Монголия впервые назначила посла в Кыргызстане. Им стал Ганхуяг Содном

10:02 29.10.2021

Министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Руслан Казакбаев 28 октября принял копии верительных грамот у посла Монголии в Кыргызстане Ганхуяг Соднома.



Посол Ганхуяг Содном назначен послом Монголии в Кыргызстане. До этого послов этой страны в Кыргызстане не было.



В ходе встречи было сообщено об открытии посольства Кыргызстана в Монголии в ближайшем будущем.



В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений МИД КР предложил организовать двусторонние визиты на высшем и высоком уровнях, на уровне внешнеполитических ведомств, провести ряд культурных мероприятий.