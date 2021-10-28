Главред "Кыргызфильма" Бирназаров обвинил "русских колонизаторов" - научили пить водку, материться, не уважать старших, драться и скандалить

11:05 29.10.2021

29 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

От редактора "Кыргызфильма" требуют извинений за националистические выпады



Общественность требует извинений от кинорежиссера Темира Бирназарова за оскорбительные высказывания в отношении людей русской национальности. Об этом в Facebook сообщила заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова.



По ее словам, главный редактор Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева Темир Бирназаров дал интервью, в котором звучат националистические заявления.



Он сказал, что "если бы не было русского народа, русского языка [говорят, они, воспитанные русскими "колонизаторами" интеллигенты], мы бы ходили в горах, пасли скот, вообще не были бы людьми". Помимо этого, звучат и другие оскорбляющие фразы: "Чему мы научились у русских? Пить взахлеб водку, воровать, курить, материться, не уважать старших, драться и скандалить и многие дурные вещи...".



Отметим, что скандальное видео удалили.



"Но по скриншотам можно понять подробно, что случилось. Мы вместе, все кыргызстанцы, должны пресечь подобные случаи. Кыргызстан - наш общий дом! Я - русская, но уже четвертое поколение наш род живет на этой земле. Мы не были колонизаторами. Мои дедушка и бабушка, родители, я, дети развивают, улучшают, искренне любят кыргызскую землю. Нам такие слова слышать оскорбительно и обидно", - высказалась Галина Кетова.



Отмечается, что на имя министра культуры Азамата Жаманкулова уже отправили открытое письмо и попросили принять меры в отношении Темира Бирназарова.