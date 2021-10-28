Талибы не могут остановить джихад в Афганистане, - А.Серенко

11:08 29.10.2021 "Аль-Каида" и "Исламское государство" используют для возрождения афганский плацдарм



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

29 ок. 21



Талибы не в состоянии помешать укреплению позиций "Исламского государства" в Афганистане / Фото из аккаунта "сети Хаккани" в Twitter.Захват "Талибаном" (организация запрещена в РФ) власти в Афганистане создал благоприятные условия для укрепления в этой стране позиций "Аль-Каиды" (АК), "Исламского государства" (ИГ, обе организации запрещены в РФ) и других международных террористических группировок. Вопреки утверждениям ряда российских дипломатов и иностранных политиков, талибы не только не отказались от сотрудничества с "Аль-Каидой", но и не смогли (или не захотели) начать реальную борьбу с вроде бы конкурирующими с ними боевыми группами ИГ. Сегодня в Афганистане происходит возрождение различных джихадистских проектов с участием иностранных боевиков, трансформация террористической инфраструктуры, несущих прямую угрозу странам региона.

По данным наших источников в спецслужбах Исламской Республики Афганистан (ИРА), по состоянию на середину августа 2021 года (момент захвата талибами власти в стране), в северных афганских провинциях находились 4 тыс. 111 иностранных боевиков-джихадистов. В большинстве своем это были выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а также Казахстана, России (чеченцы), Китая (уйгуры) и ряда арабских государств. Все они базировались, главным образом, в провинциях Бадахшан, Кундуз, Тахар, Сари-Пуль, Джаузджан, а также частично в провинции Гор.

Иностранные боевики в Северном Афганистане формально находились под двойным командованием "Талибана" и местных представителей "Аль-Каиды": реальными командирами иностранных "талибов" были оперативники "Аль-Каиды", которые, в свою очередь, формально подчинялись местным командирам "Талибана". Как сообщают наши источники, "талибы говорили иностранным боевикам и полевым командирам "Аль-Каиды", что они могут иметь своих руководителей, но никогда не должны заявлять об этом публично". По словам тех же источников, "Аль-Каида" в Афганистане существует в виде двух фракций – "салафитов" и "ихванов" (близкие к идеологии движения "Братьев-мусульман").

Центром "Аль-Каиды" в Афганистане была и остается восточная провинция Нуристан. Выбор этой провинции в качестве "базовой платформы" АК в стране объясняется, прежде всего, выгодной логистикой, позволяющей джихадистам быстро проникать как в Пакистан, так и в афганский Бадахшан, на границу с Таджикистаном. Талибский губернатор провинции Нуристан Кари Абдул Хаким является членом "Аль-Каиды" и, одновременно, административным менеджером "Талибана". Он играет ключевую роль в обеспечении инфраструктуры "Аль-Каиды" не только в Нуристане, но и в Восточном Афганистане в целом, а также координирует в регионе связи АК и "Талибана".

Связанная с "Аль-Каидой" (и, одновременно, с пакистанскими спецслужбами) джихадистская террористическая организация "Лашкар-е-Тайба" (ЛеТ, запрещена в РФ) традиционно является основным "кадровым агентством", занимающимся переброской пакистанских боевиков в Афганистан. "Лашкар-е-Тайба" имеет пять крупных опорных баз в афганской восточной провинции Кунар, которая является главным центром базирования ЛеТ в Афганистане в целом. Как отмечают наши источники, в Кунаре уже, как минимум, два года работает так называемый "Центр Фарук", в котором дислоцируются и проходят террористическую подготовку в основном пакистанские боевики – члены ЛеТ, а также ряда других джихадистских группировок.

Основным центром базирования уйгурских боевиков в Афганистане до недавнего времени являлась долина Хостак в провинции Бадахшан. Помимо этого часть боевиков-уйгуров, а также террористов чеченского, арабского, узбекского и таджикского происхождения дислоцировались в городах Даркат (провинция Тахар) и Дашт-и-Арчи (провинция Кундуз). В начале октября группы чеченских боевиков, ранее находившиеся в Бадахшане в составе местных групп "Талибана" и ИГ, были переброшены в северо-западную афганскую провинцию Фарьяб, ближе к границе с Ираном.

