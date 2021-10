Досье "Фейсбука" и политическая власть в Америке, - В.Прохватилов

01:07 29.10.2021

Досье "Фейсбука" и политическая власть в Америке

В США надвигается волна жесткой цензуры



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



25 октября 17 американских СМИ (включая Associated Press, Bloomberg, The New York Times, The Washington Post, CNN) и европейский консорциум новостных агентств опубликовали The Facebook Papers (Досье "Фейсбука") тысячи отредактированных внутренних документов компании, предоставленных журналистам бывшим менеджером Facebook Фрэнсис Хауген.



5 октября Хауген выступила на слушаниях в Сенате США, где обвинила Facebook в том, что деятельность этой социальной сети "наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет американскую демократию". Свои обвинения госпожа Хауген основала на документах компании, которые она скопировала перед увольнением. По словам Хауген, руководство знает о проблемах, но ничего не делает для их устранения, поскольку при блокировке "негативного" контента теряет деньги и число просмотров.



Во время своей работы в компании Хауген занималась борьбой с "дезинформацией", в том числе блокировкой обсуждения темы эпизодов коррупции с участием Хантера Байдена, о чем либеральные СМИ стали писать лишь после выборов. По данным опросов, 15% избирателей Байдена не стали бы за него голосовать, если бы знали, что в отношении его сына ведется федеральное расследование по обвинению в коррупции.



Ранее адвокат Хауген представил эти документы комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и в Конгресс США, что послужило основанием для начала расследования в отношении цифровой империи Цукерберга, после чего отредактированные документы были переданы в распоряжение либеральных СМИ.



5 октября Фрэнсис Хауген выступила на специальных слушаниях в сенате, где обвинила Facebook "в сознательном манипулировании пользователями, распространении дезинформации, ненависти и насилия, в подрыве демократических ценностей США".



Гневно критиковали Марка Цукерберга и сенаторы, которые призвали расследовать информацию о том, что эта социальная сеть наносит вред детям и углубляет раскол в обществе. Демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь сравнил такие продукты Facebook, как Instagram, с сигаретами: они вызывают привыкание. "Жертвами становятся наши дети. Сегодня подростки, глядя в зеркало, испытывают сомнения и неуверенность в себе. А на самом деле взглянуть на себя в зеркало стоило бы Марку Цукербергу", – сказал Блюменталь.



Facebook проводил исследования, результатами которых не хотел делиться с общественностью. И компания знает, какой вред психическому здоровью приносит Instagram, особенно девочкам-подросткам: для них Instagram – инструмент сравнения; отредактированные фотографии тела особенно сильно влияют на самооценку девочек.



Республиканский представитель судебного комитета Сената США Кен Бак также поддержал расследование против Facebook. Другая представительница республиканцев Кэти МакМоррис Роджер заявила, что они запрашивали внутренние исследования компании еще в марте, но им было отказано. "Теперь мы знаем почему", – добавила Роджер. "Facebook знает, что Instagram токсичен для девочек-подростков" – так называется статья WSJ, которая легла в основу разбирательств в Конгрессе США.



Как оказалось, подростки сравнивают гламурную картину идеальной красочной жизни с реальностью, что угнетает их неокрепшую психику. 40% опрошенных американских и британских подростков заявили, что из-за Instagram чувствуют себя непривлекательными. 6% американских пользователей и 13% британских признались, что при просмотре ленты Instagram ловили себя на мыслях о самоубийстве. Среди других проблем с детской психикой – тревога, зависимость, депрессия.



Компания Facebook была обвинена также в игнорировании массовой пропаганды анитивакцинаторских настроений. За свою недостаточно активную с точки зрения либеральных СМИ и администрации Байдена борьбу "с распространением дезинформации относительно COVID-19" Facebook подвергся особо сокрушительной критике. Джо Байден обвинил соцсеть в "убийстве людей" из-за того, что она позволила антивакцинаторским настроениям выйти из-под контроля, пишет издание The Verge.



Еще одно направление жесткой критики Facebook – потакание Дональду Трампу, который, как утверждают, в своих аккаунтах "разжигал ненависть" к активистам BLM, устраивавшим погромы после смерти Джорджа Флойда. "Эти головорезы позорят память Джорджа Флойда, и я не позволю этому случиться", – написал Трамп 28 мая в своих аккаунтах в Twitter и Facebook. Это заявление Трампа, по мнению либеральных СМИ, подлило масла в огонь расовых столкновений, но аккаунты бывшего президента заблокированы не были. В свою защиту представители Facebook заявили, что это еще вопрос, что вызвало большее число ненавистнических комментариев – заявления Трампа или сами споры вокруг смерти Флойда.



25 октября были обнародованы также документы о цензуре Facebook в отношении правоконсервативных изданий Америки. Контент-менеджеры соцсети разделили все СМИ на несколько категорий. "Нежелательные" ресурсы оказались в нижних категориях, им искусственно снижали трафик и число просмотров. В числе "нежелательных" были Breitbart, Washington Times, Epoch Times, Western Journal и ряд других (так называемый белый список). В период предвыборной кампании 2016 года количество показов публикаций этих ресурсов в ленте Facebook занижалось на 15-20 процентов. С платформы Facebook были удалены также аккаунты движения QAnon.



Демократы недовольны тем, что, несмотря на требование одного из сотрудников вообще убрать издания "белого списка" из новостной ленты, компания ограничилась манипуляциями по снижению их рейтинга. Когда неназванный сотрудник, ставший информатором CES, подверг критике такую тактику компании, Джоэл Каплан, вице-президент Facebook по глобальной политике, осадил его: "Вы хотите начать драку со Стивеном Бэнноном?" А член палаты представителей, республиканец Мэтт Гаец заявил 25 октября, что "скандал с Facebook – это ложный флаг, призванный оправдать надвигающуюся волну цензуры против правых".



В расследовании Wall Street Journal показано, что цензура Facebook снизила посещаемость Breitbart News на 20 процентов, Washington Times на 18 процентов, Western Journal на 16 процентов и Epoch Times на 11 процентов.



Американские и европейские либеральные СМИ намерены продолжать публикацию тщательно отредактированных документов The Papers Facebook. Копии этих документов не публикуются, что наводит на подозрение о либеральной цензуре уже в самом расследовании цензуры Facebook. Ни одно консервативное издание в проекте The Papers Facebook не участвует.



Недовольство демократов политикой Facebook вызвано не самим фактом цензуры, которую практикует этот цифровой монстр, а тем, что цензура в отношении политических противников демократов была чересчур мягкой.



Вполне вероятно, что в итоге расследования контроль над цифровой империей Цукерберга в том или ином формате перейдет в руки Государственного департамента США, в чем очень заинтересована администрация Байдена.