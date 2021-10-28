Индия и Китай могут обменяться "минимальными" ядерными ударами, - В.Скосырев

00:21 29.10.2021

28.10.2021



Дели впервые испытал ракету дальнего действия ночью

Владимир Скосырев



Ракету Agni-V продемонстрировали на параде в День Республики Индии еще в 2013 году.

Индийцы, видевшие ракету Agni-V на параде еще в 2013 году, узнали, что она готова к бою в темное время суток. В сообщении Минобороны Индии говорится, что ракета способна достать север Китая, но Дели верен принципу "минимального" сдерживания и не намерен применять ядерное оружие первым. Как отмечают эксперты, Индия развивает производство средних и дальних ракет с 1990-х годов, тем более что пограничный спор с КНР не урегулирован. А в 2020 году произошло столкновение, в результате погибли индийские и китайские солдаты. Переговоры между командирами двух стран зашли в тупик, и Дели опасается, что новый закон КНР о границе обострит конфликт.

Agni-V отправилась в космос с испытательного ракетного центра на острове близ побережья Индии в Бенгальском заливе. Как передает АР, эта межконтинентальная баллистическая ракета радиусом действия 5 тыс. км способна нести ядерный заряд. Успешный пуск, говорится в официальном заявлении, "соответствует политике Индии обладать признанным минимальным средством сдерживания, которое подтверждает обязательство неприменения первым". Летательный аппарат приводнился "с очень высокой степенью точности".



Толчком к совершенствованию своих систем вооружений Индией послужило создание мощного ракетного арсенала Китаем. Эксперт по военным вопросам старший научный сотрудник Высшей школы экономики Василий Кашин отмечал в беседе с "НГ", что, хотя КНР официально не отказалась от концепции "минимального сдерживания", фактически ее ядерные средства далеко превзошли эту характеристику, их минимальными не назовешь.



А военное ведомство Индии разработало ранее доктрину войны на двух фронтах – не только с Китаем, но и с извечным противником Пакистаном, второй ядерной державой на индийском субконтиненте. Впрочем, индийская пресса признает, что это в основном теоретический постулат, ведь ядерный конфликт был бы бедствием для его участников.



Но противостояние между индийскими и китайскими подразделениями в Гималаях – это уже не теория, а повседневная реальность. Как напоминает Reuters, индийско-китайская граница длиной 3,5 тыс. км не демаркирована, и каждый из соседей имеет претензии на большие участки территории вдоль линии фактического контроля, заменяющей границу. В 1962 году между этими державами вспыхнула война. Командиры индийских и китайских частей в высокогорном районе Ладакх провели больше дюжины раундов переговоров. 10 октября они встретились в 13-й раз, но результата это не принесло.



Минобороны Индии заявило, что конфронтация возникла из-за того, что китайская сторона "в одностороннем порядке попыталась изменить статус-кво". Во время встречи индийская сторона сделала конструктивные предложения, а китайская сторона не предложила встречных шагов. Переговорщики со стороны Пекина не остались в долгу. Они заявили, что индийцы выдвинули неразумные и нереалистичные требования.



Отнюдь не помог снизить напряжение и новый закон об охране границы, на днях принятый в Китае. Закон определяет, как КНР контролирует и охраняет сухопутную границу длиной 22 тыс. км, в частности с Россией, КНДР, Индией и 11 другими государствами. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил: "Одностороннее решение Китая ввести законодательство может иметь последствия для существующих двусторонних договоренностей об управлении границей. Это нас беспокоит". Багчи подчеркнул: Индия ожидает, что Китай не предпримет никаких действий под предлогом выполнения этого закона.



Сергей Лунев, профессор МГИМО, в разговоре с "НГ" охарактеризовал сложившуюся картину так: "Называть Agni-V ракетой межконтинентальной, как ее в Индии называют, строго говоря, нельзя. По существующим правилам, межконтинентальными называются ракеты, которые преодолевают 5,5 тыс. км. Это определение было принято во время холодной войны между СССР и США. Индийцы создали эту ракету примерно 10 лет назад. Потом долго не испытывали. Тем не менее ракетную программу они постоянно совершенствуют".



По данным Стокгольмского Института исследований проблем мира, у Индии есть около 140 ядерных боезарядов, пояснил Лунев. "Индия еще 12 лет назад опубликовала ядерную доктрину. Она взяла на себя три обязательства: не применять ядерное оружие первой, иметь минимальное количество ядерных зарядов и подписать и ратифицировать договор о запрещении ядерных испытаний. Прошло уже 12 лет, договор не подписан. Причем ни один политический лидер в стране этого и не требует", – сказал эксперт.