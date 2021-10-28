В Алматы поставят памятник Святому Благоверному князю Александру Невскому

10:56 29.10.2021

Памятник Александру Невскому появится в Алматы в ноябре 2021 года 29 июня, 17:20 Александро-Невский храм в Алматы. Фото:



Конкурсная комиссия выберет победителя из восьми проектов памятника князю Александру Невскому от РВИО, который установят в Алматы, передает РИА Новости.



Открытие памятника запланировано на ноябрь 2021 года. Российское военно-историческое общество (РВИО) представило восемь проектов памятника князю Александру Невскому, среди которых комиссия должна выбрать лучший, что установят в Алматы. Памятник будет возведен в честь 800-летия со дня рождения Невского рядом с Александро-Невским храмом в городе. "В нашем городе и рядом проживает около 600 тысяч человек, относящих себя к православной традиции. Они обращались ко мне с предложением открыть такой памятник", - сказал на презентации митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане. Памятник отразит период путешествия Невского в столицу Монгольской империи – город Каракорум. Его путь проходил по пустынным районам Каспия и Аральского моря, северным отрогам Тянь-Шаня, берегам озера Балхаш и предгорьям Заилийского Алатау, где ныне стоит южная столица Казахстана – Алма-Ата. Князь будет изображен в походной одежде, не как воин, но как дипломат. По преданию, в странствиях Александра Невского сопровождала святыня – чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы, что будет отражено в скульптурной композиции. "Предложение, с которым обратился досточтимый владыка Александр, установить памятник в Алма-Ате именно не как воину, а как миротворцу, мыслителю... придает всей этой истории особую ценность, так как это будет первый памятник Александру Невскому в Центральной Азии и один из немногих памятников российским, русским историческим деятелям на постсоветском пространстве", - говорит помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Открытый международный творческий конкурс на лучший проект памятника прошел с 21 мая по 20 июня 2021 года. На конкурс поступило восемь работ от семи авторов. Открытие памятника и освящение храма с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланировано на ноябрь 2021 года. Ранее Мединский рассказал, какие памятники в честь Невского будут представлены в России и других странах.



Автор: Айбекова Сауле