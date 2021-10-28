РосДепутат-коммуняка Рашкин задержан на браконьерской охоте с убитым лосем. Жаль, что не наоборот...

10:51 29.10.2021

В Кремле прокомментировали задержание депутата от КПРФ Рашкина

Полина Рутковская



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина с убитым лосем в Саратовской области.



По словам Пескова, в Кремле видели сообщения средств массовой информации о произошедшем.



"Конечно, наши правоохранительные и главные природоохранительные ведомства должны прийти к соответствующему заключению. А дальше - комитета по этике и самого охотника прерогатива", - сказал пресс-секретарь главы государства.



29 октября стало известно, что Рашкин был задержан с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, при этом охота в регионе запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. При этом политик подчеркнул, что понимал незаконность своих действий.



Кроме того, полицейский попросил Рашкина пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, однако депутат отказался. После инцидента было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.