецких беспилотников и полученного технологического превосходства.



- Как у нас любят говорить, это было на 146% ожидаемо. Иначе зачем Украина эти беспилотники приобретала? С кем она собиралась воевать, кроме как с Донбассом? Мне больше нечего добавить.



- Почему же РФ пока никак, если честно, кроме громких заявлений, не отреагировала на происходящее?



- Потому что в заложниках у Эрдогана сидит наш отборный военный корпус в Сирии. Перекроют турки Босфор и Дарданеллы - мы останемся безо всего. Воевать на сирийском театре военных действий с Турцией мы не сможем.



Мы не в состоянии поддерживать свою группировку через весь мир, тогда как у Турции Сирия под боком. Да еще если Суэцкий канал и Гибралтар закроют для наших кораблей. Поэтому с турками придется обходиться крайне мягко. Так, из недавних новостей стало известно, что российские войска оставили город Тель-Рифат на севере Сирии – это когда Эрдоган заявил, что собирается проводить там военную операцию против курдов. Сейчас там остаются только персы. Вывести же в срочном порядке наш корпус из Сирии вряд ли получится из-за договоренностей с Асадом.



- Ну, какие-то санкции против Турции наверняка будут введены - вот уже запретили ввоз мандарин...



- Да, мандарины - это важно.



- Как думаете, происходящие события связаны с введением в действие "Северного потока-2"? Европа страдает от глобального энергетического кризиса и готова пойти на что угодно ради российского газа. В свою очередь России крайне необходимо, наконец, завершить этот проект. И Украина просто словила подходящий момент.



- Я твердо уверен в том, что запустить "Северный поток-2" толком все равно не получится. Это сладкая морковка, давно подвешенная Западом перед носом России. С нас специально выбивают постоянные уступки, а мы ведемся на них ради стольких лет и стольких денег, которые были вложены в этот проект. На нем завязано огромное количество карьер, как личных, так и корпоративных. И если "Северный поток-2", условно говоря, рухнет, то полетят не только головы, возможны серии серьезных банкротств…



Поэтому, исходя из сегодняшнего взлета цен на газ, нами будут оттягиваться любые решения как против Турции, так и против Украины. Причем я уверен, что Украина решилась на нынешнее новое обострение тоже не по своему желанию. Подобное поведение Зеленского стало возможным только после консультаций с Байденом. Америка хочет надавить на Россию по всем фронтам. Не исключено, что в Вашингтоне посчитали, что Москва не выполняет те договоренности, которые были достигнуты в ходе прошлой встречи Путина и Байдена.



Стрелков предрек использование талибами захваченных американских ракет против России



- То есть Украина использует свой шанс?



- Украина находится в положении ржавого ножа, который выбросят сразу после его использования. Это отколотый кусок от России, который может быть либо анти-Россией, либо он никому не нужен. Глупо завидовать пушечному мясу.



- Было сказано, что Bayraktar залетел на 15 километров вглубь территории ДНР, что, безусловно, нарушает Минские соглашения. Вероятна ли в ближайшем будущем наземная операция на неподконтрольных Киеву территориях, раз уж все равно на Минск наплевали?



- Беспилотник поразил батарею легких гаубиц Д-30 122 мм. Расстрелял без малейшего сопротивления со стороны ПВО, поскольку своей ПВО у Донецкой республики не существует.



Кстати, Украина постоянно проводит там наземные операции малого масштаба тактического уровня. Сейчас они заняли Старомарьевку, но и до этого их диверсионные группы заходили туда регулярно. Это была "серая зона", формально относившаяся к ДНР. Сейчас они проложили понтонную переправу, захватили село, то есть имеет место конкретное продвижение вперед украинских войск.



Обстрелы одновременно с использованием беспилотников отутюжили самыми тяжелыми калибрами всю линию обороны ЛНР и ДНР от луганской Бахмутки, где бывшая бригада "Призрак", до Тельманово - это юг Донецкой области. По моим данным, позавчера вечером Украина начала выводить с мест постоянной дислокации из Артемовска и Славянска значительные силы своей ствольной и реактивной артиллерии. Все они направлены в район южнее Донецка. Все это говорит о том, что они планируют нанести очередной тактический удар, хотя масштабное наступление, судя по всему, еще не готовят.



Учитывая, что тот же Докучаевск обложен ими с трех сторон, у них есть высокий шанс отрезать его и взять. А южный участок фронта от Донецка до Азовского побережья - это сплошные степи, ополчению негде спрятать технику и пульты управления, именно поэтому там могут быть наиболее успешно применены ВСУ и артиллерия, и авиация, в том числе ударные беспилотники.



- Сейчас высказывается такое предположение, что турецкие беспилотники однажды могут долететь и до Крыма…



- Если из Вашингтона прикажут, в этом никто не сомневается. Но, как мне кажется, наступать на Крым Украина не будет, пока не завершит операцию в Донбассе по уничтожению республик. Ну а куда они двинут дальше… Граница между Украиной и Россией большая.



Екатерина Сажнева