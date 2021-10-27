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|4 узбекских хокима умудрились созвать сессии райсоветов на... прошедшие числа
00:14 29.10.2021
Районные хокимы созвали сессии кенгашей на прошедшие даты
Хокимы Тахиаташского, Байсунского, Термезского и Бустонского районов подписали решения о созыве кенгашей народных депутатов на уже прошедшие даты. На это обратил внимание блогер и юрист Хушнудбек Худайбердиев, пожелав "использующим машину времени хокимам" дальнейших успехов в науке.
Хокимы четырех районов Узбекистана созвали сессии кенгашей народных депутатов на прошедшие даты. Документы размещены на электронном портале E-qaror.
К примеру, хоким Тахиаташского района Каракалпакстана подписал 5 октября решение о созыве сессии районного кенгаша 4 октября.
Аналогичным решением главы Байсунского района Сурхандарьинской области А. Жураева от 13 октября депутаты должны будут "собраться" в 14:00 11 октября. В той же Сурхандарье хоким Термезского района Ш. Уринов 25 октября подписал документ о том, чтобы депутаты собрались 21 октября.
Исполняющая обязанности хокима Бустонского района С. Носирова также подписала 13 октября решение о созыве сессии кенгаша народных депутатов 9 октября.
На эти документы обратил внимание юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев, который пожелал "использующим машину времени хокимам" еще больших успехов в науке.
"Если хокимы и дальше будут возглавлять местные кенгаши депутатов, то такое шутовство будет еще долго продолжаться", - написал он.
Лидер УзЛиДеП Актам Хаитов перед выборами депутатов 2019 года заявлял, что на следующем сроке партия хочет разделить функции хокима и функции кенгаша народных депутатов. Кенгаши должны контролировать деятельность исполнительной власти, их не должны возглавлять хокимы, отмечал он.
В апреле министр юстиции Русланбек Давлетов в интервью проекту "Экономика Хошимова" сообщил, что Минюст внес в Кабинет министров предложение, чтобы хокимы не возглавляли кенгаши.