Ключевую роль в сотрудничестве "Талибана" и "Аль-Каиды" в Афганистане играет террористическая "сеть Хаккани" (запрещена в РФ): через нее поддерживаются связи на уровне высшего руководства этих двух террористических организаций. Сама "сеть Хаккани" и ее лидеры поддерживают непосредственные и постоянные контакты с руководителями "Аль-Каиды", от АК они получают не только методическую помощь в вопросах подготовки террористов-смертников и планирования террористических актов повышенной сложности, но и "арендуют" для исполнения акций иностранных боевиков. Ключевую роль в организации этой деятельности играют оперативники "Аль-Каиды" арабского происхождения. Как отмечают наши источники, через "сеть Хаккани" арабские "идеологи" "Аль-Каиды" реализуют специальные идеологические и психологические программы, направленные на "укрепление боевого духа" афганских талибов (повышение уровня радикализации и экстремистских настроений, готовность к абсолютному самопожертвованию, религиозный фанатизм и т.д.). Задача этих "арабских пришельцев" из "Аль-Каиды" - подогревать пламя настроений джихада внутри "Талибана", не давать ему погаснуть или ослабнуть.

"Аль-Каида" продолжает активно влиять на решения, принимаемые руководителями "Талибана" в сегодняшнем Афганистане. Как сообщают наши источники, в конце сентября – начале октября состоялась встреча представителей китайских спецслужб с руководителями талибов в Кабуле, на которой обсуждалась проблема уйгурских боевиков: "В обмен на предоставление гуманитарной помощи талибскому правительству китайцы попросили талибов вернуть уйгуров вместе с семьями в Китай. Представители "умеренного крыла" в "Талибане" вроде бы согласились на это и выразили готовность попросить уйгуров уйти из Афганистана. Однако когда об этих договоренностях узнали в "Аль-Каиде", то немедленно подвергли их жесткой критике: в ходе закрытых переговоров представители АК потребовали от "Талибана" отказаться от сделки с китайцами. В результате центральные руководители "Талибана" вынуждены были последовать приказу из "Аль-Каиды" и отказаться от идеи депортации уйгуров в КНР".

Кстати, с начала октября инструкторы "Аль-Каиды" в Афганистане занимаются активной подготовкой боевиков-уйгуров в специально созданных для этого учебных лагерях в южной провинции Забуль. Руководство "Талибана" знает о существовании этого "уйгурского проекта" "Аль-Каиды", но не предпринимает попыток помешать ему. Таким образом, есть основания полагать, что лидеры талибов сегодня вводят в заблуждение представителей Китая, обещая им нейтрализовать активность уйгурских боевиков на территории Афганистана.

Примечательно, что ключевую роль в переговорах талибов с китайцами по "уйгурской теме" сыграл начальник Генштаба армии "Талибана" таджикский полевой командир Кари Фасихуддин. Он же должен был обеспечить реализацию проекта с депортацией уйгуров в Китай. Однако, после вмешательства в ситуацию "Аль-Каиды", руководители центрального "Талибана" в Кабуле, оправдываясь перед АК, переложили всю ответственность за несостоявшуюся сделку с китайцами на Кари Фасихуддина, а также на близких к нему талибского губернатора провинции Бадахшан маулави Амануддина и начальника полиции и службы безопасности Бадахшана маулави Шамсуддина Пахлавана. В итоге Амануддин и Шамсуддин были сняты с занимаемых должностей и переведены в другие регионы страны. За самим же Кари Фасихуддином сегодня очень внимательно следят руководители центрального "Талибана" и оперативники "Аль-Каиды": как сообщают наши источники, они опасаются, что обиженный начальник талибского Генштаба вместе с уйгурскими боевиками примкнет к "Исламскому государству" или к каким-то другим джихадистским группам, соперничающим с талибами.

Кстати, в сегодняшнем Афганистане география проекта "Исламского государства" включает в себя провинции Нангархар, Кундуз, Кунар, Тахар, Забуль (районы Мизан, Хак-Афган), а также провинцию Кабул. Наши источники отмечают, что "ИГ имеет возможность применять свою ситу, совершать теракты, именно там, где сильное влияние имеют группы, связанные с "сетью Хаккани" и ее последователями": "Сеть Хаккани" одновременно поддерживает контакты, как с "Аль-Каидой", так и со многими группами ИГ в Афганистане".

Примечательно, что при этом "хакканисты" тщательно следят за тем, чтобы эти два джихадистских "жанра" ("Аль-Каида" и "Талибан", с одной стороны, и ИГ, с другой) не смешивались между собой. Так, например, главарь "сети Хаккани" и он же глава МВД в талибской хунте в Кабуле Сираджуддин Хаккани ввел запрет на перемещение талибов из Нангархара (где сильны позиции ИГ) в провинции, входящие в регион "Большой Пактии" (Пактия, Пактика, Хост и др.). Таким образом, "сеть Хаккани" пытается предотвратить экспорт идеологии ИГ из Нангархара и, соответственно, укрепления позиций ИГ в "Большой Пактии" – базовом ареале существования "сети Хаккани". Этот запрет также показывает, что руководство "сети Хаккани" прекрасно знает об устойчивой "ереси халифата" среди нангархарских талибов, но не борется с нею, а лишь ограничивает географию использования боевиков "Талибана" из Нангархара.

В начале октября сразу несколько наших источников сообщили об активизации различных джихадистских террористических групп в Афганистане. Согласно этим данным, в афганских провинциях Бадахшан и Нуристан начали заниматься активной деятельностью арабские инструкторы и "идеологи", идентифицирующие себя с группировкой "Исламское государство". В нескольких учебных лагерях (муаскарах) они приступили к обучению боевым навыкам и к идеологической обработке в духе ИГ выходцев из стран Центральной Азии. Одновременно с этой информацией появились сообщения об активизации вербовочной работы со стороны ИГ и групп, связанных с "Аль-Каидой", в отношении граждан, проживающих в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Наши источники также сообщают о переносе из пакистанского района Вазиристан в афганскую провинцию Бадахшан "школы смертников" - учебного центра, специализирующегося на подготовке террористов-самоубийц, готовых к проведению операций "истишхада" (самоподрыва). Этот центр до сих пор принадлежал "сети Хаккани" и контролировался пакистанскими спецслужбами. Источники сообщают, что в "школе смертников" продолжается обучение террористов в интересах "сети Хаккани" и "Талибана". Перенос "школы смертников" в афганский Бадахшан может быть связан не только со стремлением пакистанских спецслужб избавиться от присутствия такой опасной в репутационном отношении структуры на своей территории, но и с планами набора в число ее курсантов выходцев из центрально-азиатских государств. При этом возникает вполне логичный вопрос – а где именно и против кого могут быть в дальнейшем использованы террористы-смертники из Таджикистана, Узбекистана и других постсоветских республик?

В конце октября в Северном Афганистане неожиданно проявились странные связи между местными сторонниками "Исламского государства" и структурами "Хезб-и-Ислами" (Исламской партии Афганистана, ИПА) Гульбеддина Хекматияра. Наши источники сообщили, что в северо-восточной афганской провинции Бадахшан активизировались действия джихадистской группы численностью до 120 боевиков под командованием известного местного авторитета Хабибуллы Калты. Некоторое время назад Хабибулла Калта и его боевики принесли байят (присягу) афганскому филиалу "Исламского государства". В связи с этим резко ухудшились отношения Калты с местными талибами. В результате симпатизирующий идеям "халифата" бадахшанский авторитет был схвачен и доставлен в Кабул, где его судьбу должны были решить власти центрального "Талибана". Примечательно, что, по имеющейся информации, почти все влиятельные бадахшанские старейшины просили руководителей талибов сурово наказать Калту. Однако в итоге он не только был выпущен из-под ареста, но и беспрепятственно вернулся в Бадахшан, где сейчас продолжает командовать отрядом боевиков под флагом ИГ.

По имеющейся информации, своим чудесным спасением Хабибулла Калта обязан личному вмешательству в его дело лидера "Хезб-и-Ислами" Гульбеддина Хекматияра. Как оказалось, ранее Калта был официальным сторонником Хекматияра и активно поддерживал ИПА в Бадахшане. Судя по всему, объявив о своем присоединении к ИГ, Калта не утратил связей с Хекматияром. Более того, по мнению наших источников, скорее всего, свой переход в ИГ Калта согласовал с руководством ИПА. В результате, теперь именно Гульбеддин Хекматияр реально контролирует группу ИГ под командованием Калты в Бадахшане. Есть основания полагать, что это не единственная группа "Исламского государства" как в Бадахшане, так и в других северных провинциях Афганистана, на которую имеет влияние Гульбеддин Хекматияр.

Источники сообщают, что люди Хабибуллы Калты убили несколько боевиков "Талибана", прежде чем командир этой группы попал в руки талибов. Но даже причастность Калты к убийствам талибских боевиков в Бадахшане не привела к расправе над ним в Кабуле. Это позволяет предположить, что Гульбеддин Хекматияр может оказывать серьезное влияние на некоторые решения центрального "Талибана". Вполне вероятно, что это связано с особыми давними и очень тесными отношениями Хекматияра с руководством Межведомственной разведки (ISI) Пакистана, которая была и остается главным оператором афганских талибов.

Можно также предположить, что в настоящее время пакистанские спецслужбы при посредничестве руководства ИПА во главе с Гульбеддином Хекматияром получили возможность контролировать деятельность ряда террористических групп ИГ (группа Хабибуллы Калты и др.) в Северном Афганистане (провинция Бадахшан). При этом руководство афганского "Талибана" лишено самостоятельности в принятии решений в отношении командиров групп ИГ, подконтрольных ИПА и через них Межведомственной разведке Пакистана.

Следует отметить, что Исламская партия Хекматияра имеет филиалы практически во всех провинциях Афганистана. У ИПА достаточно сильные позиции не только в северных афганских провинциях Бадахшан, Кундуз, Тахар, где проживают в основном таджики, но и в полностью таджикской провинции Панджшер, которая сейчас является центром антиталибского сопротивления в стране. Инцидент с Хабибуллой Калтой позволяет предположить, что по его пути (из ИПА в ИГ) могут пойти и другие вооруженные таджикские сторонники Гульбеддина Хекматияра, сформировав новые группы ИГ в Афганистане. Эти группы, с одной стороны, смогут при необходимости сыграть роль военно-политического баланса для талибов, а, с другой стороны, помогут разведке Пакистана контролировать антиталибскую вооруженную оппозицию в Афганистане, которая все чаще обращается к бренду ИГ как главной альтернативе "Талибану".

По мнению некоторых наших источников, спецслужбы Пакистана способны с помощью партийной сети Хекматияра уже в ближайшие месяцы "завезти" несколько сотен местных таджикских боевиков в Афганистане под бренд "Исламского государства". Это позволит одновременно и дискредитировать антиталибское сопротивление в Афганистане в глазах мирового и регионального общественного мнения, и оказывать точечное силовое и политическое давление на правительство "Талибана" в Кабуле – в случае, если оно в острой кризисной ситуации начнет проявлять несанкционированную и несогласованную с Исламабадом самостоятельность.

Кстати, по имеющейся информации, в афганской провинции Бадахшан, помимо группы Калты, с конца сентября активизировали действия боевики еще, как минимум, двух группировок, каждая численностью от 80 до 100 человек. Как и боевики Хабибуллы Калты, они нападают на местных талибов, убивают их и захватывают их имущество и технику. Пока нет информации о политической принадлежности боевиков этих антиталибских групп. Не исключено, что в итоге они окажутся сторонниками "Исламского государства".

События последних двух месяцев показывают, что в Афганистане происходит достаточно стремительное укрепление политических позиций "Аль-Каиды" и "Исламского государства", причем, географическим приоритетом обоих этих террористических проектов являются граничащие с постсоветскими центрально-азиатскими республиками северные афганские провинции. Талибские власти в Кабуле явно неспособны помешать агрессивным амбициям афганских филиалов "Аль-Каиды" и ИГ, которые занимаются вербовкой новых сторонников, а также подготовкой боевиков, в том числе, террористов-смертников из числа иностранных граждан. Вполне вероятно, что эти джихадистские ресурсы в дальнейшем будут использованы не только в борьбе за власть внутри Афганистана, но и превратятся в реальную угрозу для его соседей. Источник - ng.ru

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