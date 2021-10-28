 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Настоящий ад. Рассказ укро-кыргызстанки, сбежавшей из "салона красоты" в Ираке
08:01 29.10.2021

29 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
Настоящий ад. Рассказ девушки, сбежавшей из рабства в Ираке

После публикации истории о Светлане Миних - кыргызстанке, умершей в Ираке при загадочных обстоятельствах, с 24.kg связалась девушка, которая два года назад работала в том же салоне красоты в Багдаде, что и наша соотечественница.

На условиях анонимности собеседница редакции согласилась рассказать о пережитом трехнедельном кошмаре.

Ехала на работу – оказалась в рабстве
Ирина (имя изменено) - гражданка Украины. В 2019 году через официальное агентство по трудоустройству отправилась на работу в Ирак. Она оказалась в том самом салоне красоты Sois Belle в Багдаде.

"Я ехала по договору, в котором прописали, что на месте меня ждет зарплата в $1,5 тысячи, официальное трудоустройство и хорошие бытовые условия. По прилете я ужаснулась увиденному. В одной комнате жили по восемь-девять девушек. Спали на полу. Нам обещали снять отдельное жилье, но ничего не сделали. Более того, спустя время узнала, что виза, по которой я прилетела, туристическая, а не рабочая. И выдана она всего на месяц", - говорит Ирина.

Сильно отличалась и зарплата. Из обещанных $1,5 тысячи сотрудница салона красоты получала на руки $800. Практически сразу после прилета у нее забрали паспорт. Предлог - переоформление визы.

"Я тщетно пыталась получить паспорт обратно. Один раз мне удалось ненадолго вернуть документ, якобы чтобы оформить отправку денег домой. Буквально через несколько минут его у меня вновь забрали", - вспоминает украинка.

Сотрудницы, по ее словам, находились под постоянным контролем работодателей. Отношение было унизительным.

"Нас вывозили из дома, где мы жили, в салон, как овец, набивая до отказа машину. Когда возвращали назад - закрывали на замок. Выходить наружу строго запрещено", - говорит она.

Без вести пропавшая
По словам Ирины, владелица салона - местная молодая женщина лет 30. Зовут ее Рафат. С мужем они не только нанимают сотрудниц, но и занимаются посредничеством - переправляют девушек на работу в другие места.

"Я сдружилась с двумя девушками из Африки, которые жили с нами. Они рассказали, что приехавшую с ними соотечественницу Рафат устроила домработницей в один из богатых домов. Там ее сильно избили, и она убежала. Пришла в полицию и пожаловалась. Из полицейского участка девочку вернули Рафат. После она исчезла. Еще одну девушку привезли в общежитие и избили у всех на глазах. Забрали у нее телефон. Не знаю, чем она провинилась, но побои в том месте были обычной практикой", - уверяет Ирина.

предоставлено собеседницей редакции
Фото предоставлено собеседницей редакции. Рафат, владелица салона красоты, державшая сотрудниц в неволе
В один из дней девушке удалось выйти на посольство Украины в Ираке и связаться с агентством, которое дома занималось ее трудоустройством.

"Даже после поднятого мной шума и огласки Рафат и ее муж не хотели отправлять меня домой.

Выставили ультиматум - заплатишь $4 тысячи и поедешь. Якобы во столько им обошлось привезти меня на работу.

Я подсчитала - туристическая виза $800, авиабилеты туда и обратно - столько же. Откуда остальная сумма? После долгих переговоров сошлись на $2,5 тысячи, и меня буквально под конвоем привезли в аэропорт", - говорит собеседница.

Светлана не первая кыргызстанка
Ирина уверяет, что в салоне два года назад уже работали кыргызстанки - мать и дочь. У них также обманом забрали паспорта и платили в разы меньше обещанного.

"Об их судьбе мне ничего неизвестно. Знаю, что там работает еще одна девочка из Кыргызстана - Асель. На местном рынке труда Ирака это место пользуется дурной славой. Владельцы салона - люди влиятельные. Не раз слышала, что идущие с ними на отрытый конфликт просто исчезали", - уверяет она.

24.kg
Фото 24.kg. Умершая в Багдаде при загадочных обстоятельствах кыргызстанка Светлана Миних
Обстоятельства смерти Светланы Миних Ирине неизвестны. В опубликованном редакцией материале она увидела хорошо знакомое ей имя - Мустафа.

"Фамилии его не знаю, но именно он вербовал меня на работу в Украине. Ему около 30 лет. В Украине он учился и жил продолжительное время. Родом из Багдада. В Ираке живет в городе Суммы. Своего агентства по трудоустройству у него нет - выступает посредником. За каждую привезенную на работу девушку получает $2 тысячи", - заключила собеседница.

В конце беседы она обратилась к кыргызстанкам с просьбой быть максимально осторожными при рассмотрении вариантов заграничного трудоустройства.

Произошедшее со Светланой Миних - далеко не первый случай, когда решившие уехать заграницу на заработки кыргызстанцы оказывались в критической ситуации.

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Источник - 24.kg
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