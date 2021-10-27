В Термезе открывают "Институт агротехнологий и инновационного развития". Очередная УзбКишлакАкыдемина

01:52 29.10.2021

Институт агротехнологий и инновационного развития создается в Термезе

На базе Термезского филиала Ташкентского государственного аграрного университета создается Термезский институт агротехнологий и инновационного развития.



На базе Термезского филиала Ташкентского государственного аграрного университета создается Термезский институт агротехнологий и инновационного развития. Постановление об этом 28 октября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Деятельность института будет координировать Министерство сельского хозяйства. Все студенты филиала переводятся на соответствующие направления образования и специальности института, и выпускники текущего учебного года получат диплом института.



Решение направлено на удовлетворение потребности в кадрах, "обладающих современными знаниями и навыками получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, включая плодовые, орехоплодные, овощные, бахчевые и зернобобовые, борьбы с их болезнями и вредителями, внедрения передовых и интенсивных агротехнологий, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции", а также улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель в почвенно-климатических условиях Сурхандарьинской области.



До конца 2022 года в новом институте планируется создание Научно-инновационного центра - IT-инкубатора, занимающегося созданием и внедрением стартап-проектов на основе научных разработок студентов, магистров, научных соискателей и молодых профессоров-преподавателей, за счет средств Всемирного банка.



На земельных площадях института будут организованы показательные полевые площади для создания высокоурожайных сортов граната, хурмы, лимона, чернослива, винограда, иных фруктов и овощей, предоставляющих возможность сбора урожая два-три раза в год.



В институте планируется открыть вечернее (сменное) обучение на направлениях бакалавриата, а с 2022 года начать прием на послевузовское обучение (в докторантуру) по специализациям сельского хозяйства.



Напомним, преобразование всех трех филиалов (Термезского, Нукусского и Самаркандского) Ташкентского государственного аграрного университета в отдельные институты было предусмотрено постановлением правительства от декабря 2020 года.