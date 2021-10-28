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|Монголия впервые назначила посла в Кыргызстане. Им стал Ганхуяг Содном
10:02 29.10.2021
Министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Руслан Казакбаев 28 октября принял копии верительных грамот у посла Монголии в Кыргызстане Ганхуяг Соднома.
Посол Ганхуяг Содном назначен послом Монголии в Кыргызстане. До этого послов этой страны в Кыргызстане не было.
В ходе встречи было сообщено об открытии посольства Кыргызстана в Монголии в ближайшем будущем.
В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений МИД КР предложил организовать двусторонние визиты на высшем и высоком уровнях, на уровне внешнеполитических ведомств, провести ряд культурных мероприятий